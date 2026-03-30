В каких банках лучшие кредиты наличными: результаты FinAwards-2026
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В условиях роста спроса на доступное кредитование в рамках премии определили и лидеров среди МФО в номинации «Лучший кредит наличными».
Как определяли самых лучших
При голосовании в данной номинации учитывалась легкость получения денег, прозрачность условий и кредитная процентная ставка. Так определили тройку банков, которые обеспечивают клиентам лучшие условия для получения наличных кредитов.
У кого лучший кредит наличными
1 место
«Золото» в номинации забрал АО «Идея Банк» с кредитом «Встречное предложение для новых клиентов». Он предусматривает следующие условия кредита:
- срок кредита: от 12 до 60 месяцев;
- максимальная сумма кредита без справки о доходах: 150 тыс. грн;
- базовая процентная ставка: 39% - для рефинансирования; 55% - на дополнительные средства;
- реальная годовая процентная ставка: от 47,23%;
- без ежемесячной комиссии и разовой комиссии за снятие наличных денег.
Среди преимуществ этого кредита выделяются следующие:
- объединение до 10 кредитов в один договор и в один платеж под 39% годовых;
- прозрачные условия — фиксированная ставка, отсутствие комиссий;
- возможность оформления без визита в отделение, предварительное решение — до 1 мин.;
- возможность получить дополнительные деньги в пределах одного договора;
- гибкий выбор даты платежа, простое погашение: приложение, терминалы, банки.
2 место
Второе место в номинации занял государственный ПриватБанк и его кредит наличными. Он выдается на следующих условиях:
- срок кредита: от 10 до 60 месяцев;
- максимальная сумма кредита без справки о доходах: 500 тыс. грн;
- базовая процентная ставка: до 40,48% годовых (в зависимости от срока кредитования);
- реальная годовая процентная ставка: 36,5%;
- без ежемесячной комиссии и разовой комиссии за снятие наличных.
Чем привлекает клиентов этот кредит:
- получение средств в течение 5 мин. (с начала оформления кредита до момента зачисления денег для целевого использования);
- возможность дистанционного оформления без обращения к сотруднику (полностью автоматизировано);
- предварительно рассчитанный максимальный лимит по продукту, не нужно заполнять заявку на кредит, анкетные данные и предоставлять документы для подтверждения дохода;
- настроенный автоплатеж для автоматического погашения кредита с выбранной клиентом карты. Досрочное погашение без дополнительных комиссий.
3 место
Закрыл тройку лучших АО «Креди Агриколь Банк» с наличным кредитом «Свобода». Клиентам предлагают следующие условия:
- срок кредита: от 3 до 60 месяцев;
- максимальная сумма кредита без справки о доходах: 100 тыс. грн.;
- базовая процентная ставка: 35%;
- реальная годовая процентная ставка: 41,25%;
- ежемесячная комиссия и разовая комиссия за снятие наличных: отсутствует.
Как отмечают в банке, клиенты могут оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом или на оплату обучения. А также это кредитование доступно сельским жителям.
