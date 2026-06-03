ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году — причины Сегодня 15:48

Флаг Украины и ЕБРР

Несмотря на пятый год полномасштабной войны, Украина продолжает удерживать макроэкономическую стабильность. Впрочем, темпы роста остаются ниже ожиданий из-за дефицита работников, атак на энергетическую инфраструктуру и проблем с логистикой.

Об этом говорится в новом отчете Европейского банка реконструкции и развития. Там считают, что ключевую роль в поддержке экономики и далее будет играть международная финансовая помощь.

Экономика растет медленнее, чем ожидалось

В своем новом отчете Regional Economic Prospects ЕБРР прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,5%.

В то же время, банк сохранил прогноз на 2027 год на уровне 4%. Такой сценарий возможен при ослаблении боевых действий и начале масштабного послевоенного восстановления.

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По итогам 2025 года экономика Украины выросла всего на 1,8%. Основными причинами стали:

дефицит рабочей силы,

перебои с электроснабжением,

проблемы с логистикой из-за российских атак.

В ЕБРР отмечают, что война продолжает создавать значительное давление на экономику, однако украинские власти, бизнес и международные партнеры демонстрируют способность поддерживать ее стабильность даже в условиях беспрецедентных вызовов.

Инфляция снова начала ускоряться

Дополнительным вызовом для экономики стала инфляция.

После замедления до 7,4% в январе 2026 года рост цен снова начал ускоряться. Одной из причин стали более высокие мировые цены на энергоносители, которые выросли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Удорожание энергии увеличивает расходы как для бизнеса, так и населения, что создает дополнительное инфляционное давление.

Бюджет остается зависимым от международной помощи

Финансовая поддержка партнеров остается критически важной для Украины.

По данным ЕБРР, дефицит государственного бюджета без учета грантов в 2025 году составил 23,6% ВВП. В 2026 году он, по прогнозам, останется очень высоким — на уровне 19,3% ВВП.

Основной причиной остаются существенные расходы на оборону и социальную поддержку населения.

Покрывать эти потребности Украина продолжает преимущественно благодаря международной помощи. Уже подтвержденное внешнее финансирование на 2026−2027 годы превышает 110 млрд евро, что, по мнению экспертов, должно помочь снизить краткосрочные риски для экономики.

ЕБРР уже выделил Украине почти 10 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития остается самым крупным институциональным инвестором в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года банк мобилизовал для Украины около 10 млрд евро.

Денежные средства направляются на поддержку энергетической безопасности, критической инфраструктуры, продовольственной сферы, торговли и частного сектора экономики.

В ЕБРР отмечают, что дальнейшие перспективы экономики будут в значительной степени зависеть от развития ситуации на фронте и объемов международной поддержки.

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