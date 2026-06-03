ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году — причины
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Несмотря на пятый год полномасштабной войны, Украина продолжает удерживать макроэкономическую стабильность. Впрочем, темпы роста остаются ниже ожиданий из-за дефицита работников, атак на энергетическую инфраструктуру и проблем с логистикой.
Об этом говорится в новом отчете Европейского банка реконструкции и развития. Там считают, что ключевую роль в поддержке экономики и далее будет играть международная финансовая помощь.
Экономика растет медленнее, чем ожидалось
В своем новом отчете Regional Economic Prospects ЕБРР прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,5%.
В то же время, банк сохранил прогноз на 2027 год на уровне 4%. Такой сценарий возможен при ослаблении боевых действий и начале масштабного послевоенного восстановления.
По итогам 2025 года экономика Украины выросла всего на 1,8%. Основными причинами стали:
дефицит рабочей силы,
перебои с электроснабжением,
проблемы с логистикой из-за российских атак.
В ЕБРР отмечают, что война продолжает создавать значительное давление на экономику, однако украинские власти, бизнес и международные партнеры демонстрируют способность поддерживать ее стабильность даже в условиях беспрецедентных вызовов.
Инфляция снова начала ускоряться
Дополнительным вызовом для экономики стала инфляция.
После замедления до 7,4% в январе 2026 года рост цен снова начал ускоряться. Одной из причин стали более высокие мировые цены на энергоносители, которые выросли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Основной причиной остаются существенные расходы на оборону и социальную поддержку населения.
Покрывать эти потребности Украина продолжает преимущественно благодаря международной помощи. Уже подтвержденное внешнее финансирование на 2026−2027 годы превышает 110 млрд евро, что, по мнению экспертов, должно помочь снизить краткосрочные риски для экономики.
ЕБРР уже выделил Украине почти 10 млрд евро
Европейский банк реконструкции и развития остается самым крупным институциональным инвестором в Украине.
С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года банк мобилизовал для Украины около 10 млрд евро.