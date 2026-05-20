«Новая почта» планирует до конца года полностью закрыть старое приложение

Старое мобильное приложение "Новой почты" запустили в 2012 году
До конца года «Новая почта» окончательно закроет старое мобильное приложение, которым в настоящее время пользуются около 6 млн человек.
Об этом пишет Межа со ссылкой на Forbes.
Старое мобильное приложение «Новой почты» запустили в 2012 году, до сих пор оно собрало более 10 млн загрузок на Android и iOS. 6 млн человек пользуются им регулярно, а 700 000 — параллельно с новым.

Что известно о новом приложении

Новую версию изначально запустили в 2022-м, как решение для зарубежных доставок — в Европе компания использует другие бэковые системы, так что подключить к ним старое приложение было бы сложнее, чем написать новое.
Через два года программа начала функционировать как «дополнительная украинская версия».
Разработка нового приложения обошлась в $1,7 млн ​​и стала крупнейшим проектом Nova Digital — IT-подразделения группы Nova. За два года программа собрала 5 млн загрузок на Android, из них 4,5 млн являются активными пользователями. Данных по iOS в «Новой почте» не раскрыли.
Что интересно, старая версия не получала обновлений два года (к примеру, новые функции, вроде мультиномера, доступны только в новой), но все еще миллионы активных пользователей. До конца года «Новая почта» завершит синхронизацию обоих и закроет предшественника.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что «Новая почта» с 13 апреля повысила тарифы на некоторые свои услуги.
По материалам:
mezha.media
