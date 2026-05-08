Неизвестный делал миллиардные ставки на нефть перед заявлениями Трампа, — Reuters
Подробности
Подозрительные торги
- 23 марта: за 15 минут до заявления Трампа о переносе ударов по Ирану было продано 20 000 лотов Brent и WTI на 1,35 миллиарда, 122 миллиона на дизеле и 81 миллион на бензине. После анонса цены упали на 15%.
- 7 апреля: перед объявлением о двухнедельном прекращении огня прошли продажи на 2,12 миллиарда долларов. Brent просел до 15%.
- 17 апреля: за несколько минут до заявления МИД Ирана насчет Ормузского пролива на рынок выставили активы на 2 миллиарда долларов.
- 21 апреля: ставка на 830 миллионов долларов сделана за 15 минут до продления Трампом режима прекращения огня.
