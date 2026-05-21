0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

YouTube запускает ИИ-поиск по видео и Gemini Omni для Shorts

Технологии&Авто
12
Стриминговая платформа получит разумный поиск
Стриминговая платформа получит разумный поиск
Новая модель генерации видео Gemini Omni, анонсированная на Google I/O 2026, появится на YouTube в качестве инструмента для ремиксов Shorts. Вдобавок, стриминговая платформа получит умный поиск, похожий на AI Mode, уже работающий в поисковой системе Google.

Ремиксы Shorts из Gemini Omni

Gemini Omni даст возможность редактирования чужих коротких видео в пределах Shorts Remix, позволяя пользователям создавать собственные вариации контента. В начале года инструмент получил интеграцию Gemini, но нынешнее обновление существенно расширяет его возможности: к примеру, можно обновить сцену в стилистике 1990-х, или добавить себя в кадр с любимым блогером.
В Google говорят, что Omni лучше понимает намерения пользователей, обеспечивает более последовательный и содержательный рассказ, а также сложные изменения видео и аудио в фоновом режиме. Это позволяет авторам меньше сосредотачиваться на технических деталях и больше — на собственных идеях.
Справедливо, что ремиксированные видео не будут опубликованы как новые: каждое получит специальную ИИ-маркировку и ссылку на оригинальный источник. Владельцы каналов также смогут деактивировать Shorts Remix и запретить другим пользователям редактировать свои ролики из Omni.

Кнопка Ask YouTube

Вслед за радикальным обновлением Google Поиска, «интеллектуальная» поисковая строка приходит и на YouTube. Вместо традиционных запросов на основе ключевых слов платформа будет предлагать функцию Ask YouTube, с которой пользователи смогут задавать более сложные вопросы в естественном формате — так же, как сейчас работает с Gemini или в режиме AI Mode.
В Google говорят, что результаты будут формироваться из «наиболее релевантных видео по всему каталогу YouTube». Очевидно, что изменение повлияет и на авторов контента, которым придется адаптироваться к новому механизму поиска и рекомендациям.
Ask YouTube уже доступна владельцам YouTube Premium из США в возрасте от 18 лет в веб-версии, в ближайшее время функцию начнут развертывать для всех пользователей.
По материалам:
mezha.media
YoutubeИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems