Дебютировал новый Jeep Renegade 2026 (фото) 04.04.2026, 01:02 — Технологии&Авто

Jeep Renegade получил новую решетку радиатора и бамперы

Представлен новый Jeep Renegade 2026. Компактный кроссовер претерпел изменения снаружи и внутри, а также получил новую гибридную версию. Обновленный Jeep Renegade 2026 представили в Бразилии, ведь в этой стране модель выпускают.

Кроссовер Jeep Renegade получил новую решетку радиатора и более массивные бамперы, несколько скошенные снизу для увеличенных углов въезда и съезда.

На смену Jeep Renegade Trailhawk пришла новая внедорожная версия Willys с красными акцентами на бамперах и 17-дюймовыми внедорожными шинами.

1,3-литровый турбомотор дополнили «мягкой» гибридной установкой

Салон Jeep Renegade претерпел более существенные изменения, ведь там установили новую переднюю панель, больше 10,4-дюймовый тачскрин с улучшенной мультимедийной системой и другие переключатели аудио и климат-контроля.

В салоне заменили переднюю панель

Базовая комплектация кроссовера расширена и теперь включает в себя цифровой щиток приборов, двухзонный климат-контроль, камеру и беспроводную зарядку для смартфонов.

Новый Jeep Renegade сохранил 1,3-литровый 176-сильный турбомотор, однако его дополнили «мягкой» гибридной установкой. Доступны версии с передним и полным приводом, а у Willys есть понижающая передача.

Jeep Renegade Willys

Цена Jeep Renegade 2026 стартует со 129 990 реалов ($24 800), а вариант Willys стоит 189 490 реалов ($36 200). Между тем, в Европе и Северной Америке кроссовер Jeep Renegade уже сняли с производства и готовят следующее его поколение.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.