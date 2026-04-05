На 7,7 млрд грн выросли долги украинцев по микрокредитам за год

В 2025 году украинцы взяли более 8,6 млн микрокредитов в микрофинансовых организациях на общую сумму 56,76 млрд грн. Средний размер займа до зарплаты составил 6,6 тыс. грн, а общая задолженность населения увеличилась на 7,7 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».

По данным аналитиков, хотя количество займов почти не изменилось (+3% по сравнению с 2024 годом), объем рынка вырос на 10%.

В 2025 году украинцы брали в среднем по 720 тыс. микрозаймов ежемесячно. После резкого падения в начале полномасштабной войны количество выданных кредитов постепенно растет, но все еще значительно меньше по сравнению с довоенным уровнем: в 2021 году ежемесячно заключалось около 1,2 млн договоров.

Количество выданных микрокредитов, Інфографіка: Опендатабот

Какой средний размер займа до зарплаты

Средний «займа до зарплаты» составил 6 600 грн. В течение года размер кредита возрос: в начале 2025 года средняя сумма составила 5780 грн, а в конце — 7670 грн.

Средняя сумма микрокредитов, Инфографика: Опендатабот

Сколько задолжали украинцы

Украинцы завершили год с 27,65 млрд грн долга перед микрокредитными организациями. За год эта сумма увеличилась на треть — на 7,7 млрд грн.

Для сравнения, к началу 2023 года общий долг перед МФО составлял 8 млрд грн.

Долги по микрокредитам, Инфографика: Опендатабот

Преимущественно занимают деньги на срок от 3 месяцев до года — таких договоров сейчас 61%. Однако в прошлом году существенно возросло количество займов на 2−3 года — в 36 раз.

Топ МФО по доходам

Десять крупнейших микрофинансовых организаций получили 18,54 млрд грн дохода в 2025 году. Хотя их доходы незначительно просели (колебания около 2%), прибыль за год выросла в 1,6 раза — до 1,8 млрд грн.

Лидером по доходам стала компания Укр Кредит Финанс (CreditKasa) — 3,32 млрд грн, а наибольшую прибыль получил Потребительский центр (ШвидкоГроші) — 470 млн грн.

