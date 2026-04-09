Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги

Сравнение депозитов и НПФ

Когда речь заходит о накоплениях, большинство украинцев автоматически вспоминают банковский депозит. Надежно, обычно, понятно. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — гораздо менее популярный ответ, хотя существуют в Украине с 2004 года. Но что реально происходило с деньгами в этих двух инструментах за последние 20 лет? Ответ в цифрах.

Как это работает: базовые механизмы

Банковский депозит — это договор между вкладчиком и банком, по которому банк обязуется вернуть средства по начисленным процентам в определенный срок. Депозит является инструментом фиксированной доходности: ставка известна заранее, риск минимален (в пределах гарантированной суммы), но и потенциал ограничен.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — это юридическое лицо, которое накапливает пенсионные взносы участников и инвестирует их через компанию по управлению активами (КУА).

НПФ вкладывает средства в государственные ценные бумаги (до 50%), банковские депозиты (до 50%), корпоративные облигации и акции. Доходность не гарантирована — она зависит от результатов инвестирования. Зато участник НПФ не платит 18% НДФЛ при накоплении благодаря налоговой льготе.

20 лет в одном графике

За 2005−2025 годы средняя депозитная ставка в Украине колебалась от 7% (2021 год) до 22% (2015 год). Средняя доходность НПФ — от 6% (2021) до 20−22% (2012−2013). Оба показателя регулярно соревновались с инфляцией, и победу одерживал то один, то другой. Критические годы — 2015 (инфляция 43,3%) и 2022 (26,6%) — стали настоящим экзаменом для обоих инструментов.

Ключевые точки

Год Событие Влияние на депозиты Влияние на НПФ 2008–2009 Финансовый кризис, банкротства банков Массовые невыплаты, паника Доходность упала до 5%, но фонды выжили 2014–2015 Аннексия Крыма, девальвация, инфляция 43 % Ставки выросли до 22–25 %, но реальная доходность отрицательная НПФ показали +18%, но также не покрыли инфляцию 2020 COVID-19, снижение учетной ставки НБУ до 6 % Депозитные ставки упали до 7–9 % НПФ: +11,4 %, что вдвое превысило инфляцию 5 % 2021 Рекордно низкие ставки (4,27 % — минимум за всю историю) Депозит ~7 % — самое низкое значение за 20 лет НПФ: 6 % средняя, ​​треть фондов - убыточные 2022 Полномасштабное вторжение, инфляция 26,6 % НБУ поднял ставку до 25 %, депозиты выросли НПФ: +15 %, но против инфляции - минус 2024 Восстановление рынка Депозиты 15–18 %, максимум до 18 % годовых НПФ: рекордные +20 %, активы достигли 5,7 млрд грн

Главный расчет: 10 тыс. грн, вложенные в 2005 году

Вот что произошло бы с 10 тыс. грн, если бы вы положили их в один из инструментов в начале 2005 года и реинвестировали каждый год:

Сценарий Сумма 2025 р. Комментарий НПФ (без налогов при накоплении) ≈173 тыс. грн Сложный % без ежегодного налогового «обрезания» Депозит (после 23 % налогов: ПДФО 18 % + ВЗ 5 %) ≈87 тыс. грн Ежегодное взыскание ~23% от дохода существенно тормозит рост Инфляционный барьер (сколько нужно, чтобы просто не обесцениться) ≈99 тыс. грн Депозит после налогов – ниже этого уровня

Вывод: депозит после уплаты всех налогов за 20 лет не поспел за инфляцией. НПФ благодаря налоговой льготе обошел ее почти в два раза.

Налоговый фактор: скрытое преимущество НПФ

Это наименее известная, но самая важная разница. С дохода по депозиту каждый год автоматически взимается 18% НДФЛ + 5% военный сбор = 23%. В НПФ при накоплении эти налоги не взимаются — они уплачиваются только при выплате пенсии и только 18% НДФЛ (без ВЗ для пенсионеров).

На практике это означает: если депозит приносит 15% годовых, реальная доходность после налогов составляет около 11,5%. НПФ с такой же базовой доходностью дает полные 15% - и эти деньги продолжают «работать» без обрезки.

