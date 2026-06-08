Чехия ужесточит требования для украинцев с временной защитой Сегодня 21:04 — Мир

Флаг Чехии

Чехия готовит очередные изменения в законодательство в отношении украинских беженцев. Правозащитники и эксперты предупреждают, что отдельные нововведения могут осложнить получение гуманитарной помощи людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

Речь идет только о правительственном законопроекте. Предстоит его рассмотрение в парламенте и Сенате Чехии. Если документ будет принят без существенных изменений, большинство новых правил вступит в силу с 1 января 2027 года, пишет издание Pro Ukraine

К чему могут привязать помощь

Одно из главных новшеств касается условий получения гуманитарной помощи. Предлагается выплачивать ее только тем беженцам, которые фактически проживают в Чехии не менее 16 дней в течение календарного месяца.

Также одним из условий может быть трудовая активность. Для этого человек должен работать, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированным в центре занятости.

В то же время, для детей, студентов, пенсионеров и части других уязвимых категорий исключения планируют сохранить.

В Министерстве труда Чехии отмечают, что целью изменений не является массовое сокращение выплат. В ведомстве заявляют, что речь идет прежде всего об усилении контроля и проверки права на получение помощи.

Что может измениться для людей с инвалидностью

Больше всего дискуссий вызвали предлагаемые изменения для людей с инвалидностью. По информации чешских СМИ, сейчас для подтверждения ограниченной трудоспособности достаточно решения Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ).

После принятия законопроекта этого может оказаться недостаточно. Части людей с инвалидностью придется регулярно контактировать с центром занятости, поскольку именно такая регистрация будет считаться подтверждением трудовой активности.

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По данным журналиста Seznam Zprávy Йиржи Надобы, изменения могут касаться украинцев с первой степенью ограничения самостоятельности. В Чехии таких людей насчитывается около 250.

Выплаты могут приостановить

Кроме того, власти планируют усилить контроль за достоверностью данных, которые заявители предоставляют в центры занятости. Если человек предоставит ложную информацию или не ответит на запрос о необходимых документах, выплата гуманитарной помощи может быть приостановлена ​​на срок до трех месяцев.

По словам министра труда Алеша Юхелки, подобные изменения связаны с борьбой против возможных злоупотреблений. Он отметил, что с начала года правоохранители обнаружили несколько сотен случаев вероятного мошенничества с выплатами.

Как работает система выплат сейчас

Размер гуманитарной помощи в Чехии определяется индивидуально для каждой семьи. При расчете учитывают доходы всех членов домохозяйства, сбережения на счетах, расходы на жилье, количество людей в семье, возраст, наличие инвалидности и другие обстоятельства.

Фактически государство рассчитывает потребности семьи, добавляет допустимые расходы на проживание и вычитает доходы и денежные средства.

По данным правительства Чехии, максимальный размер пособия для наиболее уязвимых категорий может составлять до 10 860 крон в месяц. Для других взрослых получателей максимальная сумма достигает 7130 крон. В то же время, средний фактический размер выплаты сейчас составляет около 8 149 крон на одного человека.

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