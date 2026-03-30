В каких банках лучшие кредиты наличными: результаты FinAwards-2026 Сегодня 12:30

Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александр Бойко вручил награду в номинации «Лучший кредит наличными» председателю правления «Идея Банка» Михаилу Власенко

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В условиях роста спроса на доступное кредитование в рамках премии определили и лидеров среди МФО в номинации «Лучший кредит наличными».

Как определяли самых лучших

При голосовании в данной номинации учитывалась легкость получения денег, прозрачность условий и кредитная процентная ставка. Так определили тройку банков, которые обеспечивают клиентам лучшие условия для получения наличных кредитов.

У кого лучший кредит наличными

1 место

АО «Идея Банк» с кредитом « «Золото» в номинации забралс кредитом « Встречное предложение для новых клиентов ». Он предусматривает следующие условия кредита:

срок кредита: от 12 до 60 месяцев;

максимальная сумма кредита без справки о доходах: 150 тыс. грн;

базовая процентная ставка: 39% - для рефинансирования; 55% - на дополнительные средства;

реальная годовая процентная ставка: от 47,23%;

без ежемесячной комиссии и разовой комиссии за снятие наличных денег.

Среди преимуществ этого кредита выделяются следующие:

объединение до 10 кредитов в один договор и в один платеж под 39% годовых;

прозрачные условия — фиксированная ставка, отсутствие комиссий;

возможность оформления без визита в отделение, предварительное решение — до 1 мин.;

возможность получить дополнительные деньги в пределах одного договора;

гибкий выбор даты платежа, простое погашение: приложение, терминалы, банки.

2 место

ПриватБанк и его Второе место в номинации занял государственныйи его кредит наличными . Он выдается на следующих условиях:

срок кредита: от 10 до 60 месяцев;

максимальная сумма кредита без справки о доходах: 500 тыс. грн;

базовая процентная ставка: до 40,48% годовых (в зависимости от срока кредитования);

реальная годовая процентная ставка: 36,5%;

без ежемесячной комиссии и разовой комиссии за снятие наличных.

Чем привлекает клиентов этот кредит:

получение средств в течение 5 мин. (с начала оформления кредита до момента зачисления денег для целевого использования);

возможность дистанционного оформления без обращения к сотруднику (полностью автоматизировано);

предварительно рассчитанный максимальный лимит по продукту, не нужно заполнять заявку на кредит, анкетные данные и предоставлять документы для подтверждения дохода;

настроенный автоплатеж для автоматического погашения кредита с выбранной клиентом карты. Досрочное погашение без дополнительных комиссий.

3 место

АО «Креди Агриколь Банк» с Закрыл тройку лучших наличным кредитом «Свобода» . Клиентам предлагают следующие условия:

срок кредита: от 3 до 60 месяцев;

максимальная сумма кредита без справки о доходах: 100 тыс. грн.;

базовая процентная ставка: 35%;

реальная годовая процентная ставка: 41,25%;

ежемесячная комиссия и разовая комиссия за снятие наличных: отсутствует.

Как отмечают в банке, клиенты могут оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом или на оплату обучения. А также это кредитование доступно сельским жителям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.