Банки «дружественных» россии стран стали ограничивать внесение рублей на счета
Банки стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей на счета.
Об этом сообщает The Moscow Times.
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В беларуси по меньшей мере восемь банков ввели комиссию за внесение наличных рублей в размере от 2 до 5%. Речь идет об Альфа-Банке, Беларусбанке, БелВЭБе, БНБ-Банке, МТБанке, Сбер Банке, Технобанке и Цептер Банке.
В Казахстане Банк ЦентрКредит также установил комиссию в размере 5% при приеме наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы.
В Кыргызстане аналогичную ставку для SWIFT-переводов ввел ЭкоИсламикБанк. В то же время, некоторые банки Армении временно приостановили операции с наличными рублями, в том числе их зачисление на счета. Безналичные операции при этом продолжают обслуживать на прошлых условиях.
Банки столкнулись с избытком рублевой наличности
Отмечается, что банки ЕАЭС столкнулись с избытком российской валюты.
Так, по данным Нацбанка Казахстана, в апреле обменные пункты республики приобрели 6,5 млрд руб. на 39,8 млрд тенге, а в мае — 4,7 млрд руб. на 30 млрд тенге. Обработка наличных средств требует хранения, перевозки и аутентификации, а спрос на рубли за границей часто отсутствует, что делает такие операции невыгодными для местных банков.
На увеличение потоков повлиял общий рост наличных денег в обращении — с начала года он составил около 1,4 трлн руб. В то же время приток рублевых наличных в страны ЕАЭС произошел на фоне усиления контроля за крупными операциями в россии.
Между тем с 1 апреля в россии действует указ, ограничивающий вывоз наличных в страны ЕАЭС суммой более 100 тысяч долларов. Федеральная таможенная служба россии объясняла усиление ростом случаев вывоза крупных рублевых сумм.
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