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ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году — причины

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Флаг Украины и ЕБРР
Флаг Украины и ЕБРР
Несмотря на пятый год полномасштабной войны, Украина продолжает удерживать макроэкономическую стабильность. Впрочем, темпы роста остаются ниже ожиданий из-за дефицита работников, атак на энергетическую инфраструктуру и проблем с логистикой.
Об этом говорится в новом отчете Европейского банка реконструкции и развития. Там считают, что ключевую роль в поддержке экономики и далее будет играть международная финансовая помощь.

Экономика растет медленнее, чем ожидалось

В своем новом отчете Regional Economic Prospects ЕБРР прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,5%.
В то же время, банк сохранил прогноз на 2027 год на уровне 4%. Такой сценарий возможен при ослаблении боевых действий и начале масштабного послевоенного восстановления.
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По итогам 2025 года экономика Украины выросла всего на 1,8%. Основными причинами стали:
  • дефицит рабочей силы,
  • перебои с электроснабжением,
  • проблемы с логистикой из-за российских атак.
В ЕБРР отмечают, что война продолжает создавать значительное давление на экономику, однако украинские власти, бизнес и международные партнеры демонстрируют способность поддерживать ее стабильность даже в условиях беспрецедентных вызовов.

Инфляция снова начала ускоряться

Дополнительным вызовом для экономики стала инфляция.
После замедления до 7,4% в январе 2026 года рост цен снова начал ускоряться. Одной из причин стали более высокие мировые цены на энергоносители, которые выросли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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Удорожание энергии увеличивает расходы как для бизнеса, так и населения, что создает дополнительное инфляционное давление.

Бюджет остается зависимым от международной помощи

Финансовая поддержка партнеров остается критически важной для Украины.
По данным ЕБРР, дефицит государственного бюджета без учета грантов в 2025 году составил 23,6% ВВП. В 2026 году он, по прогнозам, останется очень высоким — на уровне 19,3% ВВП.
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Основной причиной остаются существенные расходы на оборону и социальную поддержку населения.
Покрывать эти потребности Украина продолжает преимущественно благодаря международной помощи. Уже подтвержденное внешнее финансирование на 2026−2027 годы превышает 110 млрд евро, что, по мнению экспертов, должно помочь снизить краткосрочные риски для экономики.

ЕБРР уже выделил Украине почти 10 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития остается самым крупным институциональным инвестором в Украине.
С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года банк мобилизовал для Украины около 10 млрд евро.
Денежные средства направляются на поддержку энергетической безопасности, критической инфраструктуры, продовольственной сферы, торговли и частного сектора экономики.
В ЕБРР отмечают, что дальнейшие перспективы экономики будут в значительной степени зависеть от развития ситуации на фронте и объемов международной поддержки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаИнфляция
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