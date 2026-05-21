В автомобилях с цифровыми одометрами чаще скручивают пробег Сегодня 02:41 — Технологии&Авто

Одометр в автомобиле

Покупка б/у автомобиля всегда связана с определенными рисками. Даже если машина выглядит хорошо и продавец уверяет, что авто в идеальном состоянии, реальная история транспортного средства может оказаться совсем другой. Одной из самых распространенных схем остается скручивание одометра, но это далеко не единственный способ обмана покупателей.

Скрученный пробег: проблема, которая никуда не исчезла

На вторичном рынке нередко встречаются автомобили, фактический пробег которых значительно больше, чем показывает одометр. По данным компании Carfax, в Канаде обнаружили 20 642 автомобиля с признаками скручивания пробега.

Речь идет лишь о случаях, которые удалось установить с помощью отчетов об истории авто, так что реальное количество таких машин может быть значительно больше.

Скручивание одометра — это незаконное уменьшение показателей пробега, чтобы автомобиль выглядел менее изношенным и стоил дороже. Если раньше для этого нужно было механически вмешиваться в приборную панель, то сегодня манипулировать цифровыми одометрами стало гораздо проще.

Чем опасен заниженный пробег

Ложные данные о пробеге могут скрывать серьезный износ ключевых узлов и агрегатов. В результате новый владелец рискует столкнуться с дорогостоящими ремонтами и упустить важное техническое обслуживание.

Выявить подлог без детальной проверки бывает сложно. Именно поэтому перед покупкой следует:

проверить сервисную историю автомобиля;

запросить отчет об истории транспортного средства;

обратить внимание на общее состояние салона и кузова;

провести техническую диагностику.

Другие распространенные схемы мошенничества

Эксперты также предупреждают о других рисках при покупке авто с пробегом. Среди наиболее распространенных схем:

клонирование VIN-кода;

сокрытие информации о ДТП;

«отмывание» документов после серьезных повреждений;

продажа автомобиля с непогашенным кредитом или залогом.

По данным Carfax, у 40% проверок залогов была обнаружена непогашенная задолженность, связанная с автомобилем. Это не всегда свидетельствует о мошенничестве, но для покупателя создает серьезный риск, если долг не будет закрыт до заключения сделки.

Как обезопасить себя перед покупкой

Специалисты советуют не полагаться только на слова продавца. Перед покупкой автомобиля следует проверить его историю, техническое состояние и юридическую чистоту. Небольшие затраты на такую ​​проверку могут уберечь от значительно больших финансовых потерь в будущем.

Ранее мы писали, что в Главном сервисном центре МВД советуют перед покупкой пройти экспертное исследование, которое поможет выявить поддельные документы, измененные VIN-коды и другие возможные нарушения. Подробно об этих проверках рассказали здесь.

motorcar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.