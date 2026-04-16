В Украине введена новая модель ипотечного кредитования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов работника со стороны работодателя. Соответствующую программу реализуют Ощадбанк совместно с Укрзализныцей в рамках государственной программы «єОселя».
Новая модель предусматривает несколько форматов финансовой поддержки:
компенсацию 20% первого взноса после приобретения жилья стоимостью до 2 млн грн (при условии, что первоначальный взнос не превышает 30% стоимости);
покрытие до 30% ежемесячных платежей по кредиту (включая тело и проценты) в течение первых трех лет;
возможность частичного финансирования первоначального взноса еще до заключения кредитного договора (эту опцию планируют ввести дополнительно).
Благодаря этому фактическая нагрузка на заемщика уменьшается уже с первых месяцев выплат.
Как это повлияет на рынок
Участие работодателя в финансировании жилья рассматривается как один из способов сделать ипотеку более доступной без повышения государственных расходов. Такой подход может также стимулировать официальное трудоустройство и долгосрочные трудовые отношения.
Отдельно отмечается, что подобные программы могут помочь работникам, лишившимся жилья из-за войны, а также частично активизировать рынок недвижимости через расширение доступа к кредитованию.
В то же время речь идет о пилотном формате сотрудничества, и дальнейшее масштабирование программы будет зависеть от ее практических результатов и заинтересованности других работодателей.
