Цены будут расти быстрее — прогноз НБУ Сегодня 15:05

Рост цен в супермаркете

Национальный банк ухудшил прогноз экономики Украины на 2026 год. Регулятор ожидает, что инфляция ускорится до 9,4%, а темпы роста экономики замедлятся до 1,3%.

В НБУ объясняют это последствиями разрушений энергетической инфраструктуры, удорожанием энергоресурсов и влиянием войны на Ближнем Востоке.

В последующие годы регулятор прогнозирует постепенное замедление инфляции и возобновление экономического роста.

Важно: базовый сценарий прогноза НБУ основывается на предположении о постепенной нормализации условий функционирования экономики Украины. Он учитывает текущие последствия обстрелов и разрушений и объемы внешнего финансирования на прогнозном горизонте. В прогнозе также допускается временный характер острой фазы войны на Ближнем Востоке и, соответственно, постепенное снижение цен на нефть со второго полугодия 2026 года, хотя их уровень все еще остается достаточно высоким.

Инфляция ускорится из-за энергетики и курса гривны

В Нацбанке отмечают, что после продолжительного замедления инфляция снова начала расти. В марте она ускорилась до 7,9% и, по оценкам регулятора, такая тенденция сохранилась и в апреле.

Читайте также Доходность ОВГЗ превышает инфляцию: в Нацбанке оценили привлекательность инструмента

НБУ прогнозирует, что во втором полугодии 2026 года цены будут расти еще быстрее — до 9,4% в конце года. Основными причинами называют удорожание энергоресурсов, рост производственных затрат бизнеса, повышение зарплат и предыдущее ослабление гривны.

При этом регулятор ожидает, что уже с начала 2027 года инфляция начнет постепенно замедляться. В конце 2027 года она должна снизиться до 6,5%, а в 2028 году — вернуться к целевому уровню НБУ в 5%.

Среди факторов, которые должны помочь замедлить рост цен, — стабилизация ситуации в энергетике, уменьшение внешнего ценового давления и лучше урожаи.

Прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 15% ко II кварталу 2027 года. Такой уровень ставки будет поддерживать интерес к гривневым сбережениям, что будет сдерживать инфляцию как из-за ограничения давления на потребительский спрос и валютный рынок, так и удержания инфляционных ожиданий под контролем.

Читайте также Выгодны ли гривневые депозиты при росте доллара

Что с экономикой Украины

НБУ также пересмотрел прогноз экономического роста на 2026 год. Ожидается, что ВВП вырастет всего на 1,3%, что на 0,5 процентного пункта меньше предыдущего прогноза.

В регуляторе это объясняют значительными разрушениями инфраструктуры, дефицитом электроэнергии и высокими ценами на энергоресурсы.

В то же время поддерживать экономику пользуются потребительским спросом, инвестициями в восстановление инфраструктуры и развитие оборонно-промышленного комплекса.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2027—2028 годах ситуация будет постепенно улучшаться при снижении рисков в сфере безопасности.

Ожидается, что влияние энергетических проблем на экономику станет меньше, а частные инвестиции начнут активнее расти.

По прогнозу НБУ, в 2027 году экономика Украины может вырасти на 2,8%, а в 2028 году уже на 3,7%.

Также Нацбанк планирует сохранять учетную ставку на уровне 15%, по меньшей мере, до второго квартала 2027 года, чтобы сдерживать инфляцию и поддерживать интерес украинцев к гривневым сбережениям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.