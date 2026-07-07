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Депозиты или ОВГЗ: где украинцы активно размещали свои сбережения в июне

Валюта
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Объемы вложений населения в срочные гривневые депозиты и ОВГЗ продолжили расти.
Объемы вложений населения в срочные гривневые депозиты и ОВГЗ продолжили расти.
Сохранение учетной ставки на уровне 15% в июне поддержало высокий спрос населения на гривневые срочные депозиты и облигации внутреннего государственного займа.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за май-июнь.

Доходность депозитов и ОВГЗ

В июне Национальный банк оставил учетную ставку без изменений на уровне 15%. Такое решение регулятор объяснил, в частности, стабильным спросом на гривневые инструменты сбережений, снижением рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке, и возможными задержками внешнего финансирования.
В результате доходность по гривневым ОВГЗ на первичном рынке почти не изменилась, а на вторичном несколько возросла (за счет доходности в краткосрочном сегменте). По оперативным данным стоимость привлечения срочных гривневых депозитов населения также незначительно возросла.
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Доходность депозитов и ОВГЗ
Доходность депозитов и ОВГЗ

Вложения украинцев в ОВГЗ и депозиты

Объемы вложений населения в срочные гривневые депозиты и ОВГЗ продолжили расти.
Портфель гривневых ОВГЗ в собственности физических лиц на протяжении июня стабильно увеличивался. Его среднедневный объем был на 2,6 млрд грн больше, чем в мае.
В то же время сокращение общего портфеля по итогам месяца было обусловлено значительным погашением облигаций в конце июня на сумму около 9 млрд. грн. Из этой суммы примерно 5 млрд грн население уже реинвестировало в новые выпуски ОВГЗ.
Объем срочных гривневых депозитов физических лиц за месяц вырос на 6 млрд. грн. Активно привлекали срочные средства банки всех групп, в то же время банки с иностранным капиталом продемонстрировали наибольшие темпы прироста — 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Вложения украинцев в ОВГЗ и депозиты
Вложения украинцев в ОВГЗ и депозиты
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что банкиры не ожидают резких изменений доходности депозитов в ближайшей перспективе. С одной стороны, у банков нет оснований для резкого пересмотра ставок, а с другой — вкладчики, учитывая высокие ставки доходности, будут иметь более широкий выбор, выбирая депозит в зависимости от собственных потребностей и обстоятельств.
Также мы писали, что интерес украинцев к государственным облигациям вышел на рекордный уровень. В июне 2026 года объем ОВГЗ в собственности физических лиц стал самым большим за всю историю рынка. Так, на 24 июня 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг исторического максимума — 153,6 млрд грн.
На 1 июля объем вложений населения составил 150 млрд. грн. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 33,9% больше, чем в начале 2026 года. За год доля физических лиц среди всех держателей ОВГЗ выросла с 5,1% до 7,6%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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