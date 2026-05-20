Как проверить подержанное авто из-за границы перед покупкой

Автомобиль

Покупка б/у автомобиля всегда связана с определенными рисками. Даже если машина выглядит аккуратно и есть полный пакет документов, это не гарантирует, что с ней нет проблем. В Главном сервисном центре МВД советуют перед покупкой пройти экспертное исследование, которое поможет выявить поддельные документы, измененные VIN-коды и другие возможные нарушения.

Когда нужно проходить экспертное исследование

Для подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, экспертное исследование обязательно.

Также проверку рекомендуют пройти в следующих случаях:

перед заключением договора купли-продажи;

при покупке автомобиля «с рук»;

если есть сомнения в документах или происхождении транспортного средства;

по собственной инициативе покупателя.

В МВД отмечают, что такая проверка может обезопасить от неприятных сюрпризов уже после оформления покупки.

Что именно проверяют специалисты

В ходе экспертного исследования специалисты проверяют:

VIN-код и другие идентификационные номера кузова, рамы, шасси и двигателя;

свидетельство о регистрации и другие документы;

наличие признаков подделки или изменений в номерных обозначениях.

Особое внимание уделяется следам вмешательства в номерные агрегаты и несоответствия в документах.

По результатам исследования владельцу выдают официальное заключение экспертного исследования. В нем отмечают:

результаты проверки идентификационных номеров;

результаты анализа документов;

информацию о наличии или отсутствии изменений в номерных обозначениях.

Почему это важно для покупателя

Экспертное исследование:

снижает риск мошенничества;

подтверждает законность происхождения автомобиля;

помогает избежать проблем при регистрации;

может стать подтверждением в спорных ситуациях.

Услугу предоставляют учреждения Экспертной службы МВД, работающие при территориальных сервисных центрах МВД.

В сервисном центре напоминают: лучше потратить немного времени на проверку перед покупкой, чем потом тратить гораздо больше денег и усилий на решение проблем с автомобилем.

Ранее мы сообщали , что в апреле украинцы приобрели 19,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Средний возраст автомобилей, получивших в апреле украинскую регистрацию, составил 9,6 года.

