«Нова пошта» знову підвищує тарифи



«Нова пошта» з 13 квітня підвищує тарифи на деякі свої послуги.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Причини перегляду тарифів

«Це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи. Поточна ринкова ситуація супроводжується суттєвим зростанням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та зростання цін на пальне. Додатково зросла вартість послуг партнерів — від звʼязку до електроенергії», — пояснюють у компанії.

Які послуги залишаються без змін

Компанія залишила безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн.

Окрім цього, без змін у вартості залишаються такі послуги:

зберігання посилок у відділеннях;

послуга «Пункт передачі»;

доплата за відправку з села або селища;

пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

Які тарифи змінюються

З 13 квітня 2026 року почнуть діяти оновлені тарифи.

Документи:

доставка в межах міста — 70 грн;

доставка по Україні — 80 грн. У вартість включено фірмовий картонний конверт.

Тарифи на поштові відправлення до 30 кг

Посилки до 30 кг:

безкоштовне пакування у фірмовий пакет передбачене для відправлень вагою від 0,5 кг до 4 кг.

Доплати

Доставка в межах міста:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями в межах міста — 7 грн за кг;

між відділеннями по Україні — від 11 грн за кг залежно від тарифної зони.

Тарифи на доставку вантажних відправлень

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.

Так, вартість доставки посилок до 2 кг становила:

по місту — 60 грн;

по Україні — 80 грн.

Доплата за доставку в селище чи село:

відправлення із селища чи села здійснюється без доплати;

доставка в селище чи село — 25 грн.

Комісія від оголошеної цінності до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення документів і посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кг вже враховані у вартості доставки. Вводилася доплата 10 грн за доставку в поштомат. Доплата за кур’єрську доставку або забір документів і посилок становила 50 грн. Тариф на доставку документів у фірмовому конверті у відділення по місту становила 60 грн, по Україні 70 грн.

