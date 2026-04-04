Дебютировал новый Jeep Renegade 2026 (фото)
Представлен новый Jeep Renegade 2026. Компактный кроссовер претерпел изменения снаружи и внутри, а также получил новую гибридную версию. Обновленный Jeep Renegade 2026 представили в Бразилии, ведь в этой стране модель выпускают.
Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.
Кроссовер Jeep Renegade получил новую решетку радиатора и более массивные бамперы, несколько скошенные снизу для увеличенных углов въезда и съезда.
На смену Jeep Renegade Trailhawk пришла новая внедорожная версия Willys с красными акцентами на бамперах и 17-дюймовыми внедорожными шинами.
Салон Jeep Renegade претерпел более существенные изменения, ведь там установили новую переднюю панель, больше 10,4-дюймовый тачскрин с улучшенной мультимедийной системой и другие переключатели аудио и климат-контроля.
Базовая комплектация кроссовера расширена и теперь включает в себя цифровой щиток приборов, двухзонный климат-контроль, камеру и беспроводную зарядку для смартфонов.
Новый Jeep Renegade сохранил 1,3-литровый 176-сильный турбомотор, однако его дополнили «мягкой» гибридной установкой. Доступны версии с передним и полным приводом, а у Willys есть понижающая передача.
Цена Jeep Renegade 2026 стартует со 129 990 реалов ($24 800), а вариант Willys стоит 189 490 реалов ($36 200). Между тем, в Европе и Северной Америке кроссовер Jeep Renegade уже сняли с производства и готовят следующее его поколение.
