Рост зарплат в Польше замедляется

Средняя зарплата в Польше превысила 9 тыс. злотых, но темпы роста падают

Темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются, а рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от отрасли.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal

Динамика зарплат замедляется

По оценкам аналитиков на основе данных GUS, в феврале 2026 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 6,07% в годовом исчислении и составила 9135,7 злотых брутто. В январе темпы роста были почти такими же — 6,13%.

Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года средняя зарплата в корпоративном секторе выросла на 7,46% годом к году, а по итогам всего 2025 года — на 8%. В 2024 году этот показатель достигал 11,8%, что свидетельствует о заметном замедлении динамики.

Текущая статистика не в полной мере отражает реальные процессы на рынке труда, поскольку на нее влияют дополнительные факторы. В частности, с 1 января 2026 года в Польше минимальную заработную плату повысили на 140 злотых — до 4806 злотых брутто. Это автоматически повышает средний уровень зарплат даже без существенного роста оплаты труда в более высоких сегментах.

Структурные изменения на рынке труда

Кроме того, немаловажную роль играет изменение структуры занятости. В ряде отраслей, прежде всего в промышленности, сокращение рабочих мест происходит в основном за счет низкооплачиваемых позиций — простых физических профессий. В результате в общей статистике уменьшается доля работников с более низкими доходами, что «механически» повышает средний показатель зарплаты, даже если реальный рост доходов не столь значительный.

Отраслевой анализ показывает, что динамика заработных плат становится все более дифференцированной и зависит от ситуации в отдельных секторах экономики.

Показателен пример февраля: в пищевой промышленности средние зарплаты выросли всего на 3,62% в годовом измерении (до 7511,3 злотых брутто), хотя в этом сегменте зафиксирован рост уровня занятости. В то же время в автомобильной отрасли рост зарплат составил 8,75% (до 9842,5 злотых брутто), что значительно превышает средний показатель бизнес-сектора на уровне 6,07%. При этом как раз в автопроме произошло одно из самых больших сокращений занятых работников за год. То есть, производители авто и изделий к ним оптимизируют персонал, концентрируясь на квалифицированных ключевых работниках.

Польский рынок труда остается стабильным, но его развитие происходит неравномерно. Конкуренция за квалифицированных специалистов сохраняется на высоком уровне в промышленности и технологических секторах, что обуславливает скорее рост зарплат в этих отраслях.

Краткосрочные прогнозы

В компании отмечают, что краткосрочные прогнозы остаются неопределенными. Одним из факторов риска является геополитическая ситуация, в частности, обострение на Ближнем Востоке, которое может повлиять на инфляционные процессы. За последний год инфляция в Польше стабильно снижалась и в феврале 2026 года составила всего 2,1% в годовом измерении.

Впрочем, польские экономисты не ожидают, что возможное ускорение инфляции станет драйвером дальнейшего роста зарплат. Это разъясняется тем, что параллельно в экономике наблюдается понижение уровня занятости, а внешние опасности могут дополнительно сдерживать деловую активность.

Таким образом, в ближайшей перспективе польский рынок труда, вероятно, будет развиваться в двух параллельных плоскостях: с умеренным общим ростом заработных плат и одновременно с углублением разрыва между секторами, где сохраняется дефицит кадров, и теми, где спрос на рабочую силу снижается.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на июль 2025 года украинцы составляют 5% всех застрахованных работников в польском Заведении социального страхования (ZUS). Для сравнения, в 2015 году этот показатель составил всего 0,5%. Всего в Польше сейчас легально находятся 1,51 млн. мигрантов из Украины. Из них 964,4 тысяч имеют статус временной защиты, 482,6 тысяч — разрешение на временное проживание, еще 57,7 тысяч — разрешение на постоянное проживание.

