НБУ объяснил усиление давления на гривну в начале года Сегодня 14:00 — Валюта

В апреле средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,2%

Давление на курс гривны в начале 2026 года усилился из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Национальный банк Украины сохранял активное присутствие на валютном рынке и сглаживал чрезмерные курсовые колебания.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2026 года.

Что повлияло на валютный рынок

В Нацбанке отметили, что в первые месяцы года давление на гривну выросло в первую очередь из-за необходимости увеличения импорта энергоресурсов и энергетического оборудования после зимних атак россии на энергосистему Украины. Дополнительным фактором стала война на Ближнем Востоке. Эти факторы привели к сохранению значительного дефицита торговли товарами и услугами. В первом квартале 2026 года он составил 17,4 млрд долларов.

Увеличение закупок энергоносителей частично компенсировалось сокращением неэнергетического импорта. В частности, уменьшились закупки электромобилей после возобновления их обложения, а также сезонно снизился спрос на отдельные потребительские товары и туристические услуги.

В то же время экспортная выручка сократилась из-за дефицита электроэнергии, который негативно повлиял на металлургическую, добывающую и химическую промышленность. Частично это компенсировали поставки кукурузы, сбор которой ранее задерживался из-за погодных условий.

Экспортная выручка сократилась, bank.gov.ua

Бизнес активнее пользовался валютной либерализацией

В первом квартале 2026 года объемы переводов бизнеса по операциям, разрешенным в рамках валютной либерализации, сократились из-за меньших выплат дивидендов и купонов по еврооблигациям.

В то же время, компании начали активнее использовать так называемый «заемный» лимит, введенный в январе. В его пределах было перечислено около 600 млн долларов. Более четверти таких операций осуществлялись за счет собственной валюты бизнеса, поэтому они не оказывали существенного давления на валютный рынок и международные резервы.

НБУ продолжил смягчение валютных ограничений

Нацбанк продолжил смягчение валютных ограничений для поддержания экономической активности. В частности, с марта регулятор увеличил предельные сроки расчетов по экспортным операциям с сельскохозяйственной и специализированной техникой со 180 до 270 дней.

В НБУ считают, что это должно способствовать росту экспорта, развитию машиностроения и привлечению инвестиций.

В конце апреля регулятор также принял ряд изменений для обеспечения бесперебойной работы оборонных предприятий, привлечения высококвалифицированных специалистов в управление украинскими компаниями и банками, а также поддержки военных и украинцев за границей.

Как изменился спрос на валюту

Объем чистой покупки иностранной валюты населением в первом квартале 2026 года составил 2,3 млрд долларов в эквиваленте и почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом.

В январе и феврале спрос на валюту оставался ниже, чем в предыдущие годы. Одним из факторов сдерживания давления на рынок оставались вклады населения в гривневые активы.

Однако в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ухудшения ожиданий спрос на иностранную валюту резко возрос.

В НБУ отметили, что более активное присутствие регулятора на валютном рынке и возобновление двусторонних колебаний курса помогли стабилизировать ситуацию. Уже в апреле чистый спрос на наличную валюту сократился более чем вдвое.

Как изменился курс гривны

Средний курс гривны в первом квартале 2026 года ослаб к доллару на 3,2%, а к евро на 3,8%.

В то же время, разница между наличным и официальным курсом оставалась незначительной в среднем 0,5% для доллара и 0,6% для евро.

В апреле средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,2%, в то время как к евро ослаб на 0,7%.

Средний курс гривны в первом квартале 2026 года ослаб к доллару на 3,2%, а к евро на 3,8%., bank.gov.ua

Объем валютных интервенций НБУ в первом квартале вырос до 11,5 млрд. долларов по сравнению с 10,3 млрд. долларов в четвертом квартале 2025 года.

В марте интервенции существенно увеличились из-за геополитического шока и роста спроса на валюту со стороны оборонного и топливно-энергетического секторов. Несмотря на рост интервенций, валютный рынок продолжал демонстрировать способность к самосбалансированию. Доля операций без участия НБУ в первом квартале составила 47% против 29% в октябре 2023 года, когда был введен режим управляемой гибкости.

📢 Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.