Какие китайские автомобили выбирают украинцы — рейтинг
Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы
- новых авто — 1076 единиц (+4%);
- подержанных авто — 176 единиц (-21%).
Какие авто из Китая выбирали чаще всего
- гибридные авто — 30%;
- бензиновые — 19,6%;
- дизельные — 4,1%;
- авто с ГБО — 0,2%.
Самые популярные модели
- BYD Sea Lion 06 — 102 авто;
- BYD Leopard 3 — 96 авто;
- BYD Song L — 94 авто;
- MG ZS — 52 авто;
- CHERY Tiggo 4 — 51 авто.
- BYD Song L — 22 авто;
- Buick Envision — 15 авто;
- KIA EV5 — 9 авто;
- BYD Sea Lion 05 — 8 авто;
- BYD Song Plus — 7 авто.
