Украинский бизнес бьет рекорды по кредитам: кто получает самое большое финансирование
Общие результаты программы
- 30 банков-кредиторов обслуживают 20 772 кредита на 83,8 млрд грн;
- обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями, составляли около 37 млрд грн;
- это 61% от общего лимита действующих гарантий (60,4 млрд грн).
Банки-лидеры по объемам кредитования
- ПриватБанк — 13 314 кредитов на 23,5 млрд грн (45% от лимита гарантий банка);
- Ощадбанк — 3092 кредита на 12,9 млрд грн (58% от лимита);
- ПУМБ — 778 кредитов на 10,3 млрд грн (79% от лимита);
- Укргазбанк — 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от лимита);
- Укрэксимбанк — 526 кредитов на 9 млрд грн (66% от лимита).
Региональное распределение кредитов
- Днепропетровская область — 1836 кредитов на 6,6 млрд грн;
- Харьковская область — 995 кредитов на 6,5 млрд. грн;
- Львовская область — 1601 кредит на 6,2 млрд грн;
- Киевская область — 1343 кредита на 5,5 млрд грн;
- Одесская область — 1342 кредита на 4,8 млрд грн.
Отраслевая структура кредитования
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8551 кредит на 21,4 млрд грн;
- сельское хозяйство — 3238 кредитов на 24 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1073 кредита на 2,5 млрд грн;
- строительство — 798 кредитов на 2,2 млрд грн;
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 64 кредита на 1,1 млрд грн;
- здравоохранение и социальная помощь — 277 кредитов на 0,6 млрд. грн.
