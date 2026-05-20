12 лет испытаний для банков: самые громкие национализации, рекордные депозиты и эволюция учетной ставки Сегодня 09:50

День банкира

Период с 2014 по 2026 год стал для украинской банковской системы одним из самых сложных за всю историю независимости. Во время Революции Достоинства, аннексии Крыма, войны на Донбассе, массового банкопада 2014−2016 годов, пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения россии в 2022 году украинские банки прошли через беспрецедентный стресс-тест.

В этом году ко Дню банкира Finance.ua решил вспомнить о непростом пути и испытаниях, которые банковский сектор в Украине пережил с 2014 года.

Самые громкие национализации банков

За 12 лет банковская система сократилась более чем втрое. На 1 января 2014 года в Украине насчитывалось 180 действующих банков. Из них 49 имели иностранный капитал. В том числе 19 из 100% иностранным капиталом.

По состоянию на 1 марта 2026 года — только 58. Из них 27 — с иностранным капиталом, в том числе 20 — со 100% иностранным капиталом.

Больше всего банков было выведено с рынка через так называемый «банкопад» 2014−2016 годов. Тогда же, в 2016-м, произошла самая громкая национализация в современной украинской банковской истории — национализация ПриватБанка.

В момент национализации ПриватБанк был крупнейшим банком Украины и обслуживал более 20 млн клиентов. Через него проходила большая часть платежей населения и бизнеса.

В 2016 году стало понятно, что вокруг банка «сгущаются темные тучи». Проверки Национального банка выявили в нем ряд проблем:

огромный дефицит капитала;

чрезмерную концентрацию кредитов, выданных компаниям, связанным с владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым;

риск утраты ликвидности.

«Падение ПриватБанка» могло повлечь за собой кризис банковского сектора в Украине. По данным НБУ и правительства, более 90% корпоративных кредитов были выданы компаниям, связанным с владельцами ПриватБанка.

18 декабря 2016 года ПриватБанк был национализирован. Это стало самой крупной банковской операцией в истории независимой Украины. Для стабилизации банка государство провело докапитализацию на сотни миллиардов гривен из-за выпуска ОВГЗ.

Второй громкой национализацией коммерческого банка стала национализация Сенс Банка. До 2022 года банк работал под брендом « Альфа-Банк Украина», а после начала полномасштабной войны был переименован в Сенс Банк.

Национализация Сенс Банк

Его предыдущие владельцы — российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов уже 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, попали под персональные санкции Европейского Союза как российские олигархи, имеющие связи с властью.

19 октября 2022 года Указом Президента Украины были введены в действие санкции СНБО против юридических лиц российской «Альфа-Групп». Впоследствии в декабре активы подсанкционных лиц в украинском банке были арестованы.

Уже 5 июля 2023 года Украина ввела беспрецедентные 10-летние санкции непосредственно против акционеров Альфа-Групп (Фридмана, Авена и Косогова). Это решение подразумевало полную блокировку их активов в Украине. 21 июля 2023 года Сенс Банк был национализирован.

После принятия специального закона банк был передан в собственность государства за символическую 1 гривну. Он стал пятым государственным банком Украины. В результате доля активов государственных банков в Украине превысила 50%.

В 2014—2026 годах именно ПриватБанк и Сенс Банк стали наиболее известными примерами классической национализации. В то же время, за этот период десятки банков были выведены с рынка из-за неплатежеспособности. Некоторые банки с российским капиталом лишились лицензий и были ликвидированы. Также произошло усиление контроля государства над уже государственными банками — Ощадбанк , Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Как менялись депозитные ставки в 2014—2026 годах

В 2014—2015 годах украинские банки переживали острый кризис ликвидности, девальвацию гривны и массовый отток депозитов. В это время банки были вынуждены буквально «охотиться» за ликвидностью, повышая депозитные ставки до невиданных ранее максимумов.

Самые большие депозитные ставки тех лет:

гривна — 30−33% годовых;

доллар США — 11−13% годовых;

евро — 8−10% годовых.

Если девальвация доллара более чем в три раза перекрывала любые «заоблачные» проценты по гривневым депозитам, то высокие проценты по валютным депозитам были отчаянной попыткой удержаться в бурном финансовом океане тех времен. Иногда аккумулирование денежных средств происходило с целью дальнейшего вывода за границу владельцами банка.

2017−2019 годах началась постепенная стабилизация. После очищения банковской системы ситуация стала нормализоваться. Инфляция замедлилась, гривна стабилизировалась, а Национальный банк перешел в режим инфляционного таргетирования.

Депозитные ставки снизились: гривна — до 14−18% годовых, доллар до 3−6%, евро — 1−4%. Именно в этот период банки стали активнее развивать онлайн-депозиты и мобильные приложения с целью привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся.

