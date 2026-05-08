«ДТЭК Нафтогаз» получил согласие владельцев евробондов-2026 на $425 млн на их реструктуризацию Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

«ДТЭК Нафтогаз» реструктуризирует долг по еврооблигациям на $425 млн, выпущенных через NGD Holdings BV: он будет выплачиваться постепенно, окончательное погашение отсрочено на три года — до 31 декабря 2029 года, а номинальная ставка доходности увеличена с 6,75% до 9,875%

«NGD Holdings … получила необходимые согласия для реализации предложений (по реструктуризации — ИФ-У)… Соответственно, все согласия теперь обратной силы не имеют, а предложения являются действующими и обязательными для всех владельцев облигаций», — говорится в биржевом сообщении.

Согласно ему, вознаграждение за согласие на реструктуризацию общим размером $2,75 млн будет выплачено всем держателям еврооблигаций, подавшим заявления, 14 мая.

Как сообщалось, «ДТЭК Нафтогаз» вышла с предложениями о реструктуризации 9 апреля текущего года. Повышенная процентная ставка 9,875% должна начисляться с 30 апреля этого года, а основная сумма долга будет выплачиваться постепенно: $27,5 млн. 30 апреля этого года, а затем по $27,5 млн каждые полгода — 31 декабря и 30 июня, а остаток — при окончательном погашении 31 декабря 2029 года.

Компания 23 апреля сообщила, что получила согласие от владельцев 88,66% облигаций при необходимом минимуме в 90% и продлила срок приема заявок на семь дней. По состоянию на 30 апреля этот показатель вырос до 88,87% облигаций, и собственникам дана еще неделя на участие в сделке. Эмитент предупредил, что если этих 90% не будет, он может пойти другим вариантом, требующим одобрения только 50% от количества держателей облигаций, или держателей 75% общей суммы облигаций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.