0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Stellantis готовит дешевые электрокары для Европы

Технологии&Авто
1
Завод Stellantis
Завод Stellantis
Stellantis официально подтвердила запуск новой линейки доступных электромобилей для Европы.
Производство стартует в 2028 году в Италии, среди моделей могут появиться новые версии легендарных Fiat Panda и Citroën 2CV, пишет motor.es.

Что об этом известно

Новые авто будут создавать в рамках будущего класса «e-cars» или M1E — компактных электрокаров длиной до 4,2 метра, которые должны стать дешевле благодаря упрощенным правилам сертификации.
Stellantis готовит дешевые электрокары для Европы
В Stellantis прямо заявляют: европейскому рынку не хватает новых авто дешевле 15 000 евро. Именно эту нишу компания и планирует занять. Эти автомобили будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощенными требованиями в плане безопасности.
Читайте также
Как пишет издание «Автомир», уже в 2028 году с конвейера завода в Помильяно-д'Арко (Италия) начнут сходить «народные электромобили» под разными марками корпорации Stellantis. Там сейчас выпускают Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale.
Stellantis пока не раскрывает марки, под которыми будут производиться электромобили E-Car, но, вероятнее всего, это будут Fiat, Citroen и Opel — именно эти марки в портфолио Stellantis сейчас отвечают за нижний ценовой сегмент. Быстро разработать платформу для семейства E-Car поможет один из китайских партнеров — вероятнее всего, компания Leapmotor, на платформы которой уже переезжает Opel.
Также в компании намекнули, что для новых электрокаров могут использовать технологии китайских партнеров. В последнее время Stellantis активно сотрудничает с Leapmotor и Dongfeng Motor Corporation.
Таким образом, Европа может получить новую волну дешевых городских электромобилей с культовыми названиями и китайскими технологиями внутри.

Что известно о сегменте M1E

Собственно, требования к машинам категории M1E пока не определены, вокруг них сейчас идет ожесточенная борьба между разными лоббистскими группами и представителями общественности. Предполагается, что требования будут согласованы до конца этого года, возможно, даже уже летом. В общем, понятно, что новая категория транспортных средств будет занимать промежуточное положение между полноценными легковыми автомобилями, такими как Fiat Grande Panda, и тихоходными квадроциклами, такими как Fiat Topolino.
Место для вашей рекламы
Главное требование к новой категории со стороны автопроизводителей — замораживание регламента M1E на 10 лет. Именно вокруг этой заморозки больше всего дискуссий. Технические требования пока очерчены общими чертами: только электромобили с габаритной длиной до 4,2 м, упрощенная сертификация, упрощенный набор минимально необходимых систем активной и пассивной безопасности (что именно сократят — тоже предмет горячих дискуссий), возможны ограничения по мощности и максимальной скорости.
Предполагается, что покупатели «электричек» категории M1E получат от государств-членов ЕС разные налоговые льготы (в том числе бесплатные парковочные места), а производителям за выпуск таких машин будут начисляться экологические суперкредиты с повышающим коэффициентом. Эти суперкредиты упростят выполнение норм ЕС по корпоративным выбросам CO2.
По материалам:
Ampercar
АвтоЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems