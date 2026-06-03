4 фактора, которые уменьшают вашу пенсию Сегодня 09:05 — Личные финансы

Пенсионер с карточкой

Размер пенсии в Украине часто оказывается ниже, чем мог быть на самом деле. Причиной тому — не только формулы расчета, но и неточности в пенсионных делах или отсутствие части документов.

Во многих случаях в пенсионных начислениях есть скрытые резервы для увеличения выплат, однако они не учитываются автоматически, отмечает юрист Михаил Вулах.

Неучтенный стаж

Одной из распространенных причин занижения пенсии является отсутствие части трудового стажа в расчетах. Речь идет о периодах, не подтвержденных документально или не попавших в пенсионное дело.

Чаще всего это:

срочная служба в армии;

обучение в вузах или техникумах до 2004 года;

декретный отпуск и уход за ребенком;

работа во вредных условиях по Списку № 1 или № 2.

Если пенсионер не предоставил подтверждающие документы, такие как военный билет, диплом или другие справки, Пенсионный фонд может не учесть эти годы. В результате общий стаж оказывается меньше, что напрямую влияет на размер выплат.

Необновленный коэффициент заработной платы

Еще одним фактором, влияющим на уменьшение пенсии, является отсутствие перерасчета коэффициента заработной платы после выхода на пенсию.

Этот показатель отображает соотношение дохода человека к средней зарплате по стране и является одним из ключевых частей формулы расчета пенсии.

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Во многих случаях, после назначения пенсии, граждане продолжают работать, однако Пенсионный фонд пересматривает только страховой стаж, не обновляя коэффициент зарплаты. Это приводит к тому, что потенциальный рост выплат не учитывается, хотя законодательство предусматривает возможность такого пересмотра по обращению пенсионера.

Ошибки из-за карантина и военного положения

На размер пенсии также влияют периоды пониженной или минимальной заработной платы, пришедшиеся на время действия карантинных ограничений или военного положения.

Если в этот период человек работал неполный рабочий день или как ФЛП платил минимальный единый социальный взнос, такие месяцы могут существенно снижать средний коэффициент зарплаты.

Законодательство разрешает исключать подобные периоды из расчета пенсии, однако это происходит только по заявлению пенсионера, поскольку автоматический перерасчет не предусмотрен.

Отсутствие подтвержденной зарплаты до 2000 года

Еще одна распространенная причина недополучения пенсии — невозможность подтвердить уровень заработной платы до 1 июля 2000 года.

До внедрения персонифицированного учета взносов данные о доходах хранились в бумажных архивах предприятий, часть из которых со временем была утрачена или ликвидирована.

В таких случаях пенсионные органы могут не учитывать наиболее выгодные периоды заработка. В то же время, часть архивных данных уже оцифрована, и граждане могут обращаться в государственные архивы для восстановления справок о доходах.

Получение таких документов часто позволяет значительно увеличить размер пенсии после перерасчета.

Перерасчет

Вулах отмечает: если пенсионер обращается с заявлением о перерасчете, его пенсию не могут уменьшить.

«Если после перерасчета сумма выходит меньше, Пенсионный фонд обязан оставить прежний размер пенсии», — объясняет эксперт.

По его словам, именно поэтому проверять пенсионное дело следует каждому, ведь люди ничем не рискуют, но могут получить ощутимую доплату.

На пенсии По материалам:

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