Кредит как инструмент восстановления: поддерживает платежеспособность, мобильность и возврат людей к активному участию в экономике Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Кредитование населения

Сегодня для многих украинцев они стали удобным инструментом. С II квартала 2023 года банки фиксируют рост спроса на потребительские кредиты, и этот тренд остается актуальным в 2026 году. Растет и интерес к микрозаймам. Так, в 2025 году украинцы оформили 8,6 млн микроссуд на 56,76 млрд грн. В 2024 году этот показатель находился на уровне 8,3 млн микроссуд на почти 52 млрд грн.

В этой статье разбираемся, когда микроссуды брать целесообразнее, чем обычные кредиты. И какие особенности разных денежных инструментов существуют.

Какие есть виды кредитования?

Потребительское кредитование — это предоставление денежных средств в кредит на потребительские нужды. К примеру, на покупку продуктов, движимого либо недвижимого имущества, оплату услуг. Поэтому кредит можно назвать инструментом стимулирования покупательной способности, ведь он позволяет не откладывать мечты и желания на потом, а действовать сейчас. Это важно не только для обычных граждан, но и для бизнеса и государства в целом, потому что если люди покупают товары и оплачивают услуги, то предприятия развиваются, а экономика не стагнирует. Это критически важно в условиях войны, поскольку восстановление разрушений требует больших средств.

Кредиты могут быть целевыми и нецелевыми; кратко-, средне- и долгосрочными; с обеспечением или без. Главная особенность всех этих продуктов — выданные средства тратятся на личные нужды, а не коммерческую деятельность.

Есть несколько основных видов потребительского кредитования:

целевой ― получение средств на конкретную покупку (например, ипотека и автокредит);

кредитный лимит ― предусматривает восстановительную линию, средства из которой можно использовать на любые нужды в пределах определенного лимита;

микрозаем (или «кредит до зарплаты») — это возможность быстро получить средства на любые нужды, обычно речь идет о небольших суммах;

рассрочка или «Оплата частями» — это совместные программы между банками и магазинами, позволяющие клиентам приобрести товары/услуги в кредит на выгодных условиях.

Каждый из этих инструментов может быть выгоден, если правильно подобрать оптимальный вид и приложение.

Кредит или микрозаем: что выбрать?

Конкуренция на финансовом рынке позволяет украинцам выбирать кредиты среди десятков программ. Но сначала нужно определиться, что лучше оформить — кредит или микрокредит (микрозаем).

На первый взгляд кажется, что единственным важным критерием является процентная ставка. Ранее микрофинансовые организации (МФО) оказывали услуги, стоимость которых была достаточно высока. В настоящее время государство ограничивает дневные ставки на уровне не выше 1%. Поэтому целесообразнее обращать внимание на несколько параметров.

Параметр Банковсьий кредит Микрозаем Ставка Годовка ставка в пределах 30–50 % От 0,01 % до 1 % в день*, есть акционные предложения для новых клиентом Скорость получения От нескольких часов до нескольких дней 5–15 минут Оформление В банке (некоторые банки дают возможность своим клиента оформить онлайн) Онлайн Документы Паспорт, ИНН, справка о доходах (еще могут быть документы на залоговое имущество, о составе семьи и т.д.) Онлайн подтверждение личности при помощи BankID Срок От 6 до 60 месяцев Существуют разные программы, от нескольких дней до года

* Данные по состоянию на 11 мая 2026

Кредиты предпочтительнее брать для запланированных крупных покупок, поскольку в этом случае приоритетом будет длительный срок, низкая ставка и стабильные ежемесячные выплаты.

Микрозаймы пригодятся для оплаты потребительских нужд до зарплаты и непредсказуемых расходов, когда важны скорость и удобство.

На что обращать внимание при выборе кредитора

Выбрать вид кредитования — это первый шаг. Не менее важно брать деньги в надежных компаниях, ведь это касается вашей финансовой безопасности и конфиденциальности.

При выборе кредитора обращайте внимание на следующие параметры:

наличие лицензии Нацбанка (именно это доказательство того, что банк/компания работают в украинском правовом поле);

реальная годовая процентная ставка, включающая комиссии, страхование и другие платежи;

условия погашения, в том числе досрочного;

четкое описание штрафов за просрочку;

возможность пролонгации;

прозрачность договора;

защита персональных данных;

репутация кредитора; отзывы пользователей;

качество технической поддержки.

Есть несколько стоп-сигналов, указывающих на недобросовестного кредитора. В первую очередь, это отсутствие лицензии НБУ. Лучше не иметь дело с такой компанией, потому что вы не получите гарантий защиты персональных данных и нравственного урегулирования в случае просрочки задолженности.

Второй «красный флажок» — требование оплаты за рассмотрение заявки. Если банк или компания принимают какие-либо комиссии, то это происходит после заключения договора.

Следует насторожиться, если компания обещает кредит абсолютно всем без исключения. Несмотря на то, что МФО часто имеют более лояльные условия, проводят базовую оценку клиента перед выдачей средств.

