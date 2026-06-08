США хотят использовать замороженные иранские активы для компенсации ущерба союзникам в Персидском заливе — FT Сегодня 22:03 — Мир

Министр финансов США Скотт Бессент рассматривает планы использования иранских активов для финансирования восстановления стран Персидского залива, пострадавших от ударов Тегерана. Таким образом, США стремятся ограничить последствия войны для американских союзников на Ближнем Востоке.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Financial Times.

«Министерство финансов использует все доступные инструменты, чтобы предоставить иранские активы нашим союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и ремонта любого будущего ущерба, нанесенного Ираном», — сообщил FT чиновник из администрации Трампа.

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Чиновник добавил, что Бессент «поручил своей команде оценить положение дел у наших союзников в Персидском заливе и запросить комплексные оценки расходов, связанных с устранением ущерба, нанесенного Ираном с начала конфликта».

«Министерство финансов также рассмотрит возможность использовать иранские активы для компенсации и ремонта ущерба, нанесенного ранее», — добавил чиновник.

Идея использования активов Ирана — включая до 100 млрд долларов хранящихся в разных странах за рубежом замороженных средств — для финансирования восстановления Персидского залива появилась на фоне дискуссий между Ираном и США относительно того, следует ли вернуть часть этих средств Тегерану в рамках мирного соглашения.

Что известно о переговорах

23 мая Иран, США и Пакистан, выступающий посредником в переговорах об окончании войны на Ближнем Востоке, заявили о прогрессе в переговорах.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты, Иран и ряд других стран «в значительной степени согласовали» мирное соглашение и добавил, что сейчас обсуждаются окончательные аспекты и детали.

В то же время, Axios со ссылкой на источники писало, что анонсированное соглашение с Ираном является меморандумом о взаимопонимании, проект которого предусматривает прекращение огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и готовность Ирана обсуждать отказ от получения ядерного оружия.

25 мая президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном проходят «хорошо», но предупредил о новых атаках, если они провалятся. Уже через несколько часов Центральное командование США заявило о новых ударах по Ирану.

hromadske По материалам:

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