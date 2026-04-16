В Украине появилась ипотека с поддержкой от работодателя — что известно

Дом в ипотеке
В Украине введена новая модель ипотечного кредитования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов работника со стороны работодателя. Соответствующую программу реализуют Ощадбанк совместно с Укрзализныцей в рамках государственной программы «єОселя».
Об этом сообщила пресс-служба банка.

Что предусматривает эта модель

Речь идет о механизме, при котором работодатель берет на себя часть финансовой нагрузки по ипотеке для своих работников.
На первом этапе программа ориентирована на сотрудников «Укрзализныци», имеющих статус внутренне перемещенных лиц.
Новая модель предусматривает несколько форматов финансовой поддержки:
  • компенсацию 20% первого взноса после приобретения жилья стоимостью до 2 млн грн (при условии, что первоначальный взнос не превышает 30% стоимости);
  • покрытие до 30% ежемесячных платежей по кредиту (включая тело и проценты) в течение первых трех лет;
  • возможность частичного финансирования первоначального взноса еще до заключения кредитного договора (эту опцию планируют ввести дополнительно).
Благодаря этому фактическая нагрузка на заемщика уменьшается уже с первых месяцев выплат.

Как это повлияет на рынок

Участие работодателя в финансировании жилья рассматривается как один из способов сделать ипотеку более доступной без повышения государственных расходов. Такой подход может также стимулировать официальное трудоустройство и долгосрочные трудовые отношения.
Отдельно отмечается, что подобные программы могут помочь работникам, лишившимся жилья из-за войны, а также частично активизировать рынок недвижимости через расширение доступа к кредитованию.
В то же время речь идет о пилотном формате сотрудничества, и дальнейшее масштабирование программы будет зависеть от ее практических результатов и заинтересованности других работодателей.
Ранее мы сообщали, что аналитики ЛУН сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с ежемесячным платежом по государственной программе льготного кредитования «єОселя». Результаты показали, что в ряде регионов Украины оплата по ипотеке обходится дешевле, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от области.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
