НБУ не планирует снижать учетную ставку до 2027 года

В Нацбанке считают, что более жесткие монетарные условия нужны для возврата инфляции до целевого уровня 5%.

На фоне стремительного разворота инфляционной динамики и высоких проинфляционных рисков Национальному банку, вероятно, придется проводить более сдержанную процентную политику, чем прогнозировалось ранее.

К такому выводу пришли члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины по итогам дискуссии относительно уровня учетной ставки.

По их мнению, для сохранения контроля за инфляционными процессами и возврата инфляции на траекторию устойчивого замедления до 5% НБУ следует воздерживаться от снижения учетной ставки по меньшей мере до конца 2026 года и, вероятно, в начале 2027 года.

Несколько членов КМП отметили, что в случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков и появления угрозы отсрочки достижения инфляционной цели НБУ должно быть готово применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции, в том числе повысить учетную ставку.

Инфляция в Украине снова стала расти

В ходе обсуждения отмечалось, что после длительного замедления инфляции — с июня 2025 года по январь 2026 года — в последние месяцы ценовое давление снова усилилось. В марте 2026 года годовая инфляция ускорилась до 7,9%, а базовая — до 7,1%. Оба показателя превысили прогноз Нацбанка.

По оценкам НБУ, рост потребительских цен продолжался и в апреле.

Разворот инфляционного тренда произошел раньше, чем прогнозировалось, прежде всего из-за стремительного подорожания горючего весной на фоне войны на Ближнем Востоке. Также на цены повлияло усложнение ситуации в энергетике после российских обстрелов зимой. Оба фактора существенно усилили давление на производственные издержки предприятий, а соответственно и на потребительские цены широкого спектра товаров и услуг. Сложная ситуация в энергетике также внесла весомый вклад в ухудшение динамики экономической активности в I квартале 2026 года.

Давление усилилось и на валютном рынке

Резкий рост энергодефицита и удорожание нефти и газа усилили давление и на валютном рынке из-за ситуативного ухудшения настроений населения и роста расходов бизнеса на импорт энергоресурсов и оборудования.

Дополнительное влияние оказало укрепление доллара США на мировых финансовых рынках. В рамках режима управляемой гибкости курс НБУ увеличил интервенции по продаже валюты, чтобы ограничить чрезмерные курсовые колебания. Однако, учитывая рыночные тенденции, курс гривны ослаб, что сказалось на динамике потребительских цен.

Зарплаты растут быстрее, чем ожидалось

Фундаментальное ценовое давление подпитывалось и более стремительным, чем ожидалось, ростом заработных плат. Последнее было обусловлено как сохранением значительной нехватки кадров в экономике, так и пересмотром окладов в бюджетном секторе, в частности, в образовании и госуправлении. Более высокие темпы роста зарплат создавали дополнительное давление на потребительские цены через каналы предложения (вследствие увеличения расходов предприятий на оплату труда) и спроса (через более активное потребление домохозяйств).

Тем не менее, инфляционные ожидания большинства групп респондентов оставались устойчивыми, а ожидания населения после ухудшения в I квартале улучшились в апреле, вернувшись к уровню конца прошлого года. Быстрый спрос на гривневые активы — как на срочные депозиты, так и ОВГЗ — сохранялся. Кроме того, благодаря мерам НБУ по сохранению устойчивости валютного рынка чистый спрос на иностранную валюту в апреле снизился, что способствовало ослаблению давления на валютном рынке и существенному сокращению интервенций НБУ по продаже иностранной валюты по сравнению с мартом.

НБУ оставил учетную ставку без изменений

Все члены КМП высказались за удержание учетной ставки на уровне 15% в апреле.

Участники дискуссии согласились, что сохранение неизменной учетной ставки будет наиболее сбалансированным решением в текущих условиях. С одной стороны, оно учитывает усиление ценового давления и соответственно нецелесообразность шагов по смягчению процентной политики. С другой стороны, принимает во внимание устойчивость инфляционных ожиданий и сохранение доверия к гривневым активам, что позволяет НБУ более гибко балансировать между обеспечением контролируемости инфляционных процессов и поддержкой экономики, которая существенно затормозила в I квартале 2026 года.

