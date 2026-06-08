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Украина возглавила рейтинг самых милитаризованных экономик (инфографика)

Мир
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Доллары на камуфляже
Доллары на камуфляже
Военные бюджеты обычно сравнивают в долларовом эквиваленте. Однако гораздо более показателен другой критерий — какую долю своей экономики страна тратит на оборону. Именно этот показатель демонстрирует, насколько велика нагрузка на государство. В 2025 году безоговорочным лидером по этому критерию стала Украина.
Об этом пишет Visual Capitalist.

Украина значительно опередила другие страны

По информации из базы данных военных расходов SIPRI, в 2025 году Украина направила на оборону 39,6% своего ВВП. Это самый высокий показатель среди всех стран, вошедших в рейтинг.
Несмотря на то, что в абсолютных цифрах украинские расходы на оборону составляли около 84 млрд долларов и уступали российским, для украинской экономики эта нагрузка гораздо больше. Такой уровень расходов — прямое следствие полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины.
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В то же время, эти цифры подчеркивают важность международной поддержки. Без финансовой и военной помощи партнеров удерживать такой уровень оборонных расходов было бы очень сложно.

Ближний Восток остается среди лидеров по военным расходам

Высокие показатели также показывают страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Более 3% ВВП на оборону тратят:
  • Алжир;
  • Израиль;
  • Саудовская Аравия;
  • Оман;
  • Кувейт;
  • Иордания;
  • Бахрейн.
Украина возглавила рейтинг самых милитаризованных экономик (инфографика)
В значительной степени такие расходы обеспечиваются нефтяными доходами. К примеру, Саудовская Аравия в 2025 году потратила на оборону 83 млрд долларов, что составляет 6,5% ее ВВП.
Израиль тратит на военные нужды 7,8% ВВП из-за постоянных вызовов безопасности и конфликтов в регионе. Алжир с показателем 8,8% ВВП также остается одним из наиболее милитаризованных государств мира.

Европа увеличивает оборонные бюджеты

Полномасштабное вторжение россии в Украину существенно изменило подход европейских стран к вопросам безопасности.
Одним из лидеров среди стран НАТО стала Польша, которая в 2025 г. потратила на оборону 4,5% своего ВВП.
Высокие показатели также в странах Балтии:
  • Латвия — 3,6% ВВП;
  • Эстония — 3,4% ВВП.
Такие расходы объясняются близостью к россии и усиленными рисками безопасности региона.
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Похожую тенденцию демонстрируют и страны Северной Европы. Норвегия и Дания в 2025 году направили на оборону по 3,3% ВВП, что свидетельствует о масштабном изменении оборонной политики Европы после 2022 года.
Ранее мы сообщали, что в 2022—2025 годах военная помощь Украине со стороны иностранных партнеров составила $184,27 млрд.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаАрмия
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