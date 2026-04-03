Квартира за 10 месяцев! Где в Украине быстрее всего накопить на первый взнос? Рассказываем о «єОселе» 03.04.2026, 10:10 — Кредит&Депозит

Собственная квартира в Украине сегодня — железобетонный билет в будущее или ловушка, которая закрывается прямо перед вашим носом?

В новом видео на YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, почему банки до сих пор боятся строительства на стадии фундамента, как инфляция может неожиданно помочь вам, и какие подводные камни спрятаны под яркой вывеской єОсели.

Один из ключевых выводов: доступ к ипотеке напрямую зависит от «белой» зарплаты. Без официально подтвержденного дохода процесс оформления кредита практически не стартует. При этом даже стандартного пакета документов часто недостаточно и банки могут потребовать дополнительных подтверждений в соответствии с собственными кредитными политиками.

Инфляция на пользу заемщику

В то же время, по словам эксперта, в нынешних макроэкономических условиях инфляция может частично работать в интересах заемщика. За счет обесценивания денег реальная долговая нагрузка со временем уменьшается, в то время как стоимость недвижимости имеет тенденцию к росту. Это превращает ипотеку в инструмент не только покупки жилья, но и потенциальной сохранности капитала.

Масштабы «єОсели»

На сегодняшний день программа покрывает лишь около 3−4% реального спроса на жилье.

«Это только верхушка айсберга, свидетельствующая о колоссальном, почти ненасытном потенциале для ее расширения. Мы только на старте большого строительства, где спрос в десятки раз превышает предложение», — говорит Козырев.

Он отмечает, что «єОселя» — это не просто подарок от государства, а трезвый расчет.

«Правительство делает ставку на свой главный актив — на нас с вами. Когда человек берет такой кредит, он пускает корни в Украине, а не ищет билет за границу», — добавляет эксперт.

Эксперт также обращает внимание, что покупка жилья запускает целую цепь смежных расходов — ремонт, мебель, услуги. Все это создает дополнительные рабочие места и генерирует налоговые поступления. В этом контексте «єОселя» рассматривается как инструмент экономического стимулирования, а не только социальная инициатива.

🎬 Подробно о том, к чему следует быть готовым перед покупкой собственного жилья по программе «єОселя» — смотрите в видео:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.