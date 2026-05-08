Украинцы уже 3 месяца подряд оставляют себе больше евро, чем долларов

В апреле 2026 года чистый спрос на наличный евро и доллар синхронно снизились почти на 60%.
Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Чистый спрос на наличный доллар упал на 63,5% до 175,6 млн долл.
Чистый спрос на наличный евро упал на 60% до 193,3 млн долл. в эквиваленте.
По его словам, «по другим наличным валютам впервые за последние 8 месяцев больше продали, чем купили». Чистое предложение составило 0,9 млн долл. в эквиваленте.
То есть, украинцы уже 3 месяца подряд оставляют себе больше евро, чем долларов.
Как отметил эксперт, долларовые наличные операции продолжают доминировать в общей массе:
  • наличный доллар — доля 70,6% в общем обороте наличной валюты.
  • наличный евро — 25,5%.
  • другие наличные валюты — 3,9%.
До этого Finance.ua отмечал, что давление на курс гривны в начале 2026 года усилилось из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Национальный банк Украины сохранял активное присутствие на валютном рынке и сглаживал чрезмерные курсовые колебания.
В Нацбанке отметили, что в первые месяцы года давление на гривну выросло в первую очередь из-за необходимости увеличения импорта энергоресурсов и энергетического оборудования после зимних атак россии на энергосистему Украины. Дополнительным фактором стала война на Ближнем Востоке. Эти факторы привели к сохранению значительного дефицита торговли товарами и услугами. В первом квартале 2026 года он составил 17,4 млрд. долларов.
Как отмечалось ранее, что по сравнению с мартом, покупка наличной валюты уменьшилась на 598,8 млн долларов до $1 млрд 793,8 млн. В то же время продажи выросли на 1,2 млн долларов и составили $1 млрд 425,7 млн.
Национальный банк уточнил, что в апреле население купило наличных долларов на $1 млрд. 224,8 млн., что на 325,8 млн. долларов меньше, чем месяцем ранее. Продажа долларов сократилась на 19,9 млн долларов до $1 млрд 49,2 млн.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДолларЕвроВалюта
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
