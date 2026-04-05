0 800 307 555
ру
Задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 7,7 млрд грн за год — Опендатабот

Кредит&Депозит
485
В 2025 году украинцы взяли более 8,6 млн микрокредитов в микрофинансовых организациях на общую сумму 56,76 млрд грн. Средний размер займа до зарплаты составил 6,6 тыс. грн, а общая задолженность населения увеличилась на 7,7 млрд грн.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».
По данным аналитиков, хотя количество займов почти не изменилось (+3% по сравнению с 2024 годом), объем рынка вырос на 10%.
В 2025 году украинцы брали в среднем по 720 тыс. микрозаймов ежемесячно. После резкого падения в начале полномасштабной войны количество выданных кредитов постепенно растет, но все еще значительно меньше по сравнению с довоенным уровнем: в 2021 году ежемесячно заключалось около 1,2 млн договоров.
Количество выданных микрокредитов
Количество выданных микрокредитов, Інфографіка: Опендатабот

Какой средний размер займа до зарплаты

Средний «займа до зарплаты» составил 6 600 грн. В течение года размер кредита возрос: в начале 2025 года средняя сумма составила 5780 грн, а в конце — 7670 грн.
Средняя сумма микрокредитов
Средняя сумма микрокредитов, Инфографика: Опендатабот

Сколько задолжали украинцы

Украинцы завершили год с 27,65 млрд грн долга перед микрокредитными организациями. За год эта сумма увеличилась на треть — на 7,7 млрд грн.
Для сравнения, к началу 2023 года общий долг перед МФО составлял 8 млрд грн.
Долги по микрокредитам
Долги по микрокредитам, Инфографика: Опендатабот
Преимущественно занимают деньги на срок от 3 месяцев до года — таких договоров сейчас 61%. Однако в прошлом году существенно возросло количество займов на 2−3 года — в 36 раз.

Топ МФО по доходам

Десять крупнейших микрофинансовых организаций получили 18,54 млрд грн дохода в 2025 году. Хотя их доходы незначительно просели (колебания около 2%), прибыль за год выросла в 1,6 раза — до 1,8 млрд грн.
Лидером по доходам стала компания Укр Кредит Финанс (CreditKasa) — 3,32 млрд грн, а наибольшую прибыль получил Потребительский центр (ШвидкоГроші) — 470 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Кредиты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems