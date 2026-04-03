Как изменятся ставки по депозитам в апреле: эксперты объяснили, чего ожидать (ТОП-10) 03.04.2026, 14:00 — Кредит&Депозит

Как изменятся ставки по депозитам в апреле: эксперты объяснили, чего ожидать (ТОП-10)

Большинство опрошенных банкиров не прогнозируют тектонических изменений на депозитном рынке в апреле.

Об этом говорится в статье Минфина

Финансисты считают, что население продолжит активно нести деньги в банки. И в подтверждение своих убеждений приводят свежую статистику. По данным Нацбанка, в январе-феврале 2026 г. объем гривневых депозитов физических лиц вырос на 9,7 млрд грн, или на 0,9%.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса «По итогам марта, прирост также может быть положительным — в пределах 0,5−0,8%, хотя официальная статистика пока еще не обнародована», — прогнозируетдиректор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Он считает, что банки и дальше будут постепенно корректировать ставки по гривневым вкладам.

«Ожидается, что в течение апреля средняя доходность может снизиться в пределах 0,5 п.п. — до 13−14% годовых. В то же время, такая динамика не станет неожиданностью для рынка. Еще после январского снижения учетной ставки до 15% банки фактически начали готовиться к пересмотру депозитных ставок.

Кроме того, еще около двух месяцев назад, до обострения ситуации на Ближнем Востоке, были основания ожидать дальнейшего снижения учетной ставки — до 14,5−14%. Именно поэтому нынешняя коррекция — логичное продолжение адаптации депозитного сегмента к новым монетарным условиям", — уточнил Дмитрий Замотаев.

Но изменения в поведении вкладчиков все же есть. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в феврале 2026 доля срочных депозитов от 6 месяцев и более в банковской системе Украины достигла исторического минимума — менее 4,3%.

Поэтому далеко не все финансисты говорят о сохранении тренда по снижению ставок.

«НБУ не исключает возможного повышения учетной ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Поэтому потенциальным вкладчикам целесообразно размещать средства на относительно короткие сроки (3−6 месяцев) в ожидании возможного роста стоимости гривневых вкладов в течение текущего или следующего квартала, — резюмирует Сергей Новошицкий.

Также приводим ТОП-10 банков по вкладам в валюте и гривне.

в категории «Лучший депозит». Напомним, 27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards . В рамках премии также определили лидеров

победителем стал АО «Идея Банк» и его продукт « По результатам голосования и оценке экспертного жюри Для Своих ».

Второе место среди лучших занял ПУМБ. Клиенты высоко оценили среди лучших занял. Клиенты высоко оценили «Доходный» депозит банка.

АО «Кредобанк» замкнул тройку лидеров в номинации с депозитом « замкнул тройку лидеров в номинации с депозитом « Крафтовый ».

