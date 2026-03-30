0 800 307 555
В каких банках лучшие кредиты наличными: результаты FinAwards-2026

Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александр Бойко вручил награду в номинации «Лучший кредит наличными» председателю правления «Идея Банка» Михаилу Власенко
Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александр Бойко вручил награду в номинации «Лучший кредит наличными» председателю правления «Идея Банка» Михаилу Власенко
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В условиях роста спроса на доступное кредитование в рамках премии определили и лидеров среди МФО в номинации «Лучший кредит наличными».

Как определяли самых лучших

При голосовании в данной номинации учитывалась легкость получения денег, прозрачность условий и кредитная процентная ставка. Так определили тройку банков, которые обеспечивают клиентам лучшие условия для получения наличных кредитов.

У кого лучший кредит наличными

1 место

«Золото» в номинации забрал АО «Идея Банк» с кредитом «Встречное предложение для новых клиентов». Он предусматривает следующие условия кредита:
  • срок кредита: от 12 до 60 месяцев;
  • максимальная сумма кредита без справки о доходах: 150 тыс. грн;
  • базовая процентная ставка: 39% - для рефинансирования; 55% - на дополнительные средства;
  • реальная годовая процентная ставка: от 47,23%;
  • без ежемесячной комиссии и разовой комиссии за снятие наличных денег.
Среди преимуществ этого кредита выделяются следующие:
  • объединение до 10 кредитов в один договор и в один платеж под 39% годовых;
  • прозрачные условия — фиксированная ставка, отсутствие комиссий;
  • возможность оформления без визита в отделение, предварительное решение — до 1 мин.;
  • возможность получить дополнительные деньги в пределах одного договора;
  • гибкий выбор даты платежа, простое погашение: приложение, терминалы, банки.

2 место

Второе место в номинации занял государственный ПриватБанк и его кредит наличными. Он выдается на следующих условиях:
  • срок кредита: от 10 до 60 месяцев;
  • максимальная сумма кредита без справки о доходах: 500 тыс. грн;
  • базовая процентная ставка: до 40,48% годовых (в зависимости от срока кредитования);
  • реальная годовая процентная ставка: 36,5%;
  • без ежемесячной комиссии и разовой комиссии за снятие наличных.
Чем привлекает клиентов этот кредит:
  • получение средств в течение 5 мин. (с начала оформления кредита до момента зачисления денег для целевого использования);
  • возможность дистанционного оформления без обращения к сотруднику (полностью автоматизировано);
  • предварительно рассчитанный максимальный лимит по продукту, не нужно заполнять заявку на кредит, анкетные данные и предоставлять документы для подтверждения дохода;
  • настроенный автоплатеж для автоматического погашения кредита с выбранной клиентом карты. Досрочное погашение без дополнительных комиссий.

3 место

Закрыл тройку лучших АО «Креди Агриколь Банк» с наличным кредитом «Свобода». Клиентам предлагают следующие условия:
  • срок кредита: от 3 до 60 месяцев;
  • максимальная сумма кредита без справки о доходах: 100 тыс. грн.;
  • базовая процентная ставка: 35%;
  • реальная годовая процентная ставка: 41,25%;
  • ежемесячная комиссия и разовая комиссия за снятие наличных: отсутствует.
Как отмечают в банке, клиенты могут оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом или на оплату обучения. А также это кредитование доступно сельским жителям.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
