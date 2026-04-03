Место для вашей рекламы

Квартира за 10 месяцев! Где в Украине быстрее всего накопить на первый взнос? Рассказываем о «єОселе»

Собственная квартира в Украине сегодня — железобетонный билет в будущее или ловушка, которая закрывается прямо перед вашим носом?
В новом видео на YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, почему банки до сих пор боятся строительства на стадии фундамента, как инфляция может неожиданно помочь вам, и какие подводные камни спрятаны под яркой вывеской єОсели.
Один из ключевых выводов: доступ к ипотеке напрямую зависит от «белой» зарплаты. Без официально подтвержденного дохода процесс оформления кредита практически не стартует. При этом даже стандартного пакета документов часто недостаточно и банки могут потребовать дополнительных подтверждений в соответствии с собственными кредитными политиками.

Инфляция на пользу заемщику

В то же время, по словам эксперта, в нынешних макроэкономических условиях инфляция может частично работать в интересах заемщика. За счет обесценивания денег реальная долговая нагрузка со временем уменьшается, в то время как стоимость недвижимости имеет тенденцию к росту. Это превращает ипотеку в инструмент не только покупки жилья, но и потенциальной сохранности капитала.

Масштабы «єОсели»

На сегодняшний день программа покрывает лишь около 3−4% реального спроса на жилье.
«Это только верхушка айсберга, свидетельствующая о колоссальном, почти ненасытном потенциале для ее расширения. Мы только на старте большого строительства, где спрос в десятки раз превышает предложение», — говорит Козырев.
Он отмечает, что «єОселя» — это не просто подарок от государства, а трезвый расчет.
«Правительство делает ставку на свой главный актив — на нас с вами. Когда человек берет такой кредит, он пускает корни в Украине, а не ищет билет за границу», — добавляет эксперт.
Эксперт также обращает внимание, что покупка жилья запускает целую цепь смежных расходов — ремонт, мебель, услуги. Все это создает дополнительные рабочие места и генерирует налоговые поступления. В этом контексте «єОселя» рассматривается как инструмент экономического стимулирования, а не только социальная инициатива.
Место для вашей рекламы
