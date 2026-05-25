По состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026 года:
вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);
вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 мая 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 189,8 млрд грн.
На 1 мая 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Размер вклада, грн.
Вкладчики, %
Сумма вкладов, %
до 10 грн.
40,24
0
от 10 до 200 000 грн.
57,67
26,34
от 200 000 до 600 000 грн.
1,42
20,78
от 600 000 до 1 000 000 грн.
0,32
10,51
от 1 000 000 до 2 000 000 грн.
0,21
12,7
от 2 000 000 до 4 000 000 грн.
0,09
10,38
от 4 000 000 до 5 000 000 грн.
0,02
2,84
более 5 000 000 грн.
0,03
16,45
Итого
100
100
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на директора департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрия Замотаева писал, что после решения НБУ оставить учетную ставку без изменений средние ставки по гривневым депозитам для населения в мае, вероятно, останутся в пределах 13−14,5% годовых. В то же время, отдельные банки могут предлагать до 16% годовых с учетом бонусов за открытие вклада.
По его словам, даже если курс поднимется до 45 грн/долл., депозиты в гривне все еще могут позволить не только сэкономить средства, но и получить доход.
Как рассказывал заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.