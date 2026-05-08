Неизвестный делал миллиардные ставки на нефть перед заявлениями Трампа, — Reuters

Неизвестный делал ставки на падение цен на нефть на общую сумму 7 млрд долларов прямо перед заявлениями президента США Дональда Трампа касательно Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эксперты зафиксировали необычные и концентрированные объемы коротких ставок на фьючерсы Brent, WTI, дизель и бензин на биржах ICE и CME. Обнаруженная сумма в 7 миллиардов долларов значительно превышает 2,6 миллиарда, которые уже расследует Министерство юстиции США.
Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявляла, что наблюдает за подозрительными соглашениями, однако официально факт расследования не подтверждала.

Расследование выделило несколько ключевых моментов, когда массовые продажи активов происходили за считаные минуты до политических анонсов:
  • 23 марта: за 15 минут до заявления Трампа о переносе ударов по Ирану было продано 20 000 лотов Brent и WTI на 1,35 миллиарда, 122 миллиона на дизеле и 81 миллион на бензине. После анонса цены упали на 15%.
  • 7 апреля: перед объявлением о двухнедельном прекращении огня прошли продажи на 2,12 миллиарда долларов. Brent просел до 15%.
  • 17 апреля: за несколько минут до заявления МИД Ирана насчет Ормузского пролива на рынок выставили активы на 2 миллиарда долларов.
  • 21 апреля: ставка на 830 миллионов долларов сделана за 15 минут до продления Трампом режима прекращения огня.
По подсчетам аналитиков, такие операции могли принести сотни миллионов долларов прибыли. Кто именно стоял за этими ставками, установить пока не удалось.
