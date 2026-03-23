Украинцы несут деньги в банки: сколько держат в гривне и валюте
По состоянию на 1 марта 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 651,0 млрд грн, что на 38,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Структура вкладов по валютам
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2026 года:
- вклады в национальной валюте — 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн за февраль 2026 года);
- вклады в иностранной валюте — 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн за февраль 2026 года).
Распределение депозитов по размеру
|Размер вклада, грн
|Вклады, %
|Сумма вкладов, %
|до 10 грн
|40,06
|0,00
|от 10 до 200 000 грн
|57,89
|26,93
|от 200 000 до 600 000 грн
|1,40
|20,76
|от 600 000 до 1 000 000 грн
|0,31
|10,37
|от 1 000 000 до 2 000 000 грн
|0,21
|12,58
|от 2 000 000 до 4 000 000 грн
|0,09
|10,32
|от 4 000 000 до 5 000 000 грн
|0,01
|2,73
|свыше 5 000 000 грн
|0,03
|16,31
Вклады физических лиц-предпринимателей
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 184,7 млрд грн.
Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 1 марта 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит так:
Напомним, ранее Finance.ua писал, что население продолжает активно накапливать деньги на банковских счетах. Так, в феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн. За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последний 21 месяц.
Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось. На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.
Украинцы несут деньги в банки: сколько держат в гривне и валюте
