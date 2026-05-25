Сколько денег украинцы держат в банках — свежие данные

Вклады украинцев в банках выросли до 1,69 трлн грн
По состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте украинцы держат деньги в банках

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026 года:
  • вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);
  • вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 мая 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 189,8 млрд грн.
На 1 мая 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Размер вклада, грн.Вкладчики, %Сумма вкладов, %
до 10 грн.40,240
от 10 до 200 000 грн.57,6726,34
от 200 000 до 600 000 грн.1,4220,78
от 600 000 до 1 000 000 грн.0,3210,51
от 1 000 000 до 2 000 000 грн.0,2112,7
от 2 000 000 до 4 000 000 грн.0,0910,38
от 4 000 000 до 5 000 000 грн.0,022,84
более 5 000 000 грн.0,0316,45
Итого100100
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Распределение вкладов в разрезе групп банков
Распределение вкладов в разрезе групп банков, www.fg.gov.ua
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на директора департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрия Замотаева писал, что после решения НБУ оставить учетную ставку без изменений средние ставки по гривневым депозитам для населения в мае, вероятно, останутся в пределах 13−14,5% годовых. В то же время, отдельные банки могут предлагать до 16% годовых с учетом бонусов за открытие вклада.
По его словам, даже если курс поднимется до 45 грн/долл., депозиты в гривне все еще могут позволить не только сэкономить средства, но и получить доход.
Как рассказывал заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
