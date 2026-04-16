0 800 307 555
Продукты в Украине могут подорожать ориентировочно на 10% — депутат

Риска дефицита продуктов в Украине нет
Риска дефицита продуктов в Украине нет
В Украине зафиксирована тенденция к росту цен на горючее, что во второй половине года может привести к удорожанию продуктов ориентировочно на 10%.
Такой прогноз сделал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду в интервью программе Укринформа «Є Розмова».
Он напомнил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на рынок горючего в Украине, ведь тогда цены на топливо начали расти. В то же время, по его словам, страна в определенной степени была готова к такому развитию событий, поскольку аграрии заранее закупили горючее для посевной кампании.

Когда цены начнут расти

Сейчас фиксируется постепенный рост стоимости дизеля, хотя динамика уже не резкая. Впрочем, общая тенденция указывает на дальнейшее подорожание, что будет влиять на себестоимость как импортной, так и украинской продукции.
«До середины года мы не ожидаем резкого роста. Именно потому, что топливо закупили раньше. Но уже во второй половине года, когда начнут покупать новые партии, цены могут пойти вверх. По нашим оценкам, подорожание будет, но умеренное — ориентировочно в пределах 8−10%», — сказал Гайду.
Несмотря на это, по словам главы аграрного комитета ВР, риска дефицита продуктов в Украине нет, а агросектор адаптировался к условиям войны.
Отдельно он отметил, что подорожание хлеба будет происходить постепенно из-за роста расходов на топливо, логистику и средства производства, однако без резких скачков.
По материалам:
Укрінформ
Персональные финансы