В 2020—2021 годах началась эра дешевых денег. Пандемия COVID-19 заставила центробанки мира резко снижать ставки. НБУ 11 июня 2020 года снизил учетную ставку до исторического минимума — 6%. Это привело к резкому падению депозитных ставок. Средние ставки по депозитам, действовавшие в то время:

гривна — 7−10%;

доллар — 0,5−2%;

евро — в основном менее 1%.

В некоторых банках валютные депозиты фактически потеряли смысл как инструмент заработка и использовались скорее как бесплатное хранение средств в надежном месте (чтобы не платить за банковский сейф. — Ред.).

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину началась новая волна на рынке банковских депозитов. Национальный банк стремительно поднял учетную ставку до 25% годовых, банки снова начали активно привлекать гривневые ресурсы, а население покупать военные ОВГЗ. Ставки по депозитам снова выросли:

гривна — до 18−22% годовых;

доллар — 1−3% годовых;

евро — 0,5−2% годовых.

Гривневые депозиты и ОВГЗ стали главными инструментами сохранения средств, особенно в 2023 году, когда после шокового скачка курс доллара стабилизировался в определенных пределах.

Кроме того, банки предложили населению новый вид депозитов — «конвертационные», позволяющие покупать валюту за гривну по более выгодному, чем в обменных пунктах, курсу. Процентные ставки по таким депозитам были и вовсе символические (от 0,01−0,1% годовых), но их цель была именно конвертация в валюту.

В 2025-м начале 2026 года гривневые депозиты оформляли преимущественно под 13−17% годовых, ставки по валютным депозитам остались на прежнем низком уровне.

Несмотря на войну, банковская система Украины продемонстрировала феноменальную устойчивость:

объем депозитов населения достиг исторических максимумов;

банки сохранили ликвидность;

государственные банки усилили свои позиции.

Эволюция учетной ставки НБУ

Из инструмента, интересного только узкому кругу финансистов, учетная ставка НБУ трансформировалась в главный индикатор стоимости денег в украинской экономике.

Период 2014—2026 годов ознаменовался стремительными взлетами и падениями учетной ставки. В начале 2014 года она была едва ли не самой низкой за всю историю — 6,5% годовых. Однако 2014 принес много вызовов не только в политическом, но и в финансовом плане.

В феврале 2015 года произошло резкое обесценивание гривны, а курс доллара ненадолго пересек отметку в 40 грн. НБУ вынужден был агрессивно бороться с девальвацией и инфляцией. Поэтому 4 марта 2015 учетную ставку подняли до уровня 30% — почти в 5 раз больше, чем за год до того.

В 2016—2019 годах после начала стабилизации ситуации в финансовой и банковской системах учетная ставка стала снижаться:

22 апреля 2016 года — 19%;

14 апреля 2017 года — 13%;

31 января 2020 года — 11%.

Учетная ставка

В разгар пандемии COVID-2019, когда во всем мире резко снижалась стоимость денег, учетная ставка в Украине достигла исторического минимума: 12 июня 2020 года ее снизили до 6%. На таком уровне она продержалась 9 месяцев; 5 марта 2021 года началось ее медленное повышение.

Полномасштабное вторжение Национальный банк встретил с учетной ставкой 10%. За 3,5 месяца, 3 июня 2022 года ставка была повышена в 2,5 раза — до 25%. Это решение имело целью сдержать инфляцию, поддержать гривну и сделать гривневые активы более привлекательными. Кстати, 25% - второй самый большой уровень ставки в истории Украины после пика 2015 года.

Своевременное решение дало результаты, и спустя год Национальный банк начал постепенное снижение учетной ставки, удешевляя стоимость денег (а следовательно, и кредитов для предприятий) в Украине.

28 июля 2023 года ставка была снижена до 22%, 15 сентября 2023 года — до 20%, 27 октября 2023 года до 16%. 14 июня 2024 года учетная ставка снизилась до самого низкого с 2022 года уровня — 13% годовых и даже продержалась на нем ровно полгода — до 13 декабря 2024 года. Далее политика инфляционного таргетирования вынудила Национальный банк снова начать постепенное повышение ставки.

Основные итоги 12 лет испытаний

За 2014−2026 годы украинская банковская система прошла через радикальную трансформацию:

количество банков сократилось более чем в три раза;

государство стало ключевым игроком банковского рынка (контролируя большую половину его активов. — Ред.);

онлайн-банкинг стал стандартом. Сейчас трудно найти банк, у которого нет собственного сайта или мобильного приложения для клиентов;

население вернуло доверие к депозитам. Их количество и общая сумма продолжает расти.

В общем, банки научились работать даже во время войны.

Итак, если в 2014 году главным страхом вкладчиков был обвал банков, то в 2026 году украинская банковская система уже считается одним из самых устойчивых институтов страны даже в условиях полномасштабной войны.

