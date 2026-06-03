Что делать, если кешбэк не начислен (5 действий) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Что делать, если кешбэк не начислен (5 действий)

Кешбэк давно стал одним из аргументов при открытии банковской карты. Банки обещают клиентам возврат части израсходованных средств на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе и ресторанах, на АЗС или в цветочных магазинах.

Если кэшбек не начислен, не следует сразу злиться и винить банк. Необходимо проделать несколько простых операций.

Finance.ua пошагово расписал в статье все действия, которые нужно в этом случае предпринять.

Шаг 1. Убедиться, что кешбэк действительно предусмотрен.

Проверить, картой ли (если у клиента их несколько) оплачена покупка или услуга, подключена ли нужная категория кешбэка и не превышен ли месячный лимит. В отдельных случаях (например, если покупку совершали в новом месте, где раньше не расплачивались) следует уточнить МСС-код операции. Некоторые банки пишут их в деталях операции в выписке на карте. Если все правильно и кешбэк должно быть, перейдите к следующему шагу.

Шаг 2. Обратиться в службу поддержки

Очень часто клиенты, которым не начислили кешбэк, просто машут рукой на это с мыслью «Стоит ли связываться с банком из-за нескольких гривен…». Это ошибочный подход. С одной стороны, это честно заработанные деньги, с другой, обращение в банк может помочь выявить проблему в его работе и устранить ее. Поэтому если подобная ситуация возникла, необходимо обратиться в службу поддержки/на «горячую линию» и сообщить, что кешбэк не начислен.

дату и приблизительное время покупки;

сумму покупки;

название магазина;

категорию кешбэк (в случае, если по названию магазина не ясно);

предоставить скриншот чека или электронный чек покупки, подтверждающий, что эта операция действительно была сделана в данном магазине в конкретную дату на конкретную сумму.

Иногда банки просят скриншот из программы, что доказывает, что кешбэк не был начислен, но в последнее время это происходит реже. Сотрудники банка обязаны зафиксировать обращение и сообщить клиенту номер зафиксированного обращения. Он может выглядеть, например, следующим образом: 202604−8127.

Обычно на рассмотрение каждого подобного обращения уделяется некоторое количество дней. После их окончания банк должен либо доначислить кешбэк, либо сообщить клиенту о причине, по которой это не сделано.

Шаг 3. Проконтролировать решение банком проблемы

Часто через несколько дней банк решает проблему, о чем сообщает (или не сообщает) клиенту. Кешбэк начисляется (или доначисляется) — и вопрос решен. Но доверять в этом вопросе не стоит. Клиент, если он обратился в службу поддержки и сообщил о проблеме, должен проконтролировать и ее решение.

Шаг 4. Если банк отказал в решении проблемы, обратиться официально

В случае, если служба поддержки отказала в решении проблемы или подошла формально, и проблема не решена, следует отправить письменное обращение в банк с просьбой сообщить причины отказа. Это может быть как письмо на электронную почту банка, так и обращение через форму на банковском сайте или мобильном банковском приложении. В случае, если это происходит систематически, есть смысл отправить письмо по почте. В крайних случаях, если банк постоянно нарушает собственные условия или вводит в заблуждение рекламой, можно обратиться в Национальный банк Украины.

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