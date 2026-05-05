Коли кредит — це вихід: що пропонують банки

Споживчі кредити від банків

Повномасштабне вторгнення росії до України і жорстока війна, що триває п’ятий рік, болюче вдарили по рівню життя українського суспільства. Фінансовий стан більшості українців суттєво погіршився. Тому питання відновлення економічної активності населення наразі є дуже важливим для підтримання нормального функціонування української економіки.

Одним з головних фінансових інструментів, який дозволяє громадянам отримати доступ до ресурсів і розв’язати нагальні питання, які постають перед ними, є споживчі кредити, які надають українські банки.

Банки зазвичай пропонують клієнтам наступні види споживчих кредитів:

кредит готівкою;

розстрочка (покупка частинами);

онлайн-кредити (швидкі позики);

кредитні картки з пільговим періодом;

кредит під депозит.

У чому полягають особливості цих кредитів? Розглянемо конкретні реалізації цих споживчих кредитів в провідних українських банках.

Кредит готівкою

Наприклад, àбанк пропонує клієнтам відкрити миттєвий кредит «Швидка готівка» . Сума кредиту може досягати 500 тис. гривень, а термін кредитування — від 1 до 60 місяців (5 років).

Кредит готівкою від àбанк

Водночас є шість варіантів відсоткової ставки за кредитом «Швидка готівка» — 0,0001%, 29%, 55%, 75%, 85% або 99%. Та чи інша відсоткова ставка встановлюється залежно від кредитного рейтингу та історії відносин з банком. Наприклад, на ставку 29% можуть розраховувати ті, хто отримує зарплату на картку àбанк, має високий кредитний рейтинг і ніколи не допускав прострочення.

ПриватБанк «Кредит готівкою» можна також отримати у сумі до 500 тис. гривень, разом із цим реальна річна процентна ставка складає 40,47%.

Розмір кредиту, який може отримати клієнт, залежить від розміру офіційного доходу, наявності офіційної роботи та стабільного доходу, кредитної історії і ще багатьох показників.

Рішення щодо надання подібного кредиту приймається майже миттєво. Для оформлення потрібні лише паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — колишній ідентифікаційний код.

Розстрочки

Популярним видом споживчого кредиту є розстрочка. Той же àбанк пропонує своїм клієнтам два різних види розстрочки — «Плати частинами» та «Розстрочка». У випадку оформлення послуги «Плати частинами» в разі придбання товару у мережі магазинів-партнерів банку клієнт не переплачує ні копійки. Відсоткова ставка за таким кредитом складає 0,00001% річних, тобто практично нуль.

Перший платіж списується з кредитної картки одразу під час покупки після підтвердження, всі інші — у цей же день наступними місяцями. Термін кредитування — до 24 місяців, а сума може становити від 300 до 200 тис. гривень.

Схожий різновид розстрочки пропонують також інші комерційні банки. Відрізняються вони лише назвами та терміном, на який оформлюються.

Наприклад, monobank пропонує клієнтам розстрочку «Покупка частинами», ПУМБ — розстрочку «Сплачуй частинами», а Сенс Банк — розстрочку «Проста оплата частинами».

Онлайн-кредит

За необхідності миттєво отримати кредит на невелику суму (від 500 до 10 тис. гривень) можна скористатися кредитом онлайн «Миттєві гроші». Відсоткова ставка за таким кредитом у àбанк складає від 0,3% до 0,7% на день. Це більше, ніж за іншим видом кредиту, і подібний кредит використовується, якщо гроші потрібні у відносно невеликій сумі, терміново і на відносно невеликий термін (наприклад, до отримання заробітної плати), але в разі необхідності може бути продовжений на термін до 1 року.

Наприклад, подібний онлайн-кредит в Ідея Банк можна оформити під реальну річну процентну ставку 89,33%. Рішення ухвалюється буквально за пару хвилин; одноразова та щомісячна комісії — відсутні.

