Украинский бизнес бьет рекорды по кредитам: кто получает самое большое финансирование Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Бизнесмены

С начала действия инструмента государственных гарантий на портфельной основе в Украине программа стала одним из ключевых механизмов поддержки микро-, малого и среднего бизнеса.

С декабря 2020 года предприниматели получили десятки тысяч кредитов на сотни миллиардов грн, а во время полномасштабной войны этот инструмент продолжил активно работать, обеспечивая доступ к финансированию в условиях повышенных рисков.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Общие результаты программы

С декабря 2020 года в рамках поддержки ММСП выдано 57 223 кредита на общую сумму 201,4 млрд грн.

В ходе военного положения предприниматели получили 51 916 кредитов на 190,6 млрд грн.

В апреле этого года было заключено 1037 кредитных договоров на 5,9 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2026 года:

30 банков-кредиторов обслуживают 20 772 кредита на 83,8 млрд грн;

обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями, составляли около 37 млрд грн;

это 61% от общего лимита действующих гарантий (60,4 млрд грн).

Банки-лидеры по объемам кредитования

Наибольшие объемы кредитов по программе приходятся на следующие банки:

ПриватБанк — 13 314 кредитов на 23,5 млрд грн (45% от лимита гарантий банка);

Ощадбанк — 3092 кредита на 12,9 млрд грн (58% от лимита);

ПУМБ — 778 кредитов на 10,3 млрд грн (79% от лимита);

Укргазбанк — 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от лимита);

Укрэксимбанк — 526 кредитов на 9 млрд грн (66% от лимита).

Региональное распределение кредитов

Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве — 2531 кредит на 12,4 млрд грн.

Также среди лидеров регионы:

Днепропетровская область — 1836 кредитов на 6,6 млрд грн;

Харьковская область — 995 кредитов на 6,5 млрд. грн;

Львовская область — 1601 кредит на 6,2 млрд грн;

Киевская область — 1343 кредита на 5,5 млрд грн;

Одесская область — 1342 кредита на 4,8 млрд грн.

Отраслевая структура кредитования

Больше всего кредитов получила перерабатывающая промышленность — 5 210 кредитов на 29,2 млрд грн.

Другие ключевые отрасли:

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8551 кредит на 21,4 млрд грн;

сельское хозяйство — 3238 кредитов на 24 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1073 кредита на 2,5 млрд грн;

строительство — 798 кредитов на 2,2 млрд грн;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 64 кредита на 1,1 млрд грн;

здравоохранение и социальная помощь — 277 кредитов на 0,6 млрд. грн.

