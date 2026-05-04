НБУ смягчил требования к банковским рискам и расширил возможности кредитования

Изменения позволят снизить объем кредитного риска примерно на 750 млн грн

Национальный банк Украины по результатам анализа актуальной практики оценки банками кредитного риска в условиях военного положения уточнил отдельные требования в этой сфере. Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему расширению кредитования.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ключевые изменения

Изменения предусматривают:

смягчение условий прекращения признания дефолта должника — физического лица или физического лица — предпринимателя по реструктуризированному долгу;

снижение коэффициентов вероятности дефолта для заемщиков — физических лиц по ипотечным кредитам, а также для банков-резидентов и контрагентов по средствам, размещенным в других банках-резидентах, на основе обновленных статистических данных;

предоставление банкам права применять ниже средних значений коэффициентов вероятности дефолта контрагентов по безотзывным финансовым обязательствам на основании согласованных с НБУ внутренних положений по оценке кредитов.

Ожидаемый эффект для банков

Указанные изменения позволят снизить объем кредитного риска примерно на 750 млн грн. Высвободившийся капитал банки смогут направить на дальнейшее наращивание кредитования.

Переходный период для внедрения

С учетом обсуждения с банковским сообществом практических аспектов внедрения новых подходов НБУ продлил сроки реализации отдельных норм. Речь идет, в частности, о разработке и обновлении внутрибанковских положений, а также о расчете кредитного риска и управлении проблемными активами в соответствии с обновленными требованиями.