Риски: где и что может пойти не так

Риски депозита

Системный риск банка. Гарантируется ФГВФЛ до 600 тыс. грн на одного вкладчика в одном банке. В 2014—2015 годах обанкротились более 90 банков — часть вкладчиков лишилась средств сверх лимита.

Инфляционный риск. В годы с инфляцией 26−43% даже ставка 20−22% давала отрицательную реальную доходность.

Риск раннего расторжения. Большинство депозитов при досрочном расторжении дают 0,1% вместо обещанных 15−18%.

Риски НПФ

Рыночный риск. Каждый третий НПФ в 2021 году показал отрицательную доходность. Разница между лучшим и худшим фондом — десятки процентов в год.

Риск КУА. Результат зависит от качества управления активами конкретной компании.

Риск ликвидности. Выплаты по НПФ возможны только в случае достижения пенсионного возраста, критической болезни или выезде на ПМЖ за границу.

Регуляторный риск. Изменения в законодательстве могут повлиять на условия выплат.

Доходность топ-НПФ: кто сколько заработал

По итогам 2024 года общий доход от инвестирования пенсионных активов всех НПФ составил 4,96 млрд грн, рост на 21,3% по сравнению с 2023 годом. Общие активы системы достигли 5,7 млрд грн — рекордный показатель.

НПФ Доходность (последний год, данные 2021) Накопленная со дня основания Династия 9,6 % ~23 % среднегодовых с 2013 г. Эмерит-Украина 8,5 % Стабильно в топ-3 ОТП Пенсия 7,2 % Самая большая клиентская база Фармацевтический 7,3 % Корпоративный, ограниченный доступ Средняя по рынку 6,2 % (2021) / 20 % (2024) Значительное расхождение по года

Данные: НКЦБФР, Минфин

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд: что смотреть в 2024—2025 годах

Система негосударственных пенсионных фондов в Украине уже далеко не эксперимент: по состоянию на 2024−2025 годы в стране действует около 50−60 фондов, а участниками НПФ ориентировочно являются 900 тыс. украинцев. За 20 лет через НПФ прошли миллиарды гривен пенсионных взносов и инвестиционного дохода, а успешные фонды стабильно показывают доходность, превышающую инфляцию и средние ставки по депозитам.

Чтобы НПФ работал как долгосрочный инструмент, его выбор следует рассматривать столь же серьезно, как выбор банка или брокера.

1. Доходность в динамике, а не за один год

По итогам 2025 года большинство украинских НПФ показали положительный результат: 38 из 44 фондов завершили год с прибылью, а диапазон годовой доходности колебался примерно от -10% до +25%. Лидеры рынка смогли обеспечить клиентам чистую доходность в диапазоне около 14−25% в год, что заметно выше инфляции и части депозитных ставок.

Важно:

смотреть не только на последний год, а на 3−5-летнюю историю — фонд системно «обгоняет» инфляцию;

сравнивать несколько фондов между собой, а не ориентироваться только на рекламные цифры.

2. Структура инвестиционного портфеля

Официальная статистика показывает, что НПФ в Украине работают преимущественно с консервативными инструментами: государственные и корпоративные облигации, депозиты, иногда акции, инвестиционные сертификаты.

Для выбора фонда имеет значение:

доля надежных инструментов (ОВГЗ, депозитов в устойчивых банках);

доля более рисковых активов (акции, корпоративные облигации), которые могут дать больший потенциал, но и большую волатильность;

соответствие портфеля вашему горизонту: молодому человеку с горизонтом 20+ лет можно позволить себе фонд с большей долей — логично смотреть в сторону более умеренных стратегий.

3. Продолжительность работы и количество участников

Чем длиннее фонд работает и чем больше в нем участников, тем больше у него «истории», которую можно проанализировать. Показательные моменты:

стаж фонда: несколько полных экономических циклов (кризис/восстановление) — большой плюс;

активы в управлении и количество участников: слишком маленький фонд с сотнями вкладчиков может быть менее устойчив к шокам, но слишком большой без прозрачной отчетности — не всегда идеальный вариант;

стабильность: отсутствие резких «провалов» по ​​доходности, задержек с выплатами и конфликтов вокруг администрирования.

4. Администратор, КУА и репутация владельцев

НПФ — это всегда «трио»: сам фонд, компания по управлению активами (КУА) и администратор. Выбор фонда автоматически означает доверие к этим институтам:

проверяйте, кто является учредителями фонда, КУА и администратора, имеют ли они опыт в инвестиционном бизнесе;

обращайте внимание на наличие лицензий, членство в профильных ассоциациях, публичность менеджмента;

репутационные кейсы важны: были ли скандалы, судебные споры, истории с задержками выплат.

5. Комиссии и «мелкий шрифт»

Даже фонд с хорошей «брутто"-доходностью может оказаться не столь привлекательным из-за высоких комиссий. Следует внимательно читать:

размер вознаграждения КУА, администратора и хранителя;

любые дополнительные сборы (за внесение/вывод средств, изменение условий выплат и т. п. );

); правила досрочного прекращения участия и случаи, когда можно забрать средства ранее пенсионного возраста (инвалидность, критические заболевания, выезд за границу, наследство — все это прямо предусмотрено законодательством и типично прописывается в правилах фонда).

6. Сервис и прозрачность для участника

Современный НПФ — это не только инвестиции, но и сервис. Практические критерии:

наличие онлайн-кабинета или мобильного приложения, где можно видеть состояние счета;

регулярные отчеты (ежеквартальные/ежегодные) с разбивкой по доходности, портфелю, расходам;

прозрачные каналы коммуникации: горячая линия, e-mail, чат, понятные ответы на вопросы;

понятны формы заявлений, договоров, отсутствие чрезмерно сложных формулировок и скрытых условий.

7. Как интегрировать НПФ в свою стратегию

Учитывая, что самые успешные фонды за последние годы демонстрировали доходность, превышающую не только инфляцию, но и средние депозитные ставки, НПФ логично рассматривать как долгосрочный инструмент «для себя через 15−25 лет», а не как альтернативу короткому депозиту на 6−12 месяцев.

Практический подход:

используйте депозиты для коротких и средних целей (подушка, большие покупки, 1−5 лет);

НПФ — для очень длинных целей (дополнительная пенсия, капитал «на старость», возможность раньше уменьшить нагрузку на себя в будущем);

диверсифицируйте: один фонд с адекватной историей, а при желании — 2−3 разные НПФ с разными стратегиями.

Когда и что выбирать: практическая матрица решений

Критерий Депозит ✅ НПФ ✅ Горизонт До 3 лет ВОт 10 лет и больше Цель Сберечь + немного заработать Накопить на пенсию / долгосрочные цели Ликвидность Важна — деньги могут понадобиться Не критична — деньги «заморожены» Отношение к риску Консервативное Умеренное, с пониманием рынка Тип дохода Официальная зарплата или нет Официальная зарплата (для налоговой льготы) Сумма Любая От 500 грн/мес. и больше

Комбинированная стратегия: как реально используют оба инструмента

Самая умная стратегия — не «или/или», а «и/и». Вот типичная модель для человека с официальным доходом:

Финансовая подушка (3−6 месяцев расходов) — на депозите или сберегательном счете. Максимальная ликвидность превыше всего. Среднесрочные цели (1−5 лет: ремонт, авто, обучение) — депозит или ОВГЗ. Долгосрочные накопления/пенсия (10+ лет) — НПФ. Здесь трудный процент без налогов и время играют на вас.

Пример: Человек откладывает 5 тыс. грн/месяц. 3 тыс. грн — на депозит (подушка + среднесрочные цели). 2 тыс. грн — в НПФ (долгосрочные накопления с налоговой льготой). За 20 лет разница в общем капитале от «правильного» распределения — сотни тысяч гривен.

Выводы

Депозит — идеальный инструмент для короткого горизонта и консервативного инвестора. Он дает предсказуемость и ликвидность, но 23% налога и инфляция системно съедают реальную доходность. За 20 лет депозит после уплаты всех налогов не поспел за обесцениванием гривны.

НПФ выигрывает на длинном горизонте благодаря сложному проценту без налогов. Но он требует сознательного выбора конкретного фонда: разница между лучшими и худшими фондами критическая. Топовые НПФ за 20 лет дают вдвое больше банковского депозита после налогообложения.

Главное правило: чем длиннее горизонт — тем больше аргументов в пользу НПФ. Чем важнее ликвидность, тем больше аргументов в пользу депозита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.