«Дешевые деньги в оборотном капитале завершатся». В программе «5−7−9%» могут изменить ставки

Кредиты для малого бизнеса могут значительно подорожать

Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» может претерпеть существенные изменения уже в 2026 году. В частности, ставка по кредитам для бизнеса может быть повышена до 15%.

Об этом во время круглого стола «Деньги для бизнеса: что реально доступно МСБ в 2026 году», проведенного «Финансовым клубом» , сообщил директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.

В программе «5−7-9%» могут изменить условия

Есть предложения снизить ставку для банков, а для клиентов поднять ее до 15%. Тогда сама программа уже не будет предусматривать компенсацию в нынешнем виде", — объяснил Роман Клименко.

Соответственно, кредиты для бизнеса могут стать дороже как в рамках программы, так и вне ее.

Банки ожидают завершения эпохи дешевых кредитов

«Бизнесу нужно осознавать, что дешевые деньги в оборотном капитале завершатся. Клиентам нужно привыкать финансировать текущую деятельность на рыночных условиях», — уверена директор департамента развития бизнеса и международного партнерства Кредобанка Наталья Згоба.

Руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова считает, что финучреждения постараются смягчить процентные ставки по кредитам.

«Хотя пока многие банки не планируют менять кредитные стандарты для бизнеса, однако для займов малому бизнесу финучреждения все же будут их смягчать», — отметила она.

Банки критикуют предложенные изменения

Директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова ожидает, что предложенные изменения в программу «5−7-9%» по оборотному капиталу непрозрачны.

Они ставят банки в ситуацию, когда они будут вынуждены демпинговать. Если мы рассмотрим предложенную ставку UIRD+1%, то это примерно 14,4% плюс комиссия плюс затраты по гарантиям и операционные расходы и риск. И это уже будет «минусовым»", — объяснила Ольга Волкова.

Директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Олег Федоренко уверен: «Пройдет год-два, и ставки выровняются, и программа сконцентрируется на целевом финансировании наиболее важного».

