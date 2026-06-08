Украина возглавила рейтинг самых милитаризованных экономик (инфографика) Сегодня 13:23 — Мир

Доллары на камуфляже

Военные бюджеты обычно сравнивают в долларовом эквиваленте. Однако гораздо более показателен другой критерий — какую долю своей экономики страна тратит на оборону. Именно этот показатель демонстрирует, насколько велика нагрузка на государство. В 2025 году безоговорочным лидером по этому критерию стала Украина.

Об этом пишет Visual Capitalist

Украина значительно опередила другие страны

Украина направила на оборону 39,6% своего ВВП. Это самый высокий показатель среди всех стран, вошедших в рейтинг. По информации из базы данных военных расходов SIPRI , в 2025 годунаправила на оборонуЭто самый высокий показатель среди всех стран, вошедших в рейтинг.

Несмотря на то, что в абсолютных цифрах украинские расходы на оборону составляли около 84 млрд долларов и уступали российским, для украинской экономики эта нагрузка гораздо больше. Такой уровень расходов — прямое следствие полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины.

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В то же время, эти цифры подчеркивают важность международной поддержки. Без финансовой и военной помощи партнеров удерживать такой уровень оборонных расходов было бы очень сложно.

Ближний Восток остается среди лидеров по военным расходам

Высокие показатели также показывают страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Более 3% ВВП на оборону тратят:

Алжир;

Израиль;

Саудовская Аравия;

Оман;

Кувейт;

Иордания;

Бахрейн.

В значительной степени такие расходы обеспечиваются нефтяными доходами. К примеру, Саудовская Аравия в 2025 году потратила на оборону 83 млрд долларов, что составляет 6,5% ее ВВП.

Израиль тратит на военные нужды 7,8% ВВП из-за постоянных вызовов безопасности и конфликтов в регионе. Алжир с показателем 8,8% ВВП также остается одним из наиболее милитаризованных государств мира.

Европа увеличивает оборонные бюджеты

Полномасштабное вторжение россии в Украину существенно изменило подход европейских стран к вопросам безопасности.

Одним из лидеров среди стран НАТО стала Польша, которая в 2025 г. потратила на оборону 4,5% своего ВВП.

Высокие показатели также в странах Балтии:

Латвия — 3,6% ВВП;

Эстония — 3,4% ВВП.

Такие расходы объясняются близостью к россии и усиленными рисками безопасности региона.

Похожую тенденцию демонстрируют и страны Северной Европы. Норвегия и Дания в 2025 году направили на оборону по 3,3% ВВП, что свидетельствует о масштабном изменении оборонной политики Европы после 2022 года.

Ранее мы сообщали , что в 2022—2025 годах военная помощь Украине со стороны иностранных партнеров составила $184,27 млрд.

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