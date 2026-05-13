ТОП-20 внедорожников, которые будут служить долго
— Технологии&Авто Американский финансовый портал GoBankingRates опубликовал перечень внедорожников, которые, по мнению экспертов, отличаются высокой надежностью и сохраняют свою рыночную стоимость с годами.
В рейтинг вошли модели японских, корейских и американских автопроизводителей.
На что обращать внимание при выборе внедорожника
Эксперты отмечают, что при покупке SUV важно учитывать не только его первоначальную цену, но и другие факторы, влияющие на общую стоимость владения:
- надежность автомобиля;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание;
- стоимость страхования;
- расход горючего;
- способность сохранять цену на вторичном рынке.
Именно эти показатели определяют, насколько выгоден автомобиль в долгосрочной перспективе.
Внедорожники могут быть практичной инвестицией
Несмотря на то, что внедорожники обычно стоят дороже легковых автомобилей, современные модели часто сочетают комфорт, экономичность и высокую надежность.
По оценке GoBankingRates, правильно выбранный SUV может служить много лет, реже требовать дорогостоящего ремонта и оставаться ликвидным при дальнейшей продаже.
Такие автомобили подходят как для семейных поездок, так и для эксплуатации на дорогах со сложным покрытием, что делает их универсальным выбором для продолжительного использования.
Buick Enclave
Размер: большой
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 8.9
Mitsubishi Outlander Sport
Размер: маленький
Прогнозируемая продолжительность эксплуатации (годы): 11,3
Honda CR-V
Размер: маленький
Средний срок службы (годы): 13,9
Toyota 4Runner
Размер: средний
Приблизительная продолжительность службы (годы): 14,1
Jeep Wrangler
Размер: средний
Потенциальный срок использования (годы): 13,7
Toyota Highlander
Размер: средний
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 12,7
Hybrid Toyota Highlander
Размер: средний
Расчетный период эксплуатации (годы): 13,5
Honda Pilot
Размер: средний
Средняя продолжительность функционирования (годы): 11,5
Nissan Pathfinder
Размер: средний
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 10,3
Chevrolet Tahoe
Размер: большой
Вероятный срок службы (годы): 10.0
Hyundai Santa Fe
Размер: средний
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 9.6
Nissan Murano
Размер: средний
Предполагаемый срок эксплуатации (годы): 10,5
Jeep Compass
Размер: маленький
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 10.8
Nissan Rogue
Размер: маленький
Прогнозируемая продолжительность эксплуатации: 10.8
Kia Sorento
Размер: средний
Средняя продолжительность функционирования (годы): 8,5
Jeep Grand Cherokee
Размер: средний
Средний срок службы (годы): 10.0
Chevrolet Trailblazer
Размер: маленький
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 9.0
Dodge Durango
Размер: средний
Расчетный период эксплуатации (годы): 10,3
Nissan Armada
Размер: большой
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 8.8
Ford Escape
Размер: маленький
Потенциальный срок использования (годы): 9.6Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.