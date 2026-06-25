Еврокомиссия объявила о неготовности шести стран ЕС к переходу на евро
Шесть государств Европейского Союза, которые используют собственные национальные валюты и юридически обязаны присоединиться к еврозоне, пока не отвечают всем обязательным экономическим и правовым критериям.
Как пишет Reuters, об этом говорится в очередном двухлетнем отчете Европейской комиссии.
Какие страны вошли в список
В список стран, которые до сих пор сохраняют собственную валюту, входят Швеция, Польша, Венгрия, Румыния и Чехия, в то время как Дания имеет официальное право на отказ от евро.
Эксперты отмечают, что для многих правительств невыполнение условий является сознательным шагом по внутриполитическим соображениям.
Швеция и Чехия полностью соответствуют финансовым параметрам, однако правительства этих стран принципиально отказываются менять законодательство о центральных банках и на два года включать свои валюты в Механизм обменных курсов II (ERM2).
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В то же время Румыния стремится к евроинтеграции, но в стране слишком высокая инфляция и значительный дефицит бюджета, а Польша из-за политической позиции вообще не спешит адаптировать свою экономику к требованиям Европейского центрального банка.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным делам поддержал создание цифрового евро. Решение открывает путь к потенциальному запуску пилотной версии новой платежной системы, которая по принципу работы должна иметь схожесть с наличными расчетами.
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