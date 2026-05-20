12 лет испытаний для банков: самые громкие национализации, рекордные депозиты и эволюция учетной ставки
Период
с 2014 по 2026 год стал для украинской
банковской системы одним из самых
сложных за всю историю независимости.
Во время Революции Достоинства, аннексии
Крыма, войны на Донбассе, массового
банкопада 2014−2016 годов, пандемии COVID-19 и
полномасштабного вторжения россии в
2022 году украинские банки прошли через
беспрецедентный стресс-тест.
В
этом году ко Дню банкира Finance.ua решил
вспомнить о непростом пути и испытаниях,
которые банковский сектор в Украине
пережил с 2014 года.
Самые
громкие национализации банков
За
12 лет банковская система сократилась
более чем втрое. На 1 января 2014 года в
Украине насчитывалось 180 действующих
банков. Из них 49 имели иностранный
капитал. В том числе 19 из 100% иностранным
капиталом.
По
состоянию на 1 марта 2026 года — только
58. Из них 27 — с иностранным капиталом,
в том числе 20 — со 100% иностранным
капиталом.
Больше
всего банков было выведено с рынка через
так называемый «банкопад» 2014−2016 годов.
Тогда же, в 2016-м, произошла самая громкая
национализация в современной украинской
банковской истории — национализация
ПриватБанка.
В
момент национализации ПриватБанк был
крупнейшим банком Украины и обслуживал
более 20 млн клиентов. Через него проходила
большая часть платежей населения и
бизнеса.
В
2016 году стало понятно, что вокруг банка
«сгущаются темные тучи». Проверки
Национального банка выявили в нем ряд
проблем:
огромный
дефицит капитала;
чрезмерную концентрацию кредитов, выданных компаниям, связанным с владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым;
риск утраты ликвидности.
«Падение
ПриватБанка» могло повлечь за собой
кризис банковского сектора в Украине.
По данным НБУ и правительства, более
90% корпоративных кредитов были выданы
компаниям, связанным с владельцами
ПриватБанка.
18 декабря 2016 года ПриватБанк был
национализирован. Это стало самой
крупной банковской операцией в истории
независимой Украины. Для стабилизации
банка государство провело докапитализацию
на сотни миллиардов гривен из-за выпуска
ОВГЗ.
Второй
громкой национализацией коммерческого
банка стала национализация Сенс Банка.
До 2022 года банк работал под брендом
«Альфа-Банк Украина», а после начала
полномасштабной войны был переименован
в Сенс Банк.
Его
предыдущие владельцы — российские
бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и
Андрей Косогов уже 28 февраля 2022 года,
спустя несколько дней после начала
полномасштабного вторжения россии в
Украину, попали под персональные санкции
Европейского Союза как российские
олигархи, имеющие связи с властью.
19 октября 2022 года Указом Президента
Украины были введены в действие санкции
СНБО против юридических лиц российской
«Альфа-Групп». Впоследствии в декабре
активы подсанкционных лиц в украинском
банке были арестованы.
Уже
5 июля 2023 года Украина ввела беспрецедентные
10-летние санкции непосредственно против
акционеров Альфа-Групп (Фридмана, Авена
и Косогова). Это решение подразумевало
полную блокировку их активов в Украине.
21 июля 2023 года Сенс Банк был национализирован.
После
принятия специального закона банк был
передан в собственность государства
за символическую 1 гривну. Он стал пятым
государственным банком Украины. В
результате доля активов государственных
банков в Украине превысила 50%.
В
2014—2026 годах именно ПриватБанк и Сенс
Банк стали наиболее известными примерами
классической национализации. В то же
время, за этот период десятки банков
были выведены с рынка из-за
неплатежеспособности. Некоторые банки
с российским капиталом лишились лицензий
и были ликвидированы. Также произошло
усиление контроля государства над уже
государственными банками — Ощадбанк,
Укрэксимбанк и Укргазбанк.
Как
менялись депозитные ставки в 2014—2026
годах
В
2014—2015 годах украинские банки переживали
острый кризис ликвидности, девальвацию
гривны и массовый отток депозитов. В
это время банки были вынуждены буквально
«охотиться» за ликвидностью, повышая
депозитные ставки до невиданных ранее
максимумов.
Самые
большие депозитные ставки тех лет:
гривна — 30−33% годовых;
доллар США — 11−13% годовых;
евро — 8−10% годовых.
Если
девальвация доллара более чем в три
раза перекрывала любые «заоблачные»
проценты по гривневым депозитам, то
высокие проценты по валютным депозитам
были отчаянной попыткой удержаться в
бурном финансовом океане тех времен.
Иногда аккумулирование денежных средств
происходило с целью дальнейшего вывода
за границу владельцами банка.
2017−2019
годах началась постепенная стабилизация.
После очищения банковской системы
ситуация стала нормализоваться. Инфляция
замедлилась, гривна стабилизировалась,
а Национальный банк перешел в режим
инфляционного таргетирования.
Депозитные
ставки снизились: гривна — до 14−18% годовых,
доллар до 3−6%, евро — 1−4%. Именно в этот
период банки стали активнее развивать
онлайн-депозиты и мобильные приложения
с целью привлечь новых клиентов и
удержать уже имеющихся.