Кредит під депозит

Ще одним видом споживчого кредиту, який пропонують українські банки, є кредит під депозит, оформлений у цьому ж банку. Як варіант, у àбанк можна отримати у кредит до 95% від суми депозиту у національній валюті, а розмір такого кредиту може становити до 5 млн гривень. Термін кредитування — від 2 до 15 місяців, а відсоткова ставка за кредитом під депозит — від 13 до 22% річних або + 5% до процентної ставки за депозитом у гривні.

Перевага такого кредиту полягає в тому, що не треба чіпати депозит, і нараховані відсотки за ним зберігаються.

Кредитні картки

Безперечно найкращим варіантом у випадку, якщо кошти потрібні на відносно невеликий термін, є оформлення кредитної картки з пільговим періодом. Пільговий період може складати від 55 днів (за кредитною карткою ПриватБанк) до 92 днів (за кредитною карткою Банк Альянс).

Разом із цим кредитний ліміт може становити від 100 тис. гривень до 1 млн гривень. Перевагою кредитної картки є те, що кошти доступні у будь-який момент, не потрібно додаткових дозволів від банку на їх використання. А якщо повернути їх під час дії пільгового періоду, то взагалі не потрібно буде переплачувати за їх використання. Не дивно, що зараз десятки українських банків пропонують клієнтам оформити кредитну картку з пільговим періодом.

Розмір кредитного ліміту, який може бути погоджений для клієнта, може відрізнятись залежно від типу кредиту. Наприклад, у випадку розстрочки клієнт може розраховувати на більшу суму, ніж, наприклад, для готівкового кредиту. Причина — рівень ризику. У випадку розстрочки гроші йдуть безпосередньо магазину за конкретний товар. За умови готівкового кредиту клієнт отримує «живі» гроші у касі або на картку, і банк не може проконтролювати, куди вони будуть витрачені: на ремонт у квартирі, погашення іншого кредиту чи на азартні ігри.

Переваги споживчих кредитів

Головною перевагою споживчих кредитів є швидкий доступ до коштів, адже банки часто пропонують прості онлайн-рішення з мінімальним пакетом документів. Окрім того, варто наголосити на гнучкості використання отриманих коштів, адже їх можна витрачати на будь-які потреби. Немає поняття «цільового використання коштів» (якщо це, звісно, не розстрочка).

Існує можливість розтермінування виплат, що суттєво зменшує фінансове навантаження на бюджет.

Також у разі отримання подібних кредитів і вчасного їхнього погашення формується позитивна кредитна історія, що важливо для отримання у майбутньому великих позик (кредитів на нерухомість чи купівлю авто).

Ризики споживчих кредитів

Проте, окрім очевидних переваг, споживчі кредити несуть також ризики, про які варто пам’ятати.

Головний ризик — виникнення надмірної заборгованості. Випадки, коли людина бере стільки кредитів, що не в змозі їх вчасно обслуговувати. Через це вона може опинитися у борговій пастці.

Інший ризик — високі відсоткові ставки, особливо у випадку використання швидких кредитів.

Третій ризик — це нестабільність доходів. В умовах економічної невизначеності, посиленої воєнним станом, зростає ризик втрати платоспроможності (наприклад, через звільнення з роботи).

Нарешті, у багатьох випадках позичальник ризикує разом з кредитом отримати приховані комісії на його обслуговування, що значно збільшує загальну вартість кредиту.

Практичні поради щодо відповідального користування споживчими кредитами

Спеціалісти Finance.ua сформулювали практичні поради щодо відповідального користування споживчими кредитами:

Реально оцінюйте свою платоспроможність. Щомісячний платіж за кредитом не повинен перевищувати 30−35% вашого доходу. Порівнюйте пропозиції різних банків. Варто звертати увагу не лише на задекларовану відсоткову ставку, але й на реальну річну відсоткову ставку та наявність додаткових комісій. Обов’язково уточнюйте можливість дострокового повернення кредиту. Уникайте імпульсивних рішень. Кожен кредит має бути результатом ретельних прорахунків і використовуватися лише на нагальні потреби. Використовуйте кредити з метою розвитку. Найбільш виправдані кредити — ті, що сприяють підвищенню доходу або якості життя (освіта, професійний розвиток, інструменти для роботи).

