НБУ пом'якшив вимоги до банківських ризиків і розширив можливості кредитування

Зміни дадуть змогу знизити обсяг кредитного ризику приблизно на 750 млн грн

Національний банк України, за результатами аналізу актуальної практики оцінки банками кредитного ризику в умовах воєнного стану, уточнив окремі вимоги в цій сфері. Очікується, що це сприятиме подальшому розширенню кредитування.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Ключові зміни

Зміни передбачають:

пом’якшення умов припинення визнання дефолту боржника − фізичної особи або фізичної особи − підприємця за реструктуризованим боргом;

зниження коефіцієнтів імовірності дефолту для позичальників − фізичних осіб за іпотечними кредитами, а також для банків-резидентів і контрагентів за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах, на основі оновлених статистичних даних;

надання банкам права застосовувати нижчі за середні значення коефіцієнтів імовірності дефолту контрагентів за безвідкличними фінансовими зобов’язаннями на підставі погоджених із НБУ внутрішніх положень щодо оцінки кредитів.

Очікуваний ефект для банків

Зазначені зміни дадуть змогу знизити обсяг кредитного ризику приблизно на 750 млн грн. Вивільнений капітал банки зможуть спрямувати на подальше нарощення кредитування.

Перехідний період для впровадження

З урахуванням обговорення з банківською спільнотою практичних аспектів впровадження нових підходів НБУ продовжив строки реалізації окремих норм. Йдеться, зокрема, про розроблення та оновлення внутрішньобанківських положень, а також про розрахунок кредитного ризику та управління проблемними активами відповідно до оновлених вимог.

