ТОП-20 внедорожников, которые будут служить долго Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

Jeep Compass

Американский финансовый портал GoBankingRates опубликовал перечень внедорожников, которые, по мнению экспертов, отличаются высокой надежностью и сохраняют свою рыночную стоимость с годами.

В рейтинг вошли модели японских, корейских и американских автопроизводителей.

На что обращать внимание при выборе внедорожника

Эксперты отмечают, что при покупке SUV важно учитывать не только его первоначальную цену, но и другие факторы, влияющие на общую стоимость владения:

надежность автомобиля;

затраты на ремонт и техническое обслуживание;

стоимость страхования;

расход горючего;

способность сохранять цену на вторичном рынке.

Именно эти показатели определяют, насколько выгоден автомобиль в долгосрочной перспективе.

Внедорожники могут быть практичной инвестицией

Несмотря на то, что внедорожники обычно стоят дороже легковых автомобилей, современные модели часто сочетают комфорт, экономичность и высокую надежность.

По оценке GoBankingRates, правильно выбранный SUV может служить много лет, реже требовать дорогостоящего ремонта и оставаться ликвидным при дальнейшей продаже.

Такие автомобили подходят как для семейных поездок, так и для эксплуатации на дорогах со сложным покрытием, что делает их универсальным выбором для продолжительного использования.

Buick Enclave

Размер: большой

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 8.9

Mitsubishi Outlander Sport

Размер: маленький

Прогнозируемая продолжительность эксплуатации (годы): 11,3

Honda CR-V

Размер: маленький

Средний срок службы (годы): 13,9

Toyota 4Runner

Размер: средний

Приблизительная продолжительность службы (годы): 14,1

Читайте также Дебютировал новый Jeep Renegade 2026 (фото)

Jeep Wrangler

Размер: средний

Потенциальный срок использования (годы): 13,7

Toyota Highlander

Размер: средний

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 12,7

Hybrid Toyota Highlander

Размер: средний

Расчетный период эксплуатации (годы): 13,5

Honda Pilot

Размер: средний

Средняя продолжительность функционирования (годы): 11,5

Nissan Pathfinder

Размер: средний

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 10,3

Chevrolet Tahoe

Размер: большой

Вероятный срок службы (годы): 10.0

Hyundai Santa Fe

Размер: средний

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 9.6

Nissan Murano

Размер: средний

Предполагаемый срок эксплуатации (годы): 10,5

Jeep Compass

Размер: маленький

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 10.8

Nissan Rogue

Размер: маленький

Прогнозируемая продолжительность эксплуатации: 10.8

Kia Sorento

Размер: средний

Средняя продолжительность функционирования (годы): 8,5

Jeep Grand Cherokee

Размер: средний

Средний срок службы (годы): 10.0

Chevrolet Trailblazer

Размер: маленький

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 9.0

Dodge Durango

Размер: средний

Расчетный период эксплуатации (годы): 10,3

Nissan Armada

Размер: большой

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 8.8

Ford Escape

Размер: маленький

Потенциальный срок использования (годы): 9.6

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.