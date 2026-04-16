«Резерв+» стал обязательным для получения паспорта за границей

Личные финансы
Для мужчин 18-60 лет обязателен электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+»
Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, действуют дополнительные требования при оформлении загранпаспорта. Вместе с пакетом документов необходимо подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.
Оформление загранпаспорта для граждан Украины от 14 лет предусматривает личную подачу заявления-анкеты. Ее формирует консул в присутствии заявителя, после чего документ следует проверить и подписать.

Список необходимых документов

Для оформления паспорта нужно предоставить:
  • предыдущий загранпаспорт (при наличии), а также все ранее оформленные загранпаспорта;
  • внутренний паспорт (книжка или ID-карта);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или данные о нем в паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии);
  • выписка из реестра территориальных общин о зарегистрированном месте жительства в Украине или подтверждение его отсутствия;
  • документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии).
Для мужчин 18−60 лет обязателен также электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Документ должен быть актуален — сформирован не ранее чем за 72 часа до обращения в консульское учреждение.
За оформление паспорта взимается консульский сбор, который одинаков для всех дипломатических учреждений Украины. Сумма определяется в местной валюте согласно стране подачи документов.
Стандартный срок изготовления паспорта составляет три месяца, с учетом доставки дипломатической почтой.
Для ускорения получения документа можно заказать экспресс-доставку через почтовые операторы, включая Укрпочту, Новую почту, DHL или VFS Global.
Для этого необходимо оформить заявку на сайте выбранного оператора, оплатить услугу и отправить в консульство подтверждение оплаты вместе с заявлением на доставку паспорта.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинцы в Великобритании, Канаде и США смогут получать загранпаспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через сеть сервисных центров VFS Global. Новый механизм подразумевает возможность получения готовых паспортов не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах.
Получение паспорта происходит исключительно после процедуры верификации, что гарантирует защиту персональных данных и делает невозможным злоупотребление.
Алена Листунова
