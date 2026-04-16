В Польше растет зависимость рынка труда от иностранцев Сегодня 17:00 — Личные финансы

Работодатели считают, что одним из ключевых способов компенсировать дефицит кадров является привлечение работников из-за границы

Число лиц трудоспособного возраста в Польше постепенно уменьшается. Согласно демографическим прогнозам, в течение следующих 35 лет количество трудоспособного населения в Польше будет сокращаться в среднем на 250 тыс. человек в год.

Как отметил главный экономист организации «Работодатели Польши» Камиль Соболевский, при отсутствии иностранных работников поляки вынуждены работать ниже уровня своих компетенций, передает InPoland.net.pl.

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), по состоянию на 31 октября 2025 года в стране работало около 1,1 млн иностранцев. Это на 7,1% больше, чем годом ранее.

Среди иностранных работников преобладают мужчины — 59,9%. В то же время 441,3 тыс. человек были заняты исключительно по договорам доверенности и подобным формам занятости. Наибольшую часть среди иностранцев составляют граждане Украины.

Согласно данным GUS, количество иностранцев, уплачивающих взносы в фонды социального страхования, в 2025 году выросло на 75 000, из них примерно 52 000 являются гражданами Украины.

Эксперт подчеркнул, что нехватка рабочей силы — критическое препятствие для развития бизнеса в Польше. Он считает, что польская экономика может принимать до 100 000 иностранных работников ежегодно без отрицательного влияния на польских работников.

По мнению Соболевского, наличие иностранных работников для работы, не требующей специальной квалификации, способствовало бы созданию рабочих мест для поляков, нуждающихся в высшей квалификации.

По словам специалиста, «отсутствие иностранцев означает, что поляки будут работать ниже своих компетенций и стремлений». Польша упускает возможности развития, поскольку разрешение на постоянное жительство в стране ежегодно получают менее 10 000 человек.

К концу декабря 2025 года количество иностранцев, охваченных польской системой социального обеспечения, составило 1 288 760 человек, что на 95 800 больше, чем годом ранее.

В 2025 году взносы иностранцев на пенсионное страхование и страхование на случай инвалидности составили более 21,3 млрд. злотых, что на 2,8 млрд. злотых больше, чем в 2024 году. Только граждане Украины уплатили взносы на общую сумму 13,2 млрд злотых.

Польша долгое время остается одной из стран Европы с относительно дешевой рабочей силой. Это делает ее привлекательной для инвесторов и позволяет удерживать более низкие цены на товары и услуги по сравнению с западными странами.

