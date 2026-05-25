Сколько денег украинцы держат в банках — свежие данные Сегодня 16:00

Вклады украинцев в банках выросли до 1,69 трлн грн

По состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте украинцы держат деньги в банках

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026 года:

вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);

(+30,4 млрд грн за апрель 2026 года); вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).

Инфографика создана с помощью AI

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 мая 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 189,8 млрд грн.

На 1 мая 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Размер вклада, грн. Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн. 40,24 0 от 10 до 200 000 грн. 57,67 26,34 от 200 000 до 600 000 грн. 1,42 20,78 от 600 000 до 1 000 000 грн. 0,32 10,51 от 1 000 000 до 2 000 000 грн. 0,21 12,7 от 2 000 000 до 4 000 000 грн. 0,09 10,38 от 4 000 000 до 5 000 000 грн. 0,02 2,84 более 5 000 000 грн. 0,03 16,45 Итого 100 100

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Распределение вкладов в разрезе групп банков, www.fg.gov.ua

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на директора департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрия Замотаева писал , что после решения НБУ оставить учетную ставку без изменений средние ставки по гривневым депозитам для населения в мае, вероятно, останутся в пределах 13−14,5% годовых. В то же время, отдельные банки могут предлагать до 16% годовых с учетом бонусов за открытие вклада.

По его словам, даже если курс поднимется до 45 грн/долл., депозиты в гривне все еще могут позволить не только сэкономить средства, но и получить доход.

Как рассказывал заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.

