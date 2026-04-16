0 800 307 555
ру
Еще 425 семей ВПЛ смогут приобрести жилье на льготных условиях

Личные финансы
1
Жилье, приобретенное в ипотеку
Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) провел 25-й этап отбора кандидатов на участие в программе «Жилые помещения для ВПЛ». По его результатам, первые 425 отобранных участников смогут приобрести жилье на льготных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Этот этап стал возможным благодаря первому траншу в 7,5 млн евро от Международной организации по миграции в рамках соглашения, подписанного 10 марта 2026 года при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины. Общий объем финансирования программы составляет 33 млн евро.
В общей сложности совокупное международное финансирование программы уже превышает 125 млн евро.

Как проходил отбор и где больше всего участников

Отбор проходил путем случайной компьютерной выборки через сервис RandomPicker, согласованный международными партнерами, и транслировался онлайн.
Больше всего отобранных кандидатов:
  • Киев и Киевская область — 223 участника;
  • Одесская область — 41;
  • Днепропетровская — 22;
  • Черкасская — 21.
В то же время, место подачи заявки не ограничивает выбор жилья — его можно приобрести в любом регионе Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

Условия кредитования и последующие шаги

Программа работает по принципу револьверного фонда: средства, возвращаемые по уже выданным кредитам, направляются на финансирование новых участников. Это позволит дополнительно обеспечить около 250 льготных ипотечных кредитов.
Условия кредитования:
  • ставка — 3% годовых;
  • срок — до 30 лет;
  • площадь — до 52,5 м² для семьи из 1−2 человек плюс 21 м² на каждого члена семьи.
Региональные управления Госмолодьжилья сообщат отобранным участникам о дальнейших шагах и необходимых документах не позднее следующего рабочего дня.
Полный список победителей уже обнародовали на официальном сайте Госмолодежилья и ресурсах региональных отделений.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году в сегменте нового жилья в возрасте до трех лет каждая пятая квартира покупалась в кредит. Это связано с государственной программой «єОселя», ориентированной прежде всего на первичный рынок. В то же время, обслуживать кредит по рыночным ставкам может ограниченный круг граждан. Какой доход нужен для ипотеки — рассказали по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИпотекаВПЛЖилая недвижимость
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems