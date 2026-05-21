Stellantis готовит дешевые электрокары для Европы Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Завод Stellantis

Stellantis официально подтвердила запуск новой линейки доступных электромобилей для Европы.

Производство стартует в 2028 году в Италии, среди моделей могут появиться новые версии легендарных Fiat Panda и Citroën 2CV, пишет motor.es.

Что об этом известно

Новые авто будут создавать в рамках будущего класса «e-cars» или M1E — компактных электрокаров длиной до 4,2 метра, которые должны стать дешевле благодаря упрощенным правилам сертификации.

В Stellantis прямо заявляют: европейскому рынку не хватает новых авто дешевле 15 000 евро. Именно эту нишу компания и планирует занять. Эти автомобили будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощенными требованиями в плане безопасности.

Читайте также В США выпустили электромобили с солнечными батареями (фото)

Как пишет издание « Автомир », уже в 2028 году с конвейера завода в Помильяно-д'Арко (Италия) начнут сходить «народные электромобили» под разными марками корпорации Stellantis. Там сейчас выпускают Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale.

Stellantis пока не раскрывает марки, под которыми будут производиться электромобили E-Car, но, вероятнее всего, это будут Fiat, Citroen и Opel — именно эти марки в портфолио Stellantis сейчас отвечают за нижний ценовой сегмент. Быстро разработать платформу для семейства E-Car поможет один из китайских партнеров — вероятнее всего, компания Leapmotor, на платформы которой уже переезжает Opel.

Также в компании намекнули, что для новых электрокаров могут использовать технологии китайских партнеров. В последнее время Stellantis активно сотрудничает с Leapmotor и Dongfeng Motor Corporation.

Таким образом, Европа может получить новую волну дешевых городских электромобилей с культовыми названиями и китайскими технологиями внутри.

Что известно о сегменте M1E

Собственно, требования к машинам категории M1E пока не определены, вокруг них сейчас идет ожесточенная борьба между разными лоббистскими группами и представителями общественности. Предполагается, что требования будут согласованы до конца этого года, возможно, даже уже летом. В общем, понятно, что новая категория транспортных средств будет занимать промежуточное положение между полноценными легковыми автомобилями, такими как Fiat Grande Panda, и тихоходными квадроциклами, такими как Fiat Topolino.

Главное требование к новой категории со стороны автопроизводителей — замораживание регламента M1E на 10 лет. Именно вокруг этой заморозки больше всего дискуссий. Технические требования пока очерчены общими чертами: только электромобили с габаритной длиной до 4,2 м, упрощенная сертификация, упрощенный набор минимально необходимых систем активной и пассивной безопасности (что именно сократят — тоже предмет горячих дискуссий), возможны ограничения по мощности и максимальной скорости.

Предполагается, что покупатели «электричек» категории M1E получат от государств-членов ЕС разные налоговые льготы (в том числе бесплатные парковочные места), а производителям за выпуск таких машин будут начисляться экологические суперкредиты с повышающим коэффициентом. Эти суперкредиты упростят выполнение норм ЕС по корпоративным выбросам CO2.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.