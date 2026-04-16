Еще 425 семей ВПЛ смогут приобрести жилье на льготных условиях

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) провел 25-й этап отбора кандидатов на участие в программе «Жилые помещения для ВПЛ». По его результатам, первые 425 отобранных участников смогут приобрести жилье на льготных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Этот этап стал возможным благодаря первому траншу в 7,5 млн евро от Международной организации по миграции в рамках соглашения, подписанного 10 марта 2026 года при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины. Общий объем финансирования программы составляет 33 млн евро.
Программа работает по принципу револьверного фонда: средства, возвращаемые по уже выданным кредитам, направляются на финансирование новых участников. Это позволит дополнительно обеспечить около 250 льготных ипотечных кредитов.
Условия кредитования:
ставка — 3% годовых;
срок — до 30 лет;
площадь — до 52,5 м² для семьи из 1−2 человек плюс 21 м² на каждого члена семьи.
Региональные управления Госмолодьжилья сообщат отобранным участникам о дальнейших шагах и необходимых документах не позднее следующего рабочего дня.
Полный список победителей уже обнародовали на официальном сайте Госмолодежилья и ресурсах региональных отделений.
