Какие китайские автомобили выбирают украинцы — рейтинг

BYD Sea Lion 06

Спрос на легковые автомобили китайского производства в Украине остается стабильным. В то же время, структура рынка меняется: электрокары постепенно теряют доминирование, а доля гибридов и бензиновых авто растет.

В апреле украинцы преимущественно выбирали новые авто из КНР, тогда как сегмент подержанных машин сократился.

Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы

В течение апреля в Украине зарегистрировали 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего количества:

новых авто — 1076 единиц (+4%);

подержанных авто — 176 единиц (-21%).

Какие авто из Китая выбирали чаще всего

Наибольшая доля среди легковушек китайского происхождения пришлась на электромобили — 46,1%, хотя год назад их доля была значительно выше — 82%.

Далее по популярности следуют:

гибридные авто — 30%;

бензиновые — 19,6%;

дизельные — 4,1%;

авто с ГБО — 0,2%.

Самые популярные модели

Среди новых авто украинцы чаще всего выбирали:

BYD Sea Lion 06 — 102 авто;

BYD Leopard 3 — 96 авто;

BYD Song L — 94 авто;

MG ZS — 52 авто;

CHERY Tiggo 4 — 51 авто.

В сегменте подержанных авто лидеры следующие:

BYD Song L — 22 авто;

Buick Envision — 15 авто;

KIA EV5 — 9 авто;

BYD Sea Lion 05 — 8 авто;

BYD Song Plus — 7 авто.

