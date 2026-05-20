Как проверить подержанное авто из-за границы перед покупкой

Покупка б/у автомобиля всегда связана с определенными рисками. Даже если машина выглядит аккуратно и есть полный пакет документов, это не гарантирует, что с ней нет проблем. В Главном сервисном центре МВД советуют перед покупкой пройти экспертное исследование, которое поможет выявить поддельные документы, измененные VIN-коды и другие возможные нарушения.

Когда нужно проходить экспертное исследование

Для подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, экспертное исследование обязательно.
Также проверку рекомендуют пройти в следующих случаях:
  • перед заключением договора купли-продажи;
  • при покупке автомобиля «с рук»;
  • если есть сомнения в документах или происхождении транспортного средства;
  • по собственной инициативе покупателя.
В МВД отмечают, что такая проверка может обезопасить от неприятных сюрпризов уже после оформления покупки.

Что именно проверяют специалисты

В ходе экспертного исследования специалисты проверяют:
  • VIN-код и другие идентификационные номера кузова, рамы, шасси и двигателя;
  • свидетельство о регистрации и другие документы;
  • наличие признаков подделки или изменений в номерных обозначениях.
Особое внимание уделяется следам вмешательства в номерные агрегаты и несоответствия в документах.
По результатам исследования владельцу выдают официальное заключение экспертного исследования. В нем отмечают:
  • результаты проверки идентификационных номеров;
  • результаты анализа документов;
  • информацию о наличии или отсутствии изменений в номерных обозначениях.
Почему это важно для покупателя

Экспертное исследование:
  • снижает риск мошенничества;
  • подтверждает законность происхождения автомобиля;
  • помогает избежать проблем при регистрации;
  • может стать подтверждением в спорных ситуациях.
Услугу предоставляют учреждения Экспертной службы МВД, работающие при территориальных сервисных центрах МВД.
В сервисном центре напоминают: лучше потратить немного времени на проверку перед покупкой, чем потом тратить гораздо больше денег и усилий на решение проблем с автомобилем.
Ранее мы сообщали, что в апреле украинцы приобрели 19,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Средний возраст автомобилей, получивших в апреле украинскую регистрацию, составил 9,6 года.