В
2020—2021 годах началась эра дешевых денег.
Пандемия COVID-19 заставила центробанки
мира резко снижать ставки. НБУ 11 июня
2020 года снизил учетную ставку до
исторического минимума — 6%. Это привело
к резкому падению депозитных ставок.
Средние ставки по депозитам, действовавшие
в то время:
гривна — 7−10%;
доллар — 0,5−2%;
евро — в основном менее 1%.
В
некоторых банках валютные депозиты
фактически потеряли смысл как инструмент
заработка и использовались скорее как
бесплатное хранение средств в надежном
месте (чтобы не платить за банковский
сейф. — Ред.).
В
2022 году после начала полномасштабного
вторжения россии в Украину началась
новая волна на рынке банковских депозитов.
Национальный банк стремительно поднял
учетную ставку до 25% годовых, банки снова
начали активно привлекать гривневые
ресурсы, а население покупать военные
ОВГЗ. Ставки по депозитам снова выросли:
гривна — до 18−22% годовых;
доллар — 1−3% годовых;
евро — 0,5−2% годовых.
Гривневые
депозиты и ОВГЗ стали главными
инструментами сохранения средств,
особенно в 2023 году, когда после шокового
скачка курс доллара стабилизировался
в определенных пределах.
Кроме
того, банки предложили населению новый
вид депозитов — «конвертационные»,
позволяющие покупать валюту за гривну
по более выгодному, чем в обменных
пунктах, курсу. Процентные ставки по
таким депозитам были и вовсе символические
(от 0,01−0,1% годовых), но их цель была именно
конвертация в валюту.
В
2025-м начале 2026 года гривневые депозиты
оформляли преимущественно под 13−17%
годовых, ставки по валютным депозитам
остались на прежнем низком уровне.
Несмотря
на войну, банковская система Украины
продемонстрировала феноменальную
устойчивость:
объем депозитов населения достиг
исторических максимумов;
Из
инструмента, интересного только узкому
кругу финансистов, учетная ставка НБУ
трансформировалась в главный индикатор
стоимости денег в украинской экономике.
Период
2014—2026 годов ознаменовался стремительными
взлетами и падениями учетной ставки. В
начале 2014 года она была едва ли не самой
низкой за всю историю — 6,5% годовых.
Однако 2014 принес много вызовов не только
в политическом, но и в финансовом плане.
В
феврале 2015 года произошло резкое
обесценивание гривны, а курс доллара
ненадолго пересек отметку в 40 грн. НБУ
вынужден был агрессивно бороться с
девальвацией и инфляцией. Поэтому 4 марта 2015 учетную ставку подняли до
уровня 30% — почти в 5 раз больше, чем за
год до того.
В
2016—2019 годах после начала стабилизации
ситуации в финансовой и банковской
системах учетная ставка стала снижаться:
22 апреля 2016 года — 19%;
14 апреля 2017 года — 13%;
31 января 2020 года — 11%.
В
разгар пандемии COVID-2019, когда во всем
мире резко снижалась стоимость денег,
учетная ставка в Украине достигла
исторического минимума: 12 июня 2020 года
ее снизили до 6%. На таком уровне она
продержалась 9 месяцев; 5 марта 2021 года
началось ее медленное повышение.
Полномасштабное
вторжение Национальный банк встретил
с учетной ставкой 10%. За 3,5 месяца, 3 июня
2022 года ставка была повышена в 2,5 раза
— до 25%. Это решение имело целью сдержать
инфляцию, поддержать гривну и сделать
гривневые активы более привлекательными.
Кстати, 25% - второй самый большой уровень
ставки в истории Украины после пика
2015 года.
Своевременное
решение дало результаты, и спустя год
Национальный банк начал постепенное
снижение учетной ставки, удешевляя
стоимость денег (а следовательно, и
кредитов для предприятий) в Украине.
28 июля 2023 года ставка была снижена до 22%,
15 сентября 2023 года — до 20%, 27 октября
2023 года до 16%. 14 июня 2024 года учетная
ставка снизилась до самого низкого с
2022 года уровня — 13% годовых и даже
продержалась на нем ровно полгода — до
13 декабря 2024 года. Далее политика
инфляционного таргетирования вынудила
Национальный банк снова начать постепенное
повышение ставки.
Основные
итоги 12 лет испытаний
За
2014−2026 годы украинская банковская система
прошла через радикальную трансформацию:
количество банков сократилось более
чем в три раза;
государство стало ключевым игроком банковского рынка (контролируя большую половину его активов. — Ред.);
онлайн-банкинг стал стандартом. Сейчас трудно найти банк, у которого нет собственного сайта или мобильного приложения для клиентов;
население вернуло доверие к депозитам. Их количество и общая сумма продолжает расти.
В
общем, банки научились работать даже
во время войны.
Итак,
если в 2014 году главным страхом вкладчиков
был обвал банков, то в 2026 году украинская
банковская система уже считается одним
из самых устойчивых институтов страны
даже в условиях полномасштабной войны.