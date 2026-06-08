Каких работников не имеют права увольнять в Польше
В Польше работники, которым до достижения пенсионного возраста остается не более четырех лет, получают дополнительную трудовую защиту. В этот период работодатель не может уволить такого работника или уменьшить ему заработную плату, за исключением частных случаев, предусмотренных законом.
Об этом пишет издание inpoland.
Кто в Польше подпадает под предпенсионную защиту
Согласно польскому трудовому законодательству, защита распространяется на работников, которым до пенсии осталось 4 года или меньше. Как правило, это женщины с 56 лет и мужчины с 61 года.
Гарантии действуют только для лиц, работающих по трудовому договору. При этом Верховный Суд Польши подтверждал, что не имеет значения, какой договор — срочный или бессрочный.
Важно отметить, что такая защита предоставляется один раз в жизни. Если работник уже получил пенсионное право раньше установленного возраста, воспользоваться этими гарантиями повторно он не может. Единственный критерий — возраст, трудовой или страховой стаж не учитывается.
Когда предпенсионная защита в Польше не применяется
Защита не распространяется на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, поскольку они не являются трудовыми.
Даже при наличии гарантий работодатель может прекратить трудовые отношения в исключительных случаях. Среди них:
- утрата работником квалификации, необходимой для выполнения работы;
- медицинское заключение о невозможности выполнения должностных обязанностей;
- введение новых правил оплаты труда для всех работников или соответствующей группы.
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В таких ситуациях предпенсионная защита не блокирует изменение условий работы или увольнения.
Ранее мы сообщали, что граждане Украины, живущие в Польше, имеют право на получение пенсий от ZUS. В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий.
Также мы писали, что в Польше граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие подтвержденного трудового стажа, могут вообще не получать пенсионные выплаты. Для назначения минимальной пенсии законодательство требует наличия страхового и нестрахового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
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