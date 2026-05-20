Какие китайские автомобили выбирают украинцы — рейтинг

BYD Sea Lion 06
Спрос на легковые автомобили китайского производства в Украине остается стабильным. В то же время, структура рынка меняется: электрокары постепенно теряют доминирование, а доля гибридов и бензиновых авто растет.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
В апреле украинцы преимущественно выбирали новые авто из КНР, тогда как сегмент подержанных машин сократился.

Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы

В течение апреля в Украине зарегистрировали 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общего количества:
  • новых авто — 1076 единиц (+4%);
  • подержанных авто — 176 единиц (-21%).

Какие авто из Китая выбирали чаще всего

Наибольшая доля среди легковушек китайского происхождения пришлась на электромобили — 46,1%, хотя год назад их доля была значительно выше — 82%.
Далее по популярности следуют:
  • гибридные авто — 30%;
  • бензиновые — 19,6%;
  • дизельные — 4,1%;
  • авто с ГБО — 0,2%.

Самые популярные модели

Среди новых авто украинцы чаще всего выбирали:
  • BYD Sea Lion 06 — 102 авто;
  • BYD Leopard 3 — 96 авто;
  • BYD Song L — 94 авто;
  • MG ZS — 52 авто;
  • CHERY Tiggo 4 — 51 авто.
В сегменте подержанных авто лидеры следующие:
  • BYD Song L — 22 авто;
  • Buick Envision — 15 авто;
  • KIA EV5 — 9 авто;
  • BYD Sea Lion 05 — 8 авто;
  • BYD Song Plus — 7 авто.
Ранее мы сообщали, что китайские автопроизводители массово внедряют ИИ-функции в авто, чтобы выжить в ценовой войне.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Авторынок УкраиныКитай