Пятерка достойных сервисов микрокредитования

Для осмотра сервисов микрокредитования мы взяли первую пятерку последнего рейтинга МФО Украины за I квартал 2026 года

Moneyveo

Кредитование в Moneyveo

Moneyveo ― это сервис онлайн-кредитов, которые можно оформить быстро. Работает на рынке Украины более 13 лет. ― это сервис онлайн-кредитов, которые можно оформить быстро. Работает на рынке Украины более 13 лет.

Сервис регулярно входит в профильные рейтинги и получает отраслевые награды.

Moneyveo предлагает клиентам два продукта — Smart и Trend. Smart подходит клиентам, желающим иметь под рукой запасной кошелек. Trend — это кредит с продленным учетным периодом и меньшей процентной ставкой, поэтому его выгодно использовать в течение короткого периода. Далее сравним условия этих продуктов.

Критерий Smart Trend Максимальная сумма 50 тыс. грн 52 тыс. грн Процентная ставка, в день От 0,01 до 0,98 % 0,33 % Реальная годовая процентная ставка До 2221,34% годовых 769,30% годовых Срок До 5 лет До 6 месяцев Дисконтный период До 65 дней (но для новых клиентов ― до 20 дней) С 2 до 6 месяцев Пролонгация Да - Досрочное погашение Без штрафов Без штрафов

*Данные по состоянию на 19 мая 2026 года. Существенные характеристики и предупреждения о последствиях использования продуктов.

Отметим, что общий уровень согласования заявок на кредит по продукту Smart составляет около 63%. Средняя сумма кредита в 2026 году составляет около 7400 грн.

За последнее время в Moneyveo наблюдается изменение поведенческих паттернов клиентов: растет доля тех, кто выбирает более длинные сроки кредитования или пользуется пролонгацией. Как объяснил CEO Moneyveo Сергей Синченко, это свидетельствует о более гибком и индивидуализированном использовании финансового продукта.

Также, по словам Синченко, около 30% клиентов компании, если оценивать по условному критерию 3 и более закрытых кредитов, относятся к сегменту лояльной аудитории в портфеле Moneyveo. В то же время он подчеркивает, что этот подход упрощен и не отражает в полной мере современную модель лояльности.

Он отмечает, что подход к оценке лояльности клиентов изменяется, поскольку пользователи часто взаимодействуют с несколькими кредитными сервисами одновременно, и классический показатель количества закрытых кредитов уже не достаточен.

«Мы все больше фокусируемся не только на количестве кредитов, а на экономической ценности клиента, а также частоте и продолжительности его взаимодействия с сервисом», — добавил Синченко.

Credit7

Финансовая компания, обещающая выдать кредит за 7 минут. Можно получить от 500 до 30 тис. грн. на 5−30 дней.

Новым клиентам предлагают льготную ставку в 0,01% в день (при условии, что задолженность погасят вовремя).

В противном случае будет действовать стандартная ставка — 0,95%/день.

Комиссия есть только при оформлении кредита на 500 грн. Она составляет 50 грн, то есть 10% от суммы. Для более высоких сумм комиссия отсутствует.

НаВсе

Сервис онлайн-кредитования, выдаваемый новым клиентам от 5 до 50−55 тыс. грн. Для повторных клиентов количество увеличивается. Максимальный срок кредитования — 360 (продукт «MaxiKasa») или 365 дней («MiniKasa»).

Стандартная процентная ставка — 1% в день. Добросовестным клиентам, которые своевременно осуществляют платежи, могут предложить пониженную ставку (0,9% в день).

CreditKasa

Сервис быстрого кредитования, где можно взять деньги на срок от одного до 365 дней. Доступны суммы от 1 до 55 тыс. грн.

Общий срок кредитования составляет 365 календарных дней. Клиенты могут выбрать удобный период оплаты процентов (от 2 до 30 дней).

Стандартная процентная ставка составляет 1% в день и действует в первые 180 дней кредита. Следующие 6 месяцев ставка будет снижена — 0,74% в день. Есть льготная процентная ставка в размере 0,01%. Она в основном предоставляется новым клиентам.

SlonCredit

Сервис удобного онлайн-кредитования. Новые клиенты могут получить от 600 до 32 тыс. грн на 360 дней по продукту «Простой».

При этом проценты за пользование кредитом нужно платить каждые 15 дней. Стандартная ставка составляет 0,96% в день.

Повторным клиентам предлагается кредит «Удобный». Максимальная сумма увеличивается до 50 тыс. гривен. Стандартная ставка составляет 3% в день, а льготная — 0,75%.

Срок кредитования может составлять от 345 до 365 дней. Также клиент может выбрать периодичность выплаты процентов от 5 до 30 дней.

Вывод

Эффективность кредита как инструмента финансового обновления зависит от ответственного подхода как со стороны небанковских учреждений, так и со стороны заемщиков. Умеренная кредитная нагрузка, прозрачные условия и финансовая грамотность позволяют использовать ссуды не как источник рисков, а как реальный ресурс для восстановления благосостояния и экономической активности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.