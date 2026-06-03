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Что делать, если кешбэк не начислен (5 действий)

Личные финансы
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Что делать, если кешбэк не начислен (5 действий)
Что делать, если кешбэк не начислен (5 действий)
Кешбэк давно стал одним из аргументов при открытии банковской карты. Банки обещают клиентам возврат части израсходованных средств на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе и ресторанах, на АЗС или в цветочных магазинах.
Если кэшбек не начислен, не следует сразу злиться и винить банк. Необходимо проделать несколько простых операций.
Finance.ua пошагово расписал в статье все действия, которые нужно в этом случае предпринять.

Шаг 1. Убедиться, что кешбэк действительно предусмотрен.

Проверить, картой ли (если у клиента их несколько) оплачена покупка или услуга, подключена ли нужная категория кешбэка и не превышен ли месячный лимит. В отдельных случаях (например, если покупку совершали в новом месте, где раньше не расплачивались) следует уточнить МСС-код операции. Некоторые банки пишут их в деталях операции в выписке на карте. Если все правильно и кешбэк должно быть, перейдите к следующему шагу.

Шаг 2. Обратиться в службу поддержки

Очень часто клиенты, которым не начислили кешбэк, просто машут рукой на это с мыслью «Стоит ли связываться с банком из-за нескольких гривен…». Это ошибочный подход. С одной стороны, это честно заработанные деньги, с другой, обращение в банк может помочь выявить проблему в его работе и устранить ее. Поэтому если подобная ситуация возникла, необходимо обратиться в службу поддержки/на «горячую линию» и сообщить, что кешбэк не начислен.
  • дату и приблизительное время покупки;
  • сумму покупки;
  • название магазина;
  • категорию кешбэк (в случае, если по названию магазина не ясно);
  • предоставить скриншот чека или электронный чек покупки, подтверждающий, что эта операция действительно была сделана в данном магазине в конкретную дату на конкретную сумму.
Иногда банки просят скриншот из программы, что доказывает, что кешбэк не был начислен, но в последнее время это происходит реже. Сотрудники банка обязаны зафиксировать обращение и сообщить клиенту номер зафиксированного обращения. Он может выглядеть, например, следующим образом: 202604−8127.
Обычно на рассмотрение каждого подобного обращения уделяется некоторое количество дней. После их окончания банк должен либо доначислить кешбэк, либо сообщить клиенту о причине, по которой это не сделано.

Шаг 3. Проконтролировать решение банком проблемы

Часто через несколько дней банк решает проблему, о чем сообщает (или не сообщает) клиенту. Кешбэк начисляется (или доначисляется) — и вопрос решен. Но доверять в этом вопросе не стоит. Клиент, если он обратился в службу поддержки и сообщил о проблеме, должен проконтролировать и ее решение.

Шаг 4. Если банк отказал в решении проблемы, обратиться официально

В случае, если служба поддержки отказала в решении проблемы или подошла формально, и проблема не решена, следует отправить письменное обращение в банк с просьбой сообщить причины отказа. Это может быть как письмо на электронную почту банка, так и обращение через форму на банковском сайте или мобильном банковском приложении. В случае, если это происходит систематически, есть смысл отправить письмо по почте. В крайних случаях, если банк постоянно нарушает собственные условия или вводит в заблуждение рекламой, можно обратиться в Национальный банк Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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