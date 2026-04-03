Как изменятся ставки по депозитам в апреле: эксперты объяснили, чего ожидать (ТОП-10)
Большинство опрошенных банкиров не прогнозируют тектонических изменений на депозитном рынке в апреле.
Об этом говорится в статье Минфина.
Финансисты считают, что население продолжит активно нести деньги в банки. И в подтверждение своих убеждений приводят свежую статистику. По данным Нацбанка, в январе-феврале 2026 г. объем гривневых депозитов физических лиц вырос на 9,7 млрд грн, или на 0,9%.
«По итогам марта, прирост также может быть положительным — в пределах 0,5−0,8%, хотя официальная статистика пока еще не обнародована», — прогнозирует Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.
Он считает, что банки и дальше будут постепенно корректировать ставки по гривневым вкладам.
«Ожидается, что в течение апреля средняя доходность может снизиться в пределах 0,5 п.п. — до 13−14% годовых. В то же время, такая динамика не станет неожиданностью для рынка. Еще после январского снижения учетной ставки до 15% банки фактически начали готовиться к пересмотру депозитных ставок.
Кроме того, еще около двух месяцев назад, до обострения ситуации на Ближнем Востоке, были основания ожидать дальнейшего снижения учетной ставки — до 14,5−14%. Именно поэтому нынешняя коррекция — логичное продолжение адаптации депозитного сегмента к новым монетарным условиям", — уточнил Дмитрий Замотаев.
Но изменения в поведении вкладчиков все же есть. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в феврале 2026 доля срочных депозитов от 6 месяцев и более в банковской системе Украины достигла исторического минимума — менее 4,3%.
Поэтому далеко не все финансисты говорят о сохранении тренда по снижению ставок.
«НБУ не исключает возможного повышения учетной ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Поэтому потенциальным вкладчикам целесообразно размещать средства на относительно короткие сроки (3−6 месяцев) в ожидании возможного роста стоимости гривневых вкладов в течение текущего или следующего квартала, — резюмирует Сергей Новошицкий.
Также приводим ТОП-10 банков по вкладам в валюте и гривне.
Напомним, 27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards. В рамках премии также определили лидеров в категории «Лучший депозит».
По результатам голосования и оценке экспертного жюри победителем стал АО «Идея Банк» и его продукт «Для Своих».
Второе место среди лучших занял ПУМБ. Клиенты высоко оценили «Доходный» депозит банка.
АО «Кредобанк» замкнул тройку лидеров в номинации с депозитом «Крафтовый».
