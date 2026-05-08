НБУ объяснил усиление давления на гривну в начале года
Давление на курс гривны в начале 2026 года усилился из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Национальный банк Украины сохранял активное присутствие на валютном рынке и сглаживал чрезмерные курсовые колебания.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2026 года.
Что повлияло на валютный рынок
В Нацбанке отметили, что в первые месяцы года давление на гривну выросло в первую очередь из-за необходимости увеличения импорта энергоресурсов и энергетического оборудования после зимних атак россии на энергосистему Украины. Дополнительным фактором стала война на Ближнем Востоке. Эти факторы привели к сохранению значительного дефицита торговли товарами и услугами. В первом квартале 2026 года он составил 17,4 млрд долларов.
Увеличение закупок энергоносителей частично компенсировалось сокращением неэнергетического импорта. В частности, уменьшились закупки электромобилей после возобновления их обложения, а также сезонно снизился спрос на отдельные потребительские товары и туристические услуги.
В то же время экспортная выручка сократилась из-за дефицита электроэнергии, который негативно повлиял на металлургическую, добывающую и химическую промышленность. Частично это компенсировали поставки кукурузы, сбор которой ранее задерживался из-за погодных условий.
Бизнес активнее пользовался валютной либерализацией
В первом квартале 2026 года объемы переводов бизнеса по операциям, разрешенным в рамках валютной либерализации, сократились из-за меньших выплат дивидендов и купонов по еврооблигациям.
В то же время, компании начали активнее использовать так называемый «заемный» лимит, введенный в январе. В его пределах было перечислено около 600 млн долларов. Более четверти таких операций осуществлялись за счет собственной валюты бизнеса, поэтому они не оказывали существенного давления на валютный рынок и международные резервы.
НБУ продолжил смягчение валютных ограничений
Нацбанк продолжил смягчение валютных ограничений для поддержания экономической активности. В частности, с марта регулятор увеличил предельные сроки расчетов по экспортным операциям с сельскохозяйственной и специализированной техникой со 180 до 270 дней.
В НБУ считают, что это должно способствовать росту экспорта, развитию машиностроения и привлечению инвестиций.
В конце апреля регулятор также принял ряд изменений для обеспечения бесперебойной работы оборонных предприятий, привлечения высококвалифицированных специалистов в управление украинскими компаниями и банками, а также поддержки военных и украинцев за границей.
Как изменился спрос на валюту
Объем чистой покупки иностранной валюты населением в первом квартале 2026 года составил 2,3 млрд долларов в эквиваленте и почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом.
В январе и феврале спрос на валюту оставался ниже, чем в предыдущие годы. Одним из факторов сдерживания давления на рынок оставались вклады населения в гривневые активы.
Однако в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ухудшения ожиданий спрос на иностранную валюту резко возрос.
В НБУ отметили, что более активное присутствие регулятора на валютном рынке и возобновление двусторонних колебаний курса помогли стабилизировать ситуацию. Уже в апреле чистый спрос на наличную валюту сократился более чем вдвое.
Как изменился курс гривны
Средний курс гривны в первом квартале 2026 года ослаб к доллару на 3,2%, а к евро на 3,8%.
В то же время, разница между наличным и официальным курсом оставалась незначительной в среднем 0,5% для доллара и 0,6% для евро.
В апреле средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,2%, в то время как к евро ослаб на 0,7%.
Объем валютных интервенций НБУ в первом квартале вырос до 11,5 млрд. долларов по сравнению с 10,3 млрд. долларов в четвертом квартале 2025 года.
В марте интервенции существенно увеличились из-за геополитического шока и роста спроса на валюту со стороны оборонного и топливно-энергетического секторов. Несмотря на рост интервенций, валютный рынок продолжал демонстрировать способность к самосбалансированию. Доля операций без участия НБУ в первом квартале составила 47% против 29% в октябре 2023 года, когда был введен режим управляемой гибкости.
