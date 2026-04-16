Водителям планируют дать больше времени на оплату штрафов — детали законопроекта Сегодня 10:32 — Личные финансы

Правонарушители получат больше времени для погашения штрафа

В Украине планируется изменить правила уплаты штрафов за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме Укртрансбезопасностью. В частности, срок добровольной оплаты планируется увеличить до 15 дней, а срок передачи на принудительное исполнение — до трех месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Во время последнего заседания Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в статью 300 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( № 13614 ). Документ направлен на повышение эффективности исполнения штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме. Предлагается увеличить сроки их уплаты и принудительного исполнения, которые составляют 10 и 30 дней соответственно.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас на добровольную уплату штрафа отводится 10 дней с момента вступления постановления в законную силу. Поскольку постановление считается врученным даже в случае возвращения почтового отправления с отметкой о невручении, водители часто просто не успевают узнать о штрафе до завершения льготного периода. Просрочка хотя бы на один день приводит к передаче дела в Государственную исполнительную службу, где сумма штрафа автоматически удваивается.

Что предлагается изменить

Документ предусматривает два основных изменения:

Увеличение срока добровольной выплаты штрафа. Это позволит правонарушителям своевременно погасить штраф без риска его удвоения. Окончательный срок планируется определить до второго чтения (ориентировочно — 15 и более дней). Унификация сроков принудительного исполнения. Постановления Укртрансбезопасности могут быть предъявлены к исполнению в течение 30 дней, тогда как для других видов административных взысканий этот срок составляет до трех месяцев. Законопроект предусматривает устранение этой разницы.

Автор законопроекта отмечает, что предложенные изменения должны продлить сроки уплаты и исполнения штрафов, повысить эффективность их взыскания, уменьшить количество споров и обеспечить принцип неотвратимости наказания.

