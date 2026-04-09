Что будет с курсом доллара и ставками по депозитам во втором квартале — прогноз банкира Сегодня 17:00 — Валюта

Банкиры советуют воздержаться от панической покупки валюты

Во втором квартале 2026 года украинский финансовый рынок может столкнуться с пиком инфляционного давления из-за подорожания горючего. Это может вынудить Национальный банк пересмотреть учетную ставку.

Такой прогноз озвучил председатель правления «Глобус Банка» и вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Инфляция

Ключевым фактором стал рост цен на топливо в марте: бензин А-95 подорожал на 14%, дизель более чем на 36%. Это увеличивает издержки бизнеса на логистику и производство, что влияет на цены для потребителей.

На общее состояние экономики также оказывают влияние внешние факторы:

геополитика: обострение на Ближнем Востоке продолжает давить на мировые цены на энергоносители;

обострение на Ближнем Востоке продолжает давить на мировые цены на энергоносители; международная помощь: макрофинансовая устойчивость Украины зависит от ритмичности поступлений от партнеров (в частности, заблокированного Венгрией кредита ЕС на 90 млрд евро, который является критически важным для покрытия дефицита госбюджета).

Учетная ставка

Чтобы сдержать это ценовое давление и предотвратить девальвацию гривны, уже в апреле монетарный комитет НБУ может повысить учетную ставку до 16%.

При своевременном реагировании НБУ общий уровень инфляции во втором квартале не превысит 1,8−2%.

Курс валют

По прогнозу банкира, валютный рынок будет функционировать в условиях «управляемой гибкости». НБУ готов гасить любой ажиотажный спрос с помощью валютных интервенций в размере 3−3,5 млрд долларов в месяц. Следовательно, резких курсовых скачков или овалов не предвидится.

Курсовые ожидания на апрель-июнь 2026 года выглядят так:

доллар США: будет колебаться в диапазоне 44,0−45,5 грн;

евро: находиться в коридоре 51,0−52,5 грн;

ослабление гривны: прогнозируется в пределах 3,2−4%.

Банкиры советуют воздержаться от панической покупки валюты. На пике курсовых колебаний разница между покупкой и продажей может достигать 5%, что делает такие инвестиции рискованными и убыточными для населения.

Депозиты и кредиты

Повышение учетной ставки может повлечь за собой рост доходности гривневых депозитов. В частности, ставка по трехмесячным депозитным сертификатам может возрасти до 19,5%.

Что ждет вкладчиков и заемщиков:

депозиты: средние ставки возрастут до 14,5−15,5%, а максимальные предложения могут превысить 17% годовых. Самыми выгодными останутся гривневые вклады сроком от 6 до 12 месяцев, способные принести 3−4% чистой прибыли поверх инфляции;

кредиты для бизнеса: поскольку компаниям трудно обслуживать займы под 20−22%, банки будут делать ставку на партнерские программы с производителями оборудования и транспорта, где ставки будут составлять 17−18%;

кредиты для населения: драйверами рынка останутся государственные программы, в частности «єОселя» и льготные кредиты на энергоэффективность под 0% на первый год займа.

