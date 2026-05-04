0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ пом’якшив вимоги до банківських ризиків і розширив можливості кредитування

Кредит&Депозит
57
Зміни дадуть змогу знизити обсяг кредитного ризику приблизно на 750 млн грн
Зміни дадуть змогу знизити обсяг кредитного ризику приблизно на 750 млн грн
Національний банк України, за результатами аналізу актуальної практики оцінки банками кредитного ризику в умовах воєнного стану, уточнив окремі вимоги в цій сфері. Очікується, що це сприятиме подальшому розширенню кредитування.
Про це повідомила пресслужба регулятора.

Ключові зміни

Зміни передбачають:
  • пом’якшення умов припинення визнання дефолту боржника − фізичної особи або фізичної особи − підприємця за реструктуризованим боргом;
  • зниження коефіцієнтів імовірності дефолту для позичальників − фізичних осіб за іпотечними кредитами, а також для банків-резидентів і контрагентів за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах, на основі оновлених статистичних даних;
  • надання банкам права застосовувати нижчі за середні значення коефіцієнтів імовірності дефолту контрагентів за безвідкличними фінансовими зобов’язаннями на підставі погоджених із НБУ внутрішніх положень щодо оцінки кредитів.

Очікуваний ефект для банків

Зазначені зміни дадуть змогу знизити обсяг кредитного ризику приблизно на 750 млн грн. Вивільнений капітал банки зможуть спрямувати на подальше нарощення кредитування.

Перехідний період для впровадження

З урахуванням обговорення з банківською спільнотою практичних аспектів впровадження нових підходів НБУ продовжив строки реалізації окремих норм. Йдеться, зокрема, про розроблення та оновлення внутрішньобанківських положень, а також про розрахунок кредитного ризику та управління проблемними активами відповідно до оновлених вимог.
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems