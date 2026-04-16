Еще 425 семей ВПЛ смогут приобрести жилье на льготных условиях

Жилье, приобретенное в ипотеку

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) провел 25-й этап отбора кандидатов на участие в программе «Жилые помещения для ВПЛ». По его результатам, первые 425 отобранных участников смогут приобрести жилье на льготных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Этот этап стал возможным благодаря первому траншу в 7,5 млн евро от Международной организации по миграции в рамках соглашения, подписанного 10 марта 2026 года при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины. Общий объем финансирования программы составляет 33 млн евро.

В общей сложности совокупное международное финансирование программы уже превышает 125 млн евро.

Как проходил отбор и где больше всего участников

Отбор проходил путем случайной компьютерной выборки через сервис RandomPicker, согласованный международными партнерами, и транслировался онлайн.

Больше всего отобранных кандидатов:

Киев и Киевская область — 223 участника;

Одесская область — 41;

Днепропетровская — 22;

Черкасская — 21.

В то же время, место подачи заявки не ограничивает выбор жилья — его можно приобрести в любом регионе Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

Условия кредитования и последующие шаги

Программа работает по принципу револьверного фонда: средства, возвращаемые по уже выданным кредитам, направляются на финансирование новых участников. Это позволит дополнительно обеспечить около 250 льготных ипотечных кредитов.

Условия кредитования:

ставка — 3% годовых;

срок — до 30 лет;

площадь — до 52,5 м² для семьи из 1−2 человек плюс 21 м² на каждого члена семьи.

Региональные управления Госмолодьжилья сообщат отобранным участникам о дальнейших шагах и необходимых документах не позднее следующего рабочего дня.

Полный список победителей уже обнародовали на официальном сайте Госмолодежилья и ресурсах региональных отделений.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году в сегменте нового жилья в возрасте до трех лет каждая пятая квартира покупалась в кредит. Это связано с государственной программой «єОселя», ориентированной прежде всего на первичный рынок. В то же время, обслуживать кредит по рыночным ставкам может ограниченный круг граждан. Какой доход нужен для ипотеки — рассказали по ссылке

