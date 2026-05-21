YouTube запускает ИИ-поиск по видео и Gemini Omni для Shorts 21.05.2026, 01:40

Стриминговая платформа получит разумный поиск

Новая модель генерации видео Gemini Omni, анонсированная на Google I/O 2026, появится на YouTube в качестве инструмента для ремиксов Shorts. Вдобавок, стриминговая платформа получит умный поиск, похожий на AI Mode, уже работающий в поисковой системе Google.

Ремиксы Shorts из Gemini Omni

Gemini Omni даст возможность редактирования чужих коротких видео в пределах Shorts Remix, позволяя пользователям создавать собственные вариации контента. В начале года инструмент получил интеграцию Gemini, но нынешнее обновление существенно расширяет его возможности: к примеру, можно обновить сцену в стилистике 1990-х, или добавить себя в кадр с любимым блогером.

В Google говорят, что Omni лучше понимает намерения пользователей, обеспечивает более последовательный и содержательный рассказ, а также сложные изменения видео и аудио в фоновом режиме. Это позволяет авторам меньше сосредотачиваться на технических деталях и больше — на собственных идеях.

Справедливо, что ремиксированные видео не будут опубликованы как новые: каждое получит специальную ИИ-маркировку и ссылку на оригинальный источник. Владельцы каналов также смогут деактивировать Shorts Remix и запретить другим пользователям редактировать свои ролики из Omni.

Кнопка Ask YouTube

Вслед за радикальным обновлением Google Поиска, «интеллектуальная» поисковая строка приходит и на YouTube. Вместо традиционных запросов на основе ключевых слов платформа будет предлагать функцию Ask YouTube, с которой пользователи смогут задавать более сложные вопросы в естественном формате — так же, как сейчас работает с Gemini или в режиме AI Mode.

В Google говорят, что результаты будут формироваться из «наиболее релевантных видео по всему каталогу YouTube». Очевидно, что изменение повлияет и на авторов контента, которым придется адаптироваться к новому механизму поиска и рекомендациям.

Ask YouTube уже доступна владельцам YouTube Premium из США в возрасте от 18 лет в веб-версии, в ближайшее время функцию начнут развертывать для всех пользователей.

