Место для вашей рекламы

Каждый двадцатый работник в Польше — украинец

Приток украинских мигрантов ежегодно обеспечивал рост польского ВВП на 0,5–2,4%
По состоянию на июль 2025 года украинцы составляют 5% всех застрахованных работников в польском Заведении социального страхования (ZUS). Для сравнения, в 2015 году этот показатель составил всего 0,5%.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета по ссылке на отчет Польского экономического института.

Количество украинцев в Польше

Всего в Польше сейчас легально находятся 1,51 млн мигрантов из Украины. Из них 964,4 тысячи — со статусом временной защиты, у 482,6 тысячи есть разрешение на временное жительство, еще у 57,7 тысяч — разрешение на постоянное жительство.
В то же время в польских детских садах и школах учатся 295,5 тысяч украинских детей, а в высших учебных заведениях — 47,5 тысяч студентов из Украины.

Структура занятости

Среди взрослых мигрантов 39% заняты на простых работах или работах, требующих средней квалификации. Это преимущественно мужчины, которые находятся в Польше менее четырех лет.
Еще 30% — это молодые женщины, прибывшие за последние четыре года и работающие преимущественно в сфере услуг и образования.
Не работают 16% взрослых украинцев — это безработные и экономически неактивные, преимущественно женщины, которые также находятся в стране менее четырех лет.
Еще 15% мигрантов — молодежь, которая проживает в Польше более четырех лет и работает на разных должностях.

Влияние украинцев на польскую экономику

Всего в системе социального страхования Польши (ZUS) застраховано 854,2 тысяч украинских граждан.
По оценкам PIE, приток украинских мигрантов ежегодно обеспечивал рост польского ВВП на 0,5−2,4%, благодаря увеличению предложения рабочей силы и поддержке потребительского спроса. Польская экономика адаптировалась к миграции, что проявилось в росте специализации и повышении производительности предприятий и работников.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Польша долгое время остается одной из стран Европы с относительно дешевой рабочей силой. Это делает ее привлекательной для инвесторов и позволяет удерживать более низкие цены на товары и услуги по сравнению с западными странами. Польша все еще примерно на 45% дешевле, чем средний уровень ЕС по затратам на труд.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
