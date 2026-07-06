Евро вместо гривны: когда в Украине введут европейскую валюту

Украина постепенно приближает свою финансовую систему к европейским стандартам, однако говорить о скором отказе от гривны пока рано. Для перехода на евро стране нужно выполнить ряд экономических и законодательных условий, а сам процесс может занять годы даже после завершения войны.
По словам Мамедова, введение евро нельзя осуществить одним законом или решением властей. В первую очередь, Украина должна адаптировать банковскую систему к правилам, по которым работают страны Европейского Союза.
Речь идет об изменениях в сфере банковского капитала, управлении рисками, финансовом мониторинге, защите прав клиентов, цифровой устойчивости и международных платежей. Этот процесс уже начался, но его реализация потребует нескольких лет.
Одним из важных этапов финансовой интеграции является присоединение Украины к SEPA — единой зоне платежей в евро. По словам банкира, для граждан это будет означать более быстрые, более дешевые и более понятные переводы в евро между странами. Для бизнеса упрощение расчетов с европейскими партнерами, а для банков работу по единым стандартам.
Впрочем, SEPA — лишь часть масштабной реформы. Только в сфере финансовых услуг Национальный банк должен подготовить или присоединиться к разработке более 30 законопроектов, а также десятков нормативно правовых актов.
Когда евро может стать основной валютой
Мамедов отмечает, что даже после вступления Украины в ЕС гривна не исчезнет автоматически.
Перед переходом на евро страна должна иметь стабильную экономику, контролируемую инфляцию, устойчивые государственные финансы, прогнозируемый валютный рынок и соответствующее законодательство.
Кроме того, Украина должна по меньшей мере два года находиться в специальном валютном механизме ERM II, который проверяет способность национальной валюты оставаться стабильной по отношению к евро. Только после этого Европейский Союз может принять решение о введении единой валюты.
По оценке банкира, евро будет постепенно играть все большую роль в международных расчетах, инвестициях и работе украинского бизнеса.
В то же время чтобы евро стало естественным валютным ориентиром для страны, доля расчетов в этой валюте должна вырасти примерно до 55−60%. По словам Мамедова, подобную долю занимают операции в долларах.
Более того, когда Украина может перейти на евро, какие условия необходимо выполнить и как это повлияет на граждан и бизнес, смотрите в видео по ссылке: