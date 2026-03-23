Украинцы несут деньги в банки: сколько держат в гривне и валюте

За февраль на счетах украинцев увеличились суммы средств

По состоянию на 1 марта 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 651,0 млрд грн, что на 38,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Структура вкладов по валютам

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2026 года:

вклады в национальной валюте — 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн за февраль 2026 года);

вклады в иностранной валюте — 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн за февраль 2026 года).

Структура вкладов по валютам, www.fg.gov.ua

Распределение депозитов по размеру

Размер вклада, грн Вклады, % Сумма вкладов, % до 10 грн 40,06 0,00 от 10 до 200 000 грн 57,89 26,93 от 200 000 до 600 000 грн 1,40 20,76 от 600 000 до 1 000 000 грн 0,31 10,37 от 1 000 000 до 2 000 000 грн 0,21 12,58 от 2 000 000 до 4 000 000 грн 0,09 10,32 от 4 000 000 до 5 000 000 грн 0,01 2,73 свыше 5 000 000 грн 0,03 16,31

Вклады физических лиц-предпринимателей

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 184,7 млрд грн.

Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 1 марта 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит так:

Распределение банков, www.fg.gov.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что население продолжает активно накапливать деньги на банковских счетах. Так, в феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн. За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последний 21 месяц.

Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось. На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.

