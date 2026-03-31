Где взять кредит на авто: ТОП-3 банка с лучшими условиями

Кредит на авто
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Ввиду развития сектора автокредитования в рамках премии создали дебютную награду — «Лучший автокредит». За победу в этой номинации боролись 6 банков.

Кто стал лидером

Третье место в номинации получил Таскомбанк с продуктом «Авто Драйв» — универсальная автокредитная программа банка для приобретения новых и подержанных автомобилей без ограничений по бренду.
Условия кредита:
  • минимальный аванс — от 15% стоимости автомобиля;
  • срок кредитования — от 12 месяцев (до 7 лет);
  • валюта — гривна;
  • фиксированная процентная ставка — 7,77% годовых;
  • разовая комиссия — 0,77% от суммы кредита;
  • сумма финансирования — до 5 млн грн.
Средний срок принятия решения — 1−4 дня. Обязательное каско, которое можно включить в тело кредита. Доступна регистрация авто на третье лицо, досрочное погашение без штрафов.
«Серебро» в номинации получил Укргазбанк.
Автокредит «EkoDrive» от Укргазбанка — программа для приобретения новых авто с акцентом на скорость и понятные условия.
Особенности кредитов на авто от Укргазбанка:
  • решение принимается в среднем в течение 60 минут;
  • минимальный аванс — 30% от стоимости авто;
  • срок кредитования — от 1 года;
  • валюта — гривна;
  • процентная ставка — от 0,01% до 13,39% годовых в зависимости от аванса и срока;
  • разовая комиссия за предоставление кредита 1,29−2,5%.
Обязательным условием есть страхование авто. При внесении аванса от 50% возможно рассмотрение без справки о доходах.
По результатам голосования победу одержал ПриватБанк с программой «Авто в кредит для физических лиц». Банк предлагает автокредиты на новые и подержанные автомобили, в том числе и на электромобили. В 2025 году финучреждение выдало более 7500 кредитов на новые авто и почти 500 — на авто с пробегом.
Особенности кредитов на авто для физических лиц в ПриватБанке:
  • предварительное решение — до 2 минут, финальное — от 2 до 40 минут;
  • минимальный аванс: 20% для новых авто, 30% - для подержанных;
  • ставка фиксированная от 0,01%, разовая комиссия 0% - 2,5% (новые авто) или 1% (с пробегом), без скрытых платежей;
  • каско обязательно, может быть включено в кредит.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
